Bryan Adams er på europaturné, og var nylig i Bodø.

Å forevige konserten med mobil er ingen problem. Men for profesjonelle konsert- og pressefotografer, blir det straks verre.

Artisten opererer nemlig med fotokontrakter.

– Det er jævelskapen sjøl.

Kenneth Sporsheim har vært konsertfotograf i 16 år, og liker ikke utviklingen han ser.

– Spesielt de siste par årene har det blitt verre, synes jeg.

Konsertfotograf Kenneth Sporsheim jobber for Radio Rock i Bauer Media og har fotografert artister i 16 år. Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

– Angrep på pressefriheten

Bryan Adams er ikke eneste artist som bruker slike kontrakter.

Beyoncé, Rihanna, og Kanye West gjør også det. For norske artister er det ikke så vanlig, det er først og fremst et Nord-Amerikansk fenomen.

– De verste kontraktene jeg ser, er de hvor artisten skal både eie bildene og bestemme hvordan bildene skal tas. Det er et angrep på pressefriheten, mener Sporsheim.

Les også - Må få bestemme selv

Han får støtte fra konsertfotograf Stian Andersen som har holdt på siden 80-tallet.

– Det har vært en stor endring de siste 10 årene. Det blir vanligere og vanligere, og ofte ender det i boikott av norsk presse. Vi er mer skeptiske til slike kontrakter enn for eksempel i USA, sier han til NRK.

– Vi får ikke tolke konserten fra et fotojournalistisk prinsipp.

Men hva var det som skjedde for 10 år siden?

Jo; «uflatterende» pressebilder av Beyoncé gikk viralt.

Bildene i NRK sine arkiver er langt fra de verste. Flere mener de «uflatterende» bildene også er urealistisk fremstilling av Beyoncé, siden ingen er i stand til å fryse øyeblikket med øynene slik et kamera kan. Dette er fra 2016. Foto: Matt Slocum / Ap ... og her fra det omtalte Super Bowl-showet i 2013, hvor fotografene tok sine uflatterende bilder av superstjernen. (Dette er ikke et av dem.) Foto: EZRA SHAW / Afp

Mener fotografene er litt skyld i det selv

– Det virker som det var da det startet.

Daglig leder og konsertsjef i landets største konsertarrangør, Live Nation Norway, Martin Nielsen, har stor forståelse for at artistene vil ha bedre kontroll på hvilke bilder som publiseres:

– Ofte er det de minst attraktive bildene som selger best. Noen fotografer vil altså ikke fange konserten fra et journalistisk perspektiv, men selge bilder for mest mulig penger.

Dermed ødelegger de for seg selv, mener han.

Beyoncé-bildene resulterte i at hun stengte ut pressefotografene fra turnéen. Men bildene ble aldri fjernet fra internett.

– Guns N’ Roses, for eksempel, har egen fotograf som deler bildene sine. De får også mye publisitet gjennom sosiale medier. Store artister er ikke like avhengige av vanlig presse som før, sier Nielsen.

Sjefspromotør for konserter og daglig leder i Live Nation Norway, Martin Nielsen. Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

Nielsen sier Live Nation først og fremst jobber for artistene, og lar dem bestemme om det blir fotokontrakt eller ei. Likevel:

– Det er veldig få norske fotografer som signerer slike kontrakter, sier han.

Hva rettigheter angår, forstår han også artistenes ønske om å eie bildene:

– Er ikke det rettferdig, da? Fotografen skal jo selv tjene penger på bildene av artisten.

– Men hva blir det neste, hva om anmeldere også må signere kontrakter?

– Nei, det er å dra det for langt.

Fra en konsert i USA i 2016. Om bildet er godkjent av Adams, vet vi ikke, men det følger i alle fall retningslinjene til årets kontrakt. Foto: Jeff McIntosh / Ap

To hovedproblemer

Fotografene Sporsheim og Andersen påpeker hovedsakelig to problemer med fotokontrakter:

De dikterer hvordan fotografen skal jobbe.

Hvor de skal stå, hvilke vinkler de kan ta bildet i, og at de kun kan fotografere under tre, to, eller bare én sang.

📸 De bestemmer hvem som eier bildene etterpå.

Ofte ber artistene om full rett til å bruke bildene akkurat som de selv vil i ettertid. Til reklamering og så videre. Noen ganger mot kreditering, men uten betaling.

FOTOKONTRAKT: Det ble også sagt at man kun skulle fotografere Bryan Adams fra venstre side, men det står ikke i kontrakten. Foto: GJENGITT AV ARRANGØR PARKENFESTIVALEN

Arrangør: – Ikke ok

Diskusjonen om fotokontrakter er ikke ny.

Medier24 omtalte det samme for blant annet to år siden, men trenden ser altså fortsatt ut til å øke.

Ifølge konsertarrangør i Bodø, Gøran Aamodt i Parkenfestivalen, signerte to fotografer kontrakten til Bryan Adams.

– De var våre egne fotografer.

Aamodt sier han forstår pressens frustrasjon.

– Selv om vi ikke gjør motstand når fotokontrakter presenteres, synes jeg ikke det er ok at artistene krever å eie bildene.

Gøran Aamodt i Parkenfestivalen ledet arbeidet med Bryan Adams-konserten i Nordlandshallen i Bodø tirsdag 2. juli. Foto: DANIEL HONG HANSEN / NRK

– Stoler på norske fotografer

Fotograf Kenneth Sporsheim trekker frem flere artister som vanligvis bruker fotokontrakter, men som lar være i Norge.

– Rammstein har ikke fotokontrakter i Norge, og så vidt jeg vet, er vi eneste landet hvor de dropper den, sier han.

– De stoler på at norske fotografer velger de beste bildene.

Så vidt han bekjent, har heller ikke Bruce Springsteen fotokontrakter.

FRIE FOTOGRAFER: Norge er eneste landet hvor Rammstein dropper fotokontrakt. Her kunne Sporsheim gjøre som han ville. Foto: KENNETH SPORSHEIM / MED TILLATELSE

– Hva er det verste som kan skje, da?

– At vi pressefotografer slutter å komme på konserter.

– Men de største klarer seg nok fint uten dere, de har jo egne fotografer og et enormt publikum på sosiale medier?

– Jo, men de gir ofte et bilde av seg selv som ikke alltid stemmer. Jeg har selv sett forskjellen, sier Sporsheim.

Fotograf Stian Andersen er ikke engstelig for at norske artister skal bli like strenge.

– De har respekt for fotografer og musikkjournalistikken. Ære være norske fotografer som ikke signerer slike kontrakter.

– Det er viktig å presse på for å beholde friheten.

Samtidig er det mange tusen mobiltelefoner der, klare til å dokumentere hvis noe skulle skje.

Både Taylor Swift ... Foto: Kim Erlandsen / NRK P3 ... og Olivia Rodrigo lar pressefotografene boltre seg på konsertene deres. Ingen fotokontrakt (det vil si, Swift vil ikke at pressebildene skal brukes til reklame og merch). Foto: Kim Erlandsen / NRK P3