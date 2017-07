Frp: – Lofoten må ta større ansvar for turistproblemene selv

– Det man opplever i Lofoten nå, som er en fantastisk mulighet til å omsette i det man har sagt at man skal leve av, nemlig reiseliv – det må løses lokalt, sier førstekandidat Kjell-Børge Freiberg i Nordland Frp.

Han mener kommunene mangler en felles strategi for å tilrettelegge for den voldsomme turisttilstrømningen Lofoten opplever. Flere steder ligger papirrester, søppel og avføring fra mennesker som følge av turistboomen.

Problemer med søppelhåndtering i Lofoten må løses lokalt av kommunene selv, mener Frp. Foto: Kristian Breivik

– Det er på tide å brette opp ermene, og ta vare på denne muligheten, sier Freiberg.

Fylkeskommunen oppretter to stillinger

Nordland fylkeskommune valgte nylig å opprette to nye stillinger som skal arbeide med såkalt besøksforvaltning – å finne løsninger for de mest populære turistmålene i Nordland. Freiberg støtter tiltaket, men har ikke troen på at det vil løse problemene i Lofoten umiddelbart.

– Det er vel og bra å utrede, men jeg tror man vet svaret på dette fra før av. Blant annet er det sanitære forhold og søppelhåndtering som er den største utfordringen akkurat nå, og det burde kunne vært løst sammen med privat næringsliv.

– Har ikke regjeringen noe som helst ansvar for at tilretteleggingen i Lofoten er god nok?

– Jo, man har et ansvar gjennom merstrukturen som staten har ansvar for. Der er det mulig å gjøre en bedre jobb enn det som er gjort til nå. Og dersom det kommer gode forslag og løsninger lokalt, vil staten helt sikkert bidra gjennom virkemiddelapparatet, sier Freiberg.

Tviler på at næringslivet vil ta ansvar

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy i Lofoten har tidligere erkjent at kommunen ikke gjør nok for å håndtere turiststrømmen. Flere kommuner mener imidlertid at de gjør nok og at de samarbeider så godt de kan.

– Vi har for eksempel nylig bygget en ny parkeringsplass i kommunen, byttet ut søppeldunkene med store konteinere og flere andre tiltak. Å sitte et helt annet sted å si at Lofotkommunene ikke gjør nok er helt feil, sier Ap-ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune.

Ordføreren har ikke troen på Freibergs forslag om at næringslivet i større grad skal komme på banen sammen med kommunene. Han peker på at de fleste næringslivsbedriftene i Lofoten er små eller mellomstore.

Ap-ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad mener at kommunene må betale for søppelet tilreisende legger ifra seg - ikke næringslivet, slik som Frp foreslår. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg tror ikke de har kapasitet til å ta et så stort ansvar som Freiberg vil legge på dem. Og jeg tviler på at næringslivet vil betale for søpla til de som benytter seg av allemannsretten, det har de jo ingenting å tjene på. Hvorfor skal en bedrift som driver utleie av våtdrakter og surfebrett betale for toalett og sti opp Reinebringen, spør ordføreren.

– Vi gjør mye for å bli bedre

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen innrømmer at de har litt å gå på.

– Vi gjør ikke nok, men vi gjør mye for å bli bedre og mye er på plass i Moskenes. Vi har snakket sammen i Lofoten om blant annet parkeringsavgift, der Moskenes gikk foran i fjor og de andre kommer etter nå. Næringslivet legger godt til rette der de driver, de har parkering og søppelhåndtering der de har campingplasser, rorbuer, hoteller og slikt.

Rasmussen har inntrykk av at turistene ikke er negative til å bidra gjennom en turistskatt, som flere har tatt til orde for å innføre.

Flere steder i Lofoten, spesielt rundt de største turistmagnetene, ligger papirrester, søppel og avføring fra mennesker. Foto: Kristian Breivik

Les også:

– Det ble gjort en undersøkelse på Moskenes-ferga i fjor, og der sa mange turister at de ønsket å bidra til å legge til rette for søppelhåndtering, sanitære forhold og bedre sikkerhet langs fjellstier. Staten har sagt blankt nei til å la oss innføre turistskatt, så da jobber kommunene og næringslivet sammen så godt de kan for å legge forholdene til rette, sier Rasmussen og legger til:

– Det er en kommunal oppgave å legge til rette for næring, og reiseliv er jo en næring. Men det kan absolutt bli bedre.