Vil innføre turistskatt: – Sørpå forstår de ikke belastningen i Lofoten

NRK har de siste dagene satt søkelyset på søppel og manglende sanitæranlegg i Lofoten. Kommunene erkjenner at de kan gjøre mer, men sier det er begrenset hvor mange turister en befolkning på 25.000 kan finansiere infrastruktur for.

Kommunene har derfor i lang tid etterlyst muligheten for å kunne kreve inn «turistskatt» (se faktaboks), men Stortinget stemte ned dette forslaget i vår. På valgkampturné i Lofoten og Vesterålen tar nå førstekandidat for Nordland KrF, Dagrun Eriksen, til orde for at turistskatten må innføres.

– Sørpå har de ikke skjønt hvor stor belastning Lofoten nå utsettes for. Det har vært en fantastisk utvikling med turisme her, men veksten kan ikke fortsette uten at vi får infrastrukturen på plass. Vi må tørre å ta skrittet og innføre turistskatt i Norge, mener hun.

Moskenes i Lofoten tidligere i dag. Fergeselskapet som trafikkerer strekningen Bodø–Moskenes har kjøpt inn en ekstra ferge for å ta unna all trafikken som kommer om sommeren. Foto: Tommy Johansen

Den tidligere KrF-nestlederen kommer opprinnelig fra Kristiansand, men har meldt politisk overgang til Nordland. I likhet med reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge er hun bekymret for bildet av Norge som turistdestinasjon, og mener det er et nasjonalt anliggende å få bukt med utfordringene.

– Når nordmenn viser bilder av Norge er det ofte Lofoten og Vesterålen vi trekker frem. De bildene vi har sett de siste dagene er ikke god norgesreklame, og det kan føre til at turister ikke velger Norge som turistdestinasjon, mener hun.

– Ikke veien å gå

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan (H), mener derimot turistskatt er feil vei å gå for turistnæringen.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan (H) mener Norge er dyrt nok for turister fra før av. Foto: Nærings- og fiskeridepartmentet

– Norge har allerede et høyt kostnadsnivå, og det er viktig at vi holder kostnadene nede hvis reiselivsnæringen skal være konkurransedyktig med andre land. I Stortinget var det ikke flertall for å innføre en slik skatt. Det synes vi var en god beslutning, fordi regjeringen ønsker generelt å redusere skatter og avgifter for næringslivet.

Hun mener det er reiselivsnæringen i Lofoten som må ta hovedansvaret for å rydde opp. Ayhan viser til blant annet Trysil og Preikestolen, hvor private og offentlige aktører gjennom frivillige spleiselag har finansiert parkeringsplasser og henholdsvis skiløyper og sikringstiltak.