Oppretter to nye stillinger for å løse sommerkaoset i Lofoten

– Når det kommer så mange mennesker og besøker oss, må vi ha flere toaletter og søppelcontainere. Det må være parkeringsplasser og muligheter til å campe. Det er urimelig at de 25.000 som bor i Lofoten skal plukke opp den regninga. Vi må finne en annen måte å hente inn disse pengene på, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Presset er stort på Lofoten denne sommeren, og NRK har denne uka fortalt om søppel og avføring som flyter. I fjor kom opp mot en million turister til øyriket Lofoten, og i år ligger det an til ny turistrekord.

Advarer mot å snakke ned Lofoten

Over alt i Lofoten setter de fastboende opp skilt i håp om å unngå at bobiler stopper eller camper på tomta deres. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Spesielt i Vest-Lofoten har mangel på offentlige toaletter og søppelcontainere blitt synlig, med hundretusenvis av turister på besøk gjennom året. Innovasjon Norge vurderer å dreie markedsføringen mot turister bort fra Lofoten. Det liker ikke Tomas Norvoll.

– Vi skal være veldig forsiktig med å snakke ned Lofoten som reisemål. Det er det mest fantastiske vi har i Nordland, og det viktigste reisemålet i Nord-Norge. Det dummeste vi gjør enten vi er politikere eller journalister er å framstille Lofoten slik at hit er det ikke verd å komme. Da gjør vi oss selv en utrolig bjørnetjeneste, mener han.

To nye turiststillinger

– Jobb nummer en blir å finne ut hvordan fellesutgiftene knyttet til reiselivet skal finansieres, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

I stedet ansetter fylkeskommunen nå to personer som skal jobbe med såkalt besøksforvaltning – å finne løsninger for de mest populære turistmålene i Nordland.

– Vi ansetter vi to personer. En av dem skal sitte i Lofoten, den andre på fylkeshuset i Bodø for å jobbe med denne problemstillingen. Det som haster mest er å finne ut hvordan vi skal finansiere de fellesutgiftene reiselivet har.

Spleiselag

Men hittil har forslag om turistskatt blitt avvist av regjeringen.

– Turistskatt er en mulighet, men utfordringen med en slik skatt er at den veldig fort blir lite presis. Det er lett å legge 50 kroner i avgift på et hotellrom, men det er vanskeligere å legge denne avgiften på noen som camper i naturen. Det gjør at du fort kan få en skjevfordeling.

Han ser for seg tilskudd fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen eller andre aktører går inn med offentlige tilskudd – i et spleiselag.

– Det er her vi skal begynne å jobbe nå, sier fylkesrådslederen.

– Kommunene må også bidra

Lofoten er selve drømmereisemålet for mange norske og utenlandske turister, her fra idylliske Nusfjord. Foto: Helge Lyngmo

Kommunene i Lofoten har heller ikke klart å bli enig om en felles løsning. Norvoll er likevel optimist.

– Vi går i gang nå, og håper at innen neste sommersesong skal vi kunnet komme ganske langt. Her må mange jobbe i lag. Det er ikke slik at det er ett prosjekt som skal løse alt. En del av de utfordringene vi ser er ting som kommunene må løse selv, som å tilrettelegge for parkeringsplasser og ta betalt for det.

Fylkesrådslederen er ikke i tvil om hvorfor dette er en viktig jobb framover.

– Det kommer masse folk til Lofoten, Svartisen, Vega og andre steder i Nordland. Vi må ha et reiseliv som både gir fantastiske opplevelser og som skaper gode, lønnsomme arbeidsplasser, som er bærekraftig i forhold til miljøet og den kulturen som er der.