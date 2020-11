Fant 10 kg traktkantarell i november: – Veldig spesielt

2020s nest siste måned har vært usedvanlig varm. Den 16. november ble det blant annet målt 14 grader i Brønnøysund og over 18 grader i Tafjord i Møre og Romsdal.

Dårlig nytt for klimaet, men gode nyheter for soppentusiastene.

En av dem som jubler, er Jonny Løe fra Mosjøen. Han er leder for Helgeland sopp- og nyttevekstforening.

Nylig plukket han med seg hele 10 kilo traktkantarell fra Mosåsen utenfor byen.

– Dette er ufattelig mange sopper. Det er mange år siden jeg plukka så mye traktkantarell. Men nå har det vært perfekte forhold med mildt klima og ingen snø, sier han.

Jonny Løe, leder av Helgeland Sopp- og nyttevekstforening. Foto: privat

Den første traktkantarellen kommer nemlig gjerne etter den første frostnatta.

Dermed er soppsesongen lenger enn kanskje mange skulle tro.

– Den begynner faktisk i mai med morkel og avsluttes med traktkantarell på senhøsten, forklarer Løe.

Verdens beste soppsesong?

I år har visstnok soppsesongen vært spesielt god. Ikke bare i Nordland, men også på Vestlandet og Østlandet.

– Det er spesielt at Jonny har høstet så mye traktkantarell så sent i sesongen, og i Nordland. Jeg tror de har hatt verdens beste soppsesong i år, sier leder av Norges sopp- og nyttevekstforbund Pål Karlsen.

Pål Karlsen, leder i Norges Sopp- og nyttevekstforbund. Han tror traktkantarellen er den nye folkesoppen i Norge. Han ser også at restauranter bruker mer sopp i maten sin. For ordens skyld: soppen på bildet er ikke en traktkantarell. Foto: privat

Om det har vært verdens beste, er vanskelig å bevise. Men den har i alle fall vært frukt- nei, soppbar.

– Det har vært en kombinasjon av passe varm temperatur og mye fuktighet som passer soppen utmerket. I tillegg var det er dårlig soppår i fjor, som ser ut til å gi et godt år i år, sier han.

Løe på Helgeland sier han finner mest traktkantarell i moserik blåbærgranskog.

– Og du må se godt etter den, for alt vissent løv må betraktes som traktkantarell inntil det motsatte er bevist.

Soppen den tørkes, knuses, fryses og kan brukes blant annet til soppsuppe, stuing og saus.

Økende interesse: – Absolutt ingen gamlisaktivitet

Interessen for sopp har tatt seg opp de siste årene. I foreninga på Helgeland har de gått fra 13 medlemmer til 40 bare de siste årene.

Og Løe tror pandemien er én av årsakene.

– Den har tatt seg særlig opp i år året som folk har holdt seg mer hjemme, sier han.

Det samme gjelder for resten av landet.

Norges sopp- og nyttevekstforening har hatt en medlemsøkning på 13 prosent, og kan nå skryte av 5700 medlemmer over hele landet.

Men selv om Løe er redd dette mest oppfattes som en «gamlisaktivitet», står en annen helgelending klar til å motbevise ham.

– Det er det så absolutt ikke, sier selverklærte sopp-entusiast Anne-Lise Laumann.

Også hun er ofte på Mosåsen utenfor Mosjøen for å finne skogens skjulte skatter. Hun kom nylig hjem med flere kilo traktkantarell - også plukket i november.

– Vi er mange under 40 år som plukker mye sopp. Det er jo kommet tilbake dette å høste av naturen. Flere av oss beveger oss bort fra bruk- og kast samfunnet, sier hun.

Anne-Lise Laumann med sin nytørkede traktkantarell fra november. – Jeg trodde sesongen var ferdig, helt til jeg hørte rykter om traktkantarell. Fra skogen hentet hun flere kilo. Foto: privat

Hun har allerede et par år med erfaring som sopplukker. Også hun melde om en særdeles god sesong.

– Det er jo så gøy! Man blir litt soppgærn. Og spesielt i år har jeg fått mer tid, sier hun.

De siste årene har det dukket opp flere foreninger landet over. Pål Karlsen i landsforbundet, sier de ser en økende interesse for selvsanket mat.

– Det synes vi er kjempebra. Vi blir jo gjerne litt irritert når vi ikke kan velge alle mulige typer grønnsaker i butikken året rundt. Med sanking får vi en bedre forståelse av hvor maten kommer fra, og at man må jobbe for den, sier han.

Mener vi vet for lite om sopp

Selv har Anne-Lise lest seg opp på egen hånd. Hun vokste opp med bærplukking, men sopp - nei, den kunne man ingenting om, så den skulle ligge, forteller hun.

– Selv om jeg ikke lærte det av mine foreldre, vil jeg gjerne være den som viderebringer denne kunnskapen til neste generasjon.

En av Anne-Lise Laumanns mange traktkantareller. Foto: Anne-Lise Laumann

Også Karlsen i landsforbundet mener vi vet for lite om sopp.

– Dette er nok den delen av den biologiske verden som er minst utforsket, sier han.

Han tror det er fordi den er så uforutsigbar, at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre forskninga.

– Men soppen har en ekstremt viktig rolle i hele økologien. I tillegg binder den store mengder karbon på samme måte som myr, og er veldig viktig for klimaet.

Les: Miljødirektoratet vil stramme inn bygging på myr og skog

Snøen har kommet flere steder i Nordland, men der den ikke har lagt seg, mener Løe man kan plukke sopp helt til julaften.

Men for Anne-Lise Laumann er soppsesongen er over for i år.

– Nå har jeg ikke mer plass i fryseren, ler hun.