Årets unge bonde-tittelen for 2020 går til en person som har bidratt til å utvikle både gården, det lokale landbruket og lokalsamfunnet på sin hjemplass.

Bonden har vist et glødende engasjement for gården sin, og stor vilje til å gå nye veier for å utvikle landbruket i en mer bærekraftig retning.

Investeringer i nytt utstyr som bidrar til bedre utnytting av jorda og utvikling av nye næringsveier er bare noen av eksemplene på gründerinteressen og skaperinteressen som gjør gårdbrukeren verdig tittelen «Årets unge bonde».

Årets unge bonde har også gjort flere tiltak for å ta vare på kulturlandskapet rundt gården, som har kommet hele lokalsamfunnet til gode.

Et av hovedmålene siden overtakelsen har vært å gjøre matproduksjonen mer bærekraftig. Et eksempel på dette er et personlig mål om å kutte matsvinnet fra gården på 25 prosent.

Alle tiltakene er gjennomført i tett samarbeid med bondens partner. De to er opptatt av likestilling i landbruket, og hvor viktig det er å være to for å utvikle en moderne gård. Det er ikke en oppgave for en enkeltperson.

Juryen har derfor bestemt at prisen for «Årets unge bonde» i år går til et par.

Sammen har vinnerparet kuttet matsvinnet ved å utvikle potetemballasje i samarbeid med Innovasjon Norge, de leverer småpoteter under egen merkevare til Coop, og selger poteter som er for store for butikk på eget gårdsutsalg.

På gården er det også gjort store investeringer i utstyr som skal bidra til å redusere svinnet fra åker til lager, med gode resultater.

I tillegg til de tidligere nevnte tiltakene for et mer bærekraftig landbruk, tilbyr vinnerparet kortreist kraftfôr til andre bønder i Nord-Norge, noe som reduserer behovet for transport fra Østlandet, og reduserer bransjens klimaavtrykk. Ved hjelp av GPS montert på tre traktorer sørger de for mindre bruk av kunstgjødsel og mer presist arbeid på jordene sine.

Etter at de flyttet fra Oslo til Steigen i Nordland, har årets vinnere engasjert seg i flere lokale og regionale landbruksorganisasjoner. De har hjulpet den lokale barnehagen med å starte potetproduksjon som ble solgt til inntekt for TV-aksjonen, og forvandlet en gammel potetopptaker til en enorm huske i åkeren, som har brakt stor glede til både store og små i nærområdet.

Paret har også anlagt prøvefelt for nye og eksisterende potetsorter på gården i samarbeid med NLR/NIBIO.

Vinnerne bruker Instagram aktivt til å vise hvordan de utvikler en fremtidsrettet matproduksjon i Nord-Norge, for å inspirere andre til å kutte matsvinnet og å satse på bærekraftige løsninger.

Årets vinnere viser at bondeyrket i Norge har mange muligheter, uansett hvor man bor.

Vi gratulerer paret Dina Fonn Sætre og Henning Holand med tittelen «Årets unge bonde 2020».