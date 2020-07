− Når vi bygger ned myr og skog slipper vi ut store mengder CO₂, og samtidig svekker vi naturens evne til å binde karbon i framtiden, skriver direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NRK.

VIL STRAMME INN: Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Tidlig i juni ble nydyrking av myr som hovedregel forbudt. Det er imidlertid fortsatt lov å ta av myr og skog til andre formål. Det kan være boliger, hytter, vei og kjøpesentre. Nedbygging av myr og skog medfører imidlertid utslipp av klimagassen CO₂.

Miljødirektoratet foreslår nå å stramme inn reglene for bygging på karbonrike arealer. I hovedtrekk går forslagene ut på:

Alle prosjekter av en viss størrelse skal konsekvensutredes. Grensen foreslås satt et sted mellom fem og ti dekar, altså mellom 5000 og 10.000 kvadratmeter

Miljømyndighetene skal få større mulighet til å fremme innsigelser til kommunale vedtak. Blir man ikke enige, skal saken avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Forslagene våre kan motvirke ukritisk bit for bit-nedbygging av verdifull skog og myr, skriver Hambro.

Dette kan være den viktigste klimaløsningen du aldri har hørt om – eller en enorm utslippsbombe Du trenger javascript for å se video.

Strengere krav

Et av de viktigste forslagene er at det skal stilles strengere krav til konsekvensutredning av byggeprosjekter. Dette er en prosess for å få fram virkningene av større planer og tiltak i forkant av en beslutning.

Gjennom en konsekvensutredning blir klimagassutslipp fra nye prosjekter synlige på en helt annen måte enn de gjør i dag. Det «tvinger» også kommunene til å ta større hensyn.

Direktoratet foreslår at grensen for når et prosjekt må konsekvensutredes settes til et sted mellom fem og ti dekar. Hva grensen eventuelt blir til slutt er opp til regjeringen, og eventuelt Stortinget, som skal behandle forslagene.

Lettere å protestere

Det andre hovedforslaget går ut på at det skal bli lettere for miljømyndighetene å protestere, eller komme med «innsigelser» som det heter på fagspråket.

I dag kan miljømyndighetene komme med innsigelser dersom kommunale arealplaner kan være i strid med nasjonale interesser. Der man ikke blir enige, går saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det står imidlertid ingenting i dagens regelverk om hvorvidt bygging i myr- eller skogområder omfattes av dette. Det vil Miljødirektoratet endre på. Direktoratet foreslår at det skal kunne fremmes innsigelser i følgende tilfeller:

Dersom det ikke er vurdert alternativer til bygging på myr eller på skog på organisk jord.

Dersom utbyggingen vurderes å medføre konflikt med nasjonale eller regionale klimamål.

− Å ha klare retningslinjer for når det kan fremmes innsigelse mot nedbygging av karbonrike arealer, gir signaler til kommunal arealplanlegging, skriver Hambro i Miljødirektoratet.

– Man bør forsøke å lokalisere ny utbygging til arealer hvor inngrepet ikke fører til utslipp av klimagasser og ikke svekker naturens evne til framtidig lagring av CO₂, legger hun til.