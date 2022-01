Fra nyttår skal Evenes lufthavn, som har 800.000 passasjerer i året, dele rullebanen med øredøvende kampfly.

Norges nye jagerfly F-35 bråker nemlig så mye at flyselskapet Widerøe mener det vil være helseskadelig for både passasjerer og ansatte på Evenes.

Derfor fikk de utført sine egne støymålinger både utenfor og inne i flyet mens F-35 var i aksjon. Målingene viste 106 desibel bakerst i flyet med lukket dør.

Utenfor flyet viste målingen opp mot 138 desibel – som er over den tillatte støygrensa på 130 desibel.

Forsvarsbygg har ikke villet kommentere støymålingene Widerøe har fått gjennomført av uavhengige eksperter.

Til NRK sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen at støy er et vanskelig tema.

– Jeg forstår at dette er komplisert. Støy er vanskelig. Å diskutere støygrenser er en øvelse som spesialistene må håndtere.

Widerøes egne støymålinger gjorde likevel at Forsvarsbygg like før jul gikk ut med en presisering, hvor de gjentar at støyproblemene «blir håndtert».

Dette for å berolige passasjerer og de som jobber på flyplassen, ifølge prosjektsjefen.

Evenes er et viktig knutepunkt i Nord-Norge, med trafikk som kommer inn fra Sør-Norge og skal ut til mindre steder med Widerøe-fly. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Den frykten de måtte ha for høy støy tar vi må alvor, sier Pedersen.

Forsvarsbygg står imidlertid fast på at tiltakene som er gjennomført er tilstrekkelige.

– Vi har gjort det vi har kunnet innfor de råd vi har fått. Vi har gjennomført tiltak i henhold til de kravene som foreligger, slik at vi skal beskytte passasjerene for skadelig støy, sier Pedersen.

Widerøe: – Ikke nok

Widerøe er det flyselskapet som har flest daglige flyginger til og fra Evenes. De er ikke imponert over støytiltakene til Forsvarsbygg.

– Vi er det flyselskapet som har flest flyginger til og fra Evenes, og vi opplever allerede hendelser der våre avganger blir forsinket i forbindelse med at F-35 tar av fra flyplassen, sier Catharina Solli i Widerøe. Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

– Tiltakene som er skissert er ikke gode nok for forsvarlig drift ved Evenes lufthavn når Forsvarets F-35 tar av, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Og legger til:

– Risikoen for at våre passasjerer og ansatte utsettes for alvorlig, og potensielt skadelige, støy vil fremdeles være en realitet.

Solli i Widerøe sier at selskapet allerede har merket konsekvenser av F-35 på Evenes.

– Vi har allerede hatt flere hendelser med forsinkelser inn og ut av Evenes.

Det har resultert i at passasjerene ikke rekker sine videre flyforbindelser og ankommer sin endelige destinasjon kraftig forsinket.

Widerøe vurderer å droppe flyplassen på Evenes fordi de mener passasjerene risikerer å få varige hørselsskader fra jagerflyene. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– I disse tilfellene må vi utbetale kompensasjon til de reisende. I tillegg får de følgekonsekvenser for flytrafikken vår resten av dagen. Tiden vil vise i hvilken grad dette blir en for stor økonomist belastning for oss.

Solli registrerer at Forsvarsbygg kommenterer at «støy er vanskelig».

– Det er nettopp hvorfor Widerøe tok ett fly ut av drift i tre dager, og engasjerte et eksternt selskap, til å foreta støymålinger. Målingene ble utført i og rundt flyet som var plassert i det området på flyplassen vi er tildelt. Det er på denne delen av lufthavnen støynivået når F-35 tar av som er essensielt for våre passasjerer og våre ansatte, sier Solli.

Vil sette opp venterom

Det er allerede gjort flere tiltak på Evenes for å ivareta passasjerenes hørsel på kort sikt.

– Jeg ønsker fortsatt dialog med partene for at vi skal få erfaring og bli bedre på tryggheten for passasjerene og den frykten de måtte ha for høy støy. Den tar vi må alvor, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Blant annet er 500 parkeringsplasser sperret av, og det er satt opp skilting for å sikre at ikke publikum oppholder seg i støysonen.

På ett konkret område innser Forsvarsbygg at det må gjøres mer. Flypassasjerer som kommer fra utlandet blir ofte stående ute mens de venter på å komme inn passkontrollen i ankomsthallen.

Det er ikke greit.

– Det kan være at vi må sette opp et venterom på utsiden av avgangshallen mellom flyene og ankomsthall slik at disse passasjerene ikke blir stående ute, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen.

En brakkerigg for utenlandspassasjerene vik ikke hjelpe Widerøe.

– Widerøe opererer ikke med utenlandsflyginger fra Evenes, så et venterom for utenlandspassasjerer vil ikke imøtekomme de utfordringene vi har beskrevet, sier Catharina Solli.

Skjerper varslingsrutiner

Det er også etablert et system hvor det går ut et varsel over skjermer og høyttaleranlegg på flyplassen når F-35-flyene skal ta av.

Etter 40 år takker Bodø flystasjon for seg som Nato-beredskap i nord. Arvtakeren heter Evenes flystasjon, og fra 1. januar neste år, skal denne sivile lufthavnen i Nordland ta imot de splitter nye kampflyene F-35. Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Fors / Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

Varslingene har ikke alt fungert som det skal, ifølge Carl-Oscar Pedersen. Forsvarsbygg skal nå gå igjennom disse varslingsrutinene.

– Sivil luftfart har prioritet. Vi skal forsøke å unngå avganger med F-35 i den perioden hvor det er sivile fly og passasjerer som går ut av flyene.

Ifølge Forsvaret selv blir det rundt 800 årlige avganger med jagerfly på Evenes. De aller fleste vil være med norske F-35.

Årlig flyaktivitet Evenes Ekspandér faktaboks Framtidig aktivtet: Jagerfly: 800 avganger (50 QRA-oppdrag med to fly, 50 QRA-øvelser med to fly, samt trening og øvelser)

Maritime øovervåkingsfly: 4200 bevegelser - altså avganger og landinger, samt treningsrunder.

Sivil aktiivtet Avinor: 14.000 bevegelser

Annen aktivitet er videreført fra dagens nivå. Dagens aktivitet: Jagerfly: Under 100 ganger i året

Maritime overvåkingsfly: 650 bevegelser (avgang eller landing)

Sivil aktivitet (Avinor): 11.000 bevegelser

Annen aktivitet (inkludert heilikopter) Kilde: Forsvarsbygg

Ikke alle disse avgangene gjelder utrykninger, som tilsier at Forsvaret har prioritet.

– En utrykning skjer statistisk en gang i uka. Det betyr at vi får gjort oss noen erfaringer. Men vi er på den sikre siden selvsagt, sier Pedersen.

Avinor krever mer

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad-Narvik lufthavn, Evenes sier at brakkeriggen Forsvarsbygg vil sette opp for å beskytte passasjerene er et midlertidig lavterskeltilbud.

Harstad-Narvik lufthavn, Evenes. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Avinor står fast på kravene de har framsatt om permanente løsninger.

Som et parkeringshus som erstatning for de 500 parkeringsplassene de har mistet. Avinor vil også ha bygget passasjertunneler ut til flyene og en ny oppstillingsplass for Widerøe-fly, ambulansefly og privatfly på østsiden av flyplassen.

Og regningen for disse utbyggingene forventer Avinor at Forsvarsbygg tar.

– Våre krav står fast. Støytiltak som kommer av Forsvarets inntreden på flyplassen, må dekkes av Forsvaret, sier Geir-Olav Skogstad.

Prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen sier at Forsvarsbygg fortsatt ønsker dialog med Avinor og flyselskapene.

Det ser Widerøe fram til.

– Forsvarsbygg har ikke vært i kontakt med oss utover at vi var til stede da de utførte sine støymålinger tidligere i år.

– Er det fortsatt slik at Widerøe vil vurdere om dere kan trafikkere på Evenes?

– Vi evaluerer våre ruter og destinasjoner til enhver tid, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NRK.