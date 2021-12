Avinor har truffet blink på det norske navnet på det nye skiltet på flyplassen helt nord i Nordland: Harstad Narvik lufthavn Evenes.

På det samiske navnet ble det skivebom.

Det skulle egentlig stå: Hársttaid Áhkánjárgga girdihámman Evenášši.

Problemet er at det ikke gjør det.

Der står nemlig: Hársttaid Áhkánjanjárgga girdihámman Evenášši.

Det har av en eller annen grunn sneket seg inn tre bokstaver for mye i det samiske navnet for Narvik.

Det er ikke helt enkelt å oversette skrivefeilen, men det blir litt som om det skulle stått Narvvivik på norsk.

– Svært uheldig

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad forteller til Harstad Tidende at feilen oppsto i produksjonen av skiltet.

– Det er svært uheldig og synd at det skulle skje. I vedtaket er det samiske navnet for flyplassen skrevet korrekt. Det har gått en bestilling fra Avinor til leverandør, og i utførelsen ble det gjort feil, sier han til avisen.

Han lover samtidig at feilen skal bli korrigert.

Det var i 2018 at Avinor lovet at det skulle komme samiske skilt på seks flyplasser i Nord-Norge.

Målet var at det skulle skje for tre år siden. Men ting har tatt tid.

Året etter ble det klart at Avinor mente prosjektet ville bli omfattende og svært kostnadskrevende, og de bestemte seg for å vente.

Men nå er de altså i gang. Blant har annet flyplassene i Tromsø og Hammerfest fått samiske navn.

Ifølge Fremover skal Avinor bruke i overkant av 2 millioner kroner på de nye skiltene. Skiltingen på Evenes alene koster 460.000.

– Vi har ventet lenge

Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) mener Avinor skal ha skryt for initiativet, selv om gjennomføringen på Evenes ikke var helt feilfri.

– Det er først og fremst hyggelig at det endelig kommer samiske skilt, vi har i grunnen ventet på dette lenge, sier han til NRK.

Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap). Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi bor i det som også er et samisk område, dette er kjerneområdet for den markasamiske kulturen, og det er viktig at det synliggjøres, fortsetter han.

Å ikke skilte på samisk vil være å usynliggjøre det samiske, mener ordføreren.

– Og det burde vi være ferdige med.

Men det er likevel ikke helt ukontroversielt å skilte på to språk.

Da vegvesenet satte opp skilt med det samiske navnet på Bodø på riksvei 80, ble skiltet tagget ned.

Og å vedta at en kommune skal ha to offisielle navn, slik Evenes kommune har, er heller ikke åpenbart overalt.

Det ble stor debatt da Narvik kommune i fjor vedtok å ikke gi kommunen et samisk navn.