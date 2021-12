Etter 40 år takker Bodø flystasjon for seg som Nato-beredskap i nord.

Arvtakeren heter Evenes flystasjon, og fra 1. januar neste år, skal denne sivile lufthavnen i Nordland ta imot de splitter nye kampflyene F-35.

Den skal også være base for de nye P-8 Poseidon overvåkningsflyene fra 2023.

Men problemet er at lufthavnen ikke er laget for å takle den voldsomme lyden fra F-35.

Et F-35 tar av fra rygge i september 2020. Støyen fra et slikt fly som tar av, tilsvarer den til fem F-16 som tar av samtidig. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Dette har ført til store diskusjoner om ansatte og passasjerer trygt kan oppholde seg på flyplassen, samtidig som kampflyene vil ha avganger døgnet rundt, 365 dager i året.

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen stilte forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) til veggs under spørretimen, torsdag. Han mener svarene han fikk ikke var gode nok.

Derfor ønsker han nå at hele flyttingen utsettes til det kan regnes som forsvarlig.

– Jeg er ikke beroliget av svarene fra Enoksen. Statsråden innrømmer at det er støyproblemer, men det virker ikke som om Forsvaret og Avinor har noen plan for støysikring. Det er bare én måned igjen til F-35 skal være fullt operativ på Evenes, og slik kan vi ikke ha det.

Redd for passasjerene

Tidligere har blant andre Widerøe uttrykt sin bekymring rundt den fremtidige tilstanden på Evenes lufthavn.

De har tatt sine egne støymålinger både utenfor og inne i flyet, og funnet at det bakerst i flyet med lukket dør, måler 106 desibel. Utenfor flyet var målingen opp mot 138 desibel.

– Støy over 130 desibel er ikke tillatt, og kan gi varige hørselsskader og tinnitus. Dette er en uakseptabel risiko. I ytterste konsekvens må vi slutte å fly på Evenes, bemerket Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe.

I tillegg til fare for hørselsskade, vil flytrafikken måtte stanses når F-35 skal ut på oppdrag. Dette kan føre til store forsinkelser i flytrafikken over hele Nord-Norge, ifølge selskapet.

Også SAS og Norwegian er bekymret.

– Vi deler Widerøes bekymring om støy, og forventer at det blir iverksatt tiltak for å skjerme passasjerene. Ved to anledninger har vært nødt til å holde passasjerer tilbake i flyet for å unngå at de utsettes for risiko, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Norwegian forteller at de er klar over utfordringene på Evenes og følger saken nøye.

– Vi har igangsatt vår egen kartlegging av støynivået på Evenes, som skal gi oss et mer nøyaktig bilde av problemets omfang. Det skal hjelpe oss å avgjøre om det er bruk for ytterligere tiltak fra vår side, sier kommunikasjonssjef i Norden, Andreas Hjørnholm til Forsvarets Forum.

Også Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad mener det må mer permanente støytiltak på plass.

På Evenes har de allerede sperret av cirka 500 parkeringsplasser og satt opp skilting for å sikre at ikke publikum oppholder seg i støysonen. De har også etablert et system hvor det går ut et varsel over skjermer og høyttaleranlegg på flyplassen når F-35-flyene skal ta av.

Årlig flyaktivitet Evenes Ekspandér faktaboks Framtidig aktivtet: Jagerfly: 800 avganger (50 QRA-oppdrag med to fly, 50 QRA-øvelser med to fly, samt trening og øvelser)

Maritime øovervåkingsfly: 4200 bevegelser - altså avganger og landinger, samt treningsrunder.

Sivil aktiivtet Avinor: 14.000 bevegelser

Annen aktivitet er videreført fra dagens nivå. Dagens aktivitet: Jagerfly: Under 100 ganger i året

Maritime overvåkingsfly: 650 bevegelser (avgang eller landing)

Sivil aktivitet (Avinor): 11.000 bevegelser

Annen aktivitet (inkludert heilikopter) Kilde: Forsvarsbygg

Ber om kjapp løsning

Rødts Geir Jørgensen er ikke i tvil om hva han mener bør gjøres.

– Forsvaret og Avinor må støysikre Evenes før flyplassen kan tas i bruk av F-35. Evenes er ei viktig regional lufthavn, et knutepunkt for lufttrafikken i nord. Vi godtar ikke at den sivile luftfarten rammes fordi Forsvaret ikke har gjort jobben sin.

Nå ber han om løsninger kjapt, og inntil den tid, foreslår han å utsette flyttingen av kampflyene til Evenes.

– Nå må Forsvaret bringe dette i orden. De kan ikke sette folks hørsel og helse på spill på denne måten.

Drøfter løsninger

NRK har stilt flere spørsmål til Forsvarsdepartementet om saken, uten å få svar.

Men forrige uke måtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) svare om Evenes i Stortingets muntlige spørretime.

Han understreket at det må iverksettes tilstrekkelige tiltak.

– Vi kan ikke ha en situasjon der passasjerer eller ansatte ved flyplassen risikerer hørselsskade på noen måte. Det er iverksatt avbøtende tiltak, om det er tilstrekkelig er for tidlig å si.

Han fortalte også at det vil bli gjort ytterligere støymålinger av situasjonen på Evenes og at det drøftes mellom Avinor og Forsvarsdepartementet hvordan dette skal løses.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Her fra et besøk på Andøya flystasjon. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han forteller at ulike støymålinger også har gitt ulike resultater.

– Multiconsult har gjennomført støymålinger på vegne av Avinor og Forsvaret, som viser litt andre tall, men også de er høye.

Ifølge Enoksen vil problemet også begrense seg i omfang. I gjennomsnitt vil F-35-flyene rykke ut på skarpe oppdrag en til to ganger i uka, viser erfaringer fra Bodø.

Det er da vil støyen vil være sterkest og det er da Forsvaret vil ha forrang.

– Det betyr at sivile fly iblant må vente på å ta av og lande. Under trening, som det også vil bli en del av, så vil Forsvaret måtte tilpasse sine aktiviteter til den sivile trafikken.

Ifølge Forsvaret selv blir det rundt 800 årlige avganger med jagerfly på Evenes. De aller fleste vil være med norske F-35.

NRK har tidligere fortalt at både naboer og ansatte i Forsvaret er bekymret for støyen fra F-35.