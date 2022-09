Siden lærerstreiken startet i juni, er nå i alt 8200 lærere ute i streik.

Elever i videregående skoler er nå bekymret for både eksamen og standpunktkarakter.

Med sine 1250 elever er Bodø vgs. en av de større videregående skolene i landet. Rektor ved skolen sier at hun ikke vet hvordan de skal løse situasjonen når lærerne er tilbake i jobb.

Bodø videregående skole er blant landets største med 1300 elever og 320 ansatte. Her er 87 lærere nå ute i streik. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Om elevene i det hele tatt kan gå opp til eksamen eller ikke, har ingen noe svar på.

Selv ikke Kunnskapsdepartementet kan kommentere noe om bekymringen fra rektor og elevene.

Utdanningsdirektoratet sier det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser streiken kan få for eksamen våren 2023.

– Det er ingen regler som sier når eksamen bør avlyses, sier divisjonsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet.

Utover fraværsgrensen i videregående skole, finnes det ingen eksakt grense for hvor mye elevene kan være borte fra opplæringen, før læreren ikke har grunnlag for å sette karakter i ett eller flere fag.

Vet ikke hvordan de skal løse det

Nina Røvik er rektor ved Bodø videregående skole.

Hun er bekymret for hvordan de skal forberede elevene til eksamen og karakterfastsetting etter en utfordrende skolestart.

– Lærerstreiken er en av de største utfordringene noensinne.

Nå har Røvik en klar beskjed å komme med:

– Skoleeier og nasjonalt nivå må komme med noen føringer på hva de tenker vi skal gjøre etter at streiken er over. Det blir viktig å få ei snarlig avklaring, sier hun.

Det er mange ubesvarte spørsmål fra elevene, spørsmål som også skoleledelsen deler.

– Vi som ledelse vet heller ikke så mye om hva konsekvensene for det videre løpet vil være når streiken er over.

I Bodø er over 5000 elever nå rammet av streiken. Ca 8200 lærere er i streik nå på landsbasis. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hun sier at mange elever har mistet over 10 prosent av undervisningen i en del fag allerede.

Nå er spørsmålet om de greier å gi kompetansen elevene trenger til en sentralt gitt eksamen og hvordan de skal greie å hente inn det som mangler.

– Det blir utfordrende. Det er ei utfordring vi ikke har stått i før, etter så mange uker med streik.

– Lærer ingenting

Håvard Valstad er elev Bodø videregående skole. Han sier at det er hardt å miste timer og pensum. Ingenting av det tapte blir tatt igjen når lærerne kommer tilbake.

– Vi har ingen lærere og ingen læring, sier han.

– Det er litt aggresjon hos noen elever, det har jeg også litt forståelse for siden vi akkurat kom ut av en pandemi og igjen er på dypt vann, sier Håvard Valstad er elev Bodø videregående skole. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Høstsemesteret går fort. Snart venter eksamen og heldagsprøver. Selv om noen elever synes det er deilig med fri, tenker de fleste nå som Valstad:

De begynner å bli stressa.

– Det går hardt ut over eksamen. Vi lærer ingen ting. Når vi kommer på eksamen og får om det vi skulle hatt denne måneden vil vi ikke være forberedt.

Håvard Valstad går danselinja. Derfor har han undervisning i fagene hvor lærerne ikke er tatt ut i streik. Likevel blir mye tid til overs, da er det greit med airhockey-bord i fellesområdet. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Kan dere lese dere opp på egen hånd?

– Nei, siden lærerne har vært i streik siden vi begynte på skolen har de heller ikke kunne legge ut noen årsplan. Vi leser litt på måfå. Det er på mange måter verre under pandemien.

Derfor vet de ikke om det de eventuelt leser er det de skulle ha lært, eller noe de skal lære senere. Det fikk de i det minste vite da de hadde hjemmeskole under pandemien.

Vil kunne ha behov for «koronamidler» etter streik

I forskrift til opplæringsloven § 3–3 siste ledd står det:

«Elever […] skal møte frem og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at lærer […] ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.»

– Har informasjonen fra myndighetene vært god nok?

– Jeg vet rett og slett ikke hvordan vi skal løse det når folk er tilbake på jobb og klasserommene er fulle. Det blir viktig å få ei snarlig avklaring, sier Røvik.

Nå forventer rektoren at retningslinjer kommer på plass. Hun utelukker ikke at det vil melde seg et behov for å gi elever tilrettelegging slik at de får fullført skoleåret.

– Jeg sammenligner det litt med koronamidlene som kom for å sikre fullført og bestått for elevene, sier Røvik.

På samme måte mener hun det vil vært stort behov for individuell oppfølging av elever for å sørge for at de kommer seg i mål med dette skoleåret.

Kunnskapsdepartementet

NRK har forsøkt å komme i kontakt med kunnskapsminister Tonje Brenna for å få svar på bekymringene fra elever og rektor uten å lykkes.

Men i en e-post til NRK skriver hun at det vil være feil av henne som statsråd å kommentere dette under en pågående streik.

Dette skriver kunnskapsminister Brenna i en e-post til NRK Ekspandér faktaboks Det er KS som arbeidsgiver og lærerorganisasjonene som arbeidstakere som er partene i denne konflikten og det er en lovlig streik. Derfor vil det være feil av meg som statsråd å kommentere dette under en pågående streiken. Men det jeg kan si er at min oppfordring til partene er å snarest mulig finne en løsning, slik at elevene kan komme tilbake til skolen. Jeg kan forsikre om at departementet følger situasjonen og innhenter informasjon om hvordan streiken rammer elevene.

Jan Tore Sanner, medlem av utdannings og forskningskomiteen for Høyre, har også etterlyst fra kunnskapsministeren hvordan elevene ivaretas.

– Jeg er enig med rektoren om at det må lages en plan for hvordan man kan ta igjen tapt læring når streiken forhåpentligvis snart er avsluttet.

Sanner sier han er overrasket over at kunnskapsministeren og utdanningsdirektoratet ikke har vært tettere på under streiken.

– Det er viktig at det nå kommer en oversikt over hvordan elevene har blitt ivaretatt slik at man er best mulig forbered også etter streiken.

– Det verste blir eksamen. Standpunktkarakterer kan vi kanskje redde utover året, sier elev Håvard Valstad.

Men de mangler også å være på skolen med klassekameratene.

– Det er en veldig stor belastning i sin helhet. Vi må bare håpe at streiken snart er over.