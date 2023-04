Streiken blant 25.000 medlemmar i LO og YS er inne i sin tredje dag.

Streiken påverkar store delar av samfunnet, og fredag kan endå fleire LO- og YS-medlem bli tatt ut.

Mange har spørsmål om regelverk under streiken og korleis dei skal forhalde seg til konflikten. Ein arbeidsrettsekspert, ein økonomiprofessor og to NAV-tilsette svarte i dag på spørsmål frå publikum.

Lenger ned i saka kan du sjå kva lesarane spurde ekspertane om.

Økonomiprofessor: – Smitteeffekt

Eit av spørsmåla var korleis resultatet av streiken vil påverke lønsforhandlingane til andre yrkesgrupper, til dømes lærarane i år?

Økonomiprofessor Frode Steen seier at det som skjer i frontfagforhandlingane legg føringar på forhandlingane i offentleg sektor som kjem etterpå.

I så måte påverkar det også lærarane, men ikkje nødvendigvis éin-til-éin.

Ferjestreik på Helgeland. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– I den grad frontfaget får eit bra oppgjer, så er det nok ein viss smitteeffekt, ja, seier Steen.

Og forklarar:

– For kvar bransje som får eit godt oppgjer, jo vanskelegare er det å gi dårleg oppgjer til neste bransje. Det gjeld også her. Så er det litt spesielt i Noreg fordi vi har dette frontfagsystemet som gjer at du får på ein måte ei løysing for veldig mange i industrien.

Dette gir næring til den stadige diskusjonen i Noreg, forklarar Steen:

– Kor vidt skal for eksempel lærarar og sjukepleiarar havne etter, og eigentleg ha ei dårlegare lønsutvikling enn for eksempel dei i industrien?

VÅR TUR: 300 organiserte i handel- og kontor ved Ikea Furuset er i streik. – Vi har hatt reallønnsnedgang i dei siste lønsoppgjera, mens direktørane får millionbonusar. Det kan ikkje halde fram slik, så no er det vår tur, seier klubbleiar Tormod Aarum. Foto: Snorre Tønset / NRK

Kan føre til betre offentlege oppgjer

I Noreg er oppgjeret med frontfaga viktige då dei blir avgjort av lønnsemda i eksportindustrien og dermed det privatoppgjeret som dannar norm for skjerma industri og offentlege tenester.

– Det legg meir føring, enn at ei enkeltgruppe eller ei enkeltbedrift får eit veldig godt oppgjer, seier Steen.

– Resultatet av streiken vil påverke oppgjeret i offentlig sektor, seier økonomiprofessor Frode Steen ved NHH. Foto: Hallvard Lyssand / Hallvard Lyssand

Han forklarar at når frontfaga blir einige, dannar det eit utgangspunkt for dei andre forhandlingane. Men veldig ofte får jo ikkje det offentlege den same uttellinga.

– Men det er klart at viss du får eit veldig godt lønsoppgjer i frontfag, så vil det gi ein indikasjon på at det blir eit betre lønsoppgjer for offentleg sektor også.

Årsaka til dette er at når det offentlege startar å forhandle, så vil arbeidstakarane meine at dei ikkje kan bli liggande alt for langt bak frontfagsfolket.

– Viss du tenker deg at store grupper i det offentlege fekk eit veldig godt oppgjer, så er det veldig vanskeleg å seie til dei andre i det offentlege at dei skal få eit dårlegare oppgjer.

Roger Majdek, kjøpmann i Rema 1000 på Ensjø fyller på med Pepsi Max. Rundt 25.000 medlemmar i LO og YS over heile landet er tatt ut i streik etter at det blei brot i mellomoppgjeret mellom LO og NHO søndag 16. april 2023. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det handlar om å samanlikne arbeidstakar på tvers. Då er det jo slik at etterkvart som dei store gruppene får avklart sine oppgjer, så legg det føringar for kva som er mogleg å få til for resten.

Kvifor skriv media om øl og is?

Ein innsendar lurte på følgande:

«Nrk dagsnytt har stort kun fokus på at det kan gå tomt for øl og is. Hva med vi som har 2 timer ekstra pendlervei til jobb fordi ferja som kun tar 25 minutter ikke går over fjorden på grunn av streiken? Dette rammer helsereiser, skoleelever og allmenn, nødvendig ferdsel.»

Sjå svaret Ekspandér faktaboks Thomas Benson, lektor ved Nord universitet og advokat i arbeidsrett, svarte: «Viktig fokus. Ferjestreiken kan føre til tvungen lønnsnemnd. Husk at riksmekler kan også ta initiativ til nye samtaler med partene. Riksmekleren og mekleren som har behandlet saken kan når som helst gjenoppta meklingen, jf. arbeidstvistloven § 30 andre ledd. Samfunnet og berørte parter må i utgangspunktet tåle de ulemper som arbeidskamp fører med seg.Dersom arbeidskampen fører til fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser, kan det likevel være aktuelt å gripe inn i med tvungen lønnsnemnd. Regjeringen fremmer i slike situasjoner en proposisjon for Stortinget med forslag til en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp og overlater til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten. Rikslønnsnemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom partene».

Kva med levering av pakkepost?

Ein innsendar spurde:

«Blir det stopp for levering av pakkepost? Altså ikke lurt å bestille varer på nett nå?»

Sjå svaret Ekspandér faktaboks Thomas Benson, lektor ved Nord universitet og advokat i arbeidsrett, svarte: «Det kan skje. PostNord har nå permittert nær alle ansatte. https://www.nrk.no/vestland/postnord-permitterer-naer-alle-ansatte-1.16378501»

Kor går grensa ved streikebryteri?

Ein annan spurde:

«Hvor går grensa ved streikebryteri, og hvilke konsekvenser kan det ha? Er det f.eks. greitt at sjefen tar over butikken når de som egentlig drifter butikken er i streik?»

Sjå svaret Ekspandér faktaboks Thomas Benson, lektor ved Nord universitet og advokat i arbeidsrett, svarte: Ja, sjefen har rett til å jobbe i butikken. De ble avklart i Tollpostdommen (Rt-2001‑501). Spørsmålet i saken var blant annet om daglig leder i et transportfirma kunne utføre oppdrag for Tollpost. Høyesterett kom til at daglig leder kunne utføre transportoppdrag for Tollpost. Fagforeningen ble derfor holdt erstatningsansvarlig for å ha stanset daglig leders kjøring av transportoppdrag for oppdragsgiveren.

Kva med streikebidrag?

Ein lurte på:

«Får man streikebidrag som organisert arbeidstaker, hvis man ikke blir tatt ut i streikevakt?»

Sjå svaret Ekspandér faktaboks Malin Høgvoll, fagkoordinator på arbeid hos NAV Kontaktsenter, svarar: «Hei Per Aksel. Hvis du ikke blir tatt ut i streikevakt så har du i utgangspunktet ikke rett på streikebidrag. Det er uansett lurt å ta kontakt med fagforeningen din for å få mer informasjon om hva slags støtte som er tilgjengelig for deg som organisert arbeidstaker i forbindelse med en streik».

Kva med kommunikasjonen mellom partane?

Ein annan innsendar lurte på:

«Hva er status på kommunikasjonen og kontakten mellom partene, etter at storstreiken ble et faktum?»

Sjå svaret Ekspandér faktaboks Thomas Benson, lektor ved Nord universitet og advokat i arbeidsrett, svarte: «Det kan være uformell kontakt mellom partene, men det er ikke kommet frem at det har vært nevneverdig kontakt. Riksmekleren og mekleren som har behandlet saken kan når som helst gjenoppta meklingen, jf. arbeidstvistloven § 30 andre ledd. Er det gått en måned etter at meklingen ble avsluttet uten at tvisten i mellomtiden er løst, skal mekleren som har behandlet saken, gjenoppta kontakt med partene med henblikk på å få avsluttet konflikten. Er et meklingsforslag til behandling hos partene, skal mekleren vente til behandlingen er avsluttet, jf. arbeidstvistloven § 30 tredje ledd».

Kvifor er det teieplikt?

Ein lurte på:

«Hvorfor er alt underlagt taushetsplikt? Hadde det ikke vært bedre å ha full åpenhet, mye enklere å forholde seg til det. Nå blir det ekkokamre og mye synsing, fra media, privatpersoner, bedrifter m.v. Hadde også sluppet å forsure forholdet mellom partene, når ting omsider lekker ut.

Ja, det ville blitt noen millioner «eksperter» på alt. Men så sies det at det er profesjonelle parter, så den belastningen burde de vel tåle?»

Sjå svaret Ekspandér faktaboks Thomas Benson, lektor ved Nord universitet og advokat i arbeidsrett, svarte: «Enhver som deltar i meklingen, plikter å bevare taushet om det som er fremkommet hvis ikke mekleren tillater offentliggjøring, jf. jf. arbeidstvistlovens § 23 andre ledd. Det er nødvendig at de som deltar i partenes forhandlingsdelegasjoner, ikke uttaler seg om det som drøftes under meklingen, verken mens meklingen pågår eller i ettertid. Det er avgjørende for selve meklingsprosessen i den enkelte sak, men også for hele meklingsfunksjonen som sådan at meklingen skjer i fortrolighet, og det er da viktig at taushetsplikten gjelder både under meklingen og i ettertid. Taushetsplikten omfatter alle ledd i meklingsarbeidet, herunder for eksempel i meklingsforberedende møter og samtaler, fellesmøter og særmøter, Prop.134 L (2010−2011) s. 80. Det er sterkt kritikkverdig at denne synes brutt av partene. Det vanskeliggjør også partenes kontakt med hverandre nå i etterkant. Tillitten brytes ned og forhindrer en rask løsning på konflikten».

Langvarig kjøpekraft for alle?

Medan ein annan innsendar var nysgjerrig på:

«Er det mulig for et samfunn å ha evigvarende økt kjøpekraft for alle? Er det så enkelt at vi kan bare bestemme oss for det?

Sentralbanken har satt seg som mål at vår kjøpekraft skal reduseres. LO har satt seg det motsatte som mål. Går det ihop?

Den norske kronen er svakere enn på lenge. Hva skjer med kjøpekraften og lønningene når kronekursen normaliseres?

Da vil vel kraveve til LO ikke lenger måles i kjøpekraft men i prosent økning igjen? Hva vil skje med handelsbalansen, og hvordan vil Ola merke det?»