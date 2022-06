Lærerstreiken er i gang – disse tre er de eneste som streiker

Onsdag morgen møtes tre ansatte ved Olsvik skole i Bergen utenfor skolen. Med seg har de en full kaffekanne og kjøleboks, og med det markeres starten på årets lærerstreik.

Foreløpig er det kun disse tre, som er en del av Skolenes landsforbund, som streiker for lærerne i Norge.

– Vi er tre gode kamerater og vi har høy streikevilje. T-skjortene er på, vestene er klare og banneret er hengt opp, sier lærer Joakim Haugen.

Etter lønnsoppgjøret i mai varslet lærerne streik i hele landet, med unntak av Oslo. I hovedstaden har man et eget oppgjør, hvor man klarte å komme til enighet.

Formelt stemte Utdanningsforbundet blankt til løsningen som ble lagt frem. Det forhindret en storstreik nå.

Skolenes landsforbund, som eneste i LO kommune, og Norsk Lektorlag sa også nei til meklers forslag. Akademikerne sa derimot ja.

«Symbolsk» streik

Leder i Skolenes Landsforbund, Mette Johnsen Walker, forklarer at de går ut i streik fordi de ikke har fått lønnsløftet de ønsker.

– Vi aksepterer ikke at mindrelønnsutviklingen fortsetter i en tid der prisene på strøm, drivstoff og matvarer skyter i været.

Ifølge Haugen i Bergen, har ikke Skolenes Landsforbund streiket siden 2014. Nå er han klar til å streike gjennom sommeren.

KLAR TIL Å STREIKE LENGE: Joakim Haugen i Bergen er klar til å streike gjennom sommeren. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

– Det er kanskje vanskelig å få gjennomslag for noe som helst når man er så få. Men liten tue kan jo velte stort lass. Det jeg håper på er å sende et signal på at vi ikke vil ta til takke med smulene som er til overs, sier Haugen.

At bare tre personer er tatt ut i streik, kaller forbundsleder Walker en «symbolsk handling». Samtidig vil hele tillitsvalgtapparatet deres også avlyse alle møter.

– Vi prøver å unngå for store konsekvenser for tredjepart. Så får vi se når skolen starter opp igjen, sier Walker.

TAR UT TRE: Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes Landsforbund, sier de foreløpig kun har tatt ut tre personer i Bergen. Foto: Skolenes landsforbund

Mener KS er urimelige

Norsk Lektorlag har også varslet streik fra i dag, men går for det som kalles et nulluttak. De har bestemt at ingen tas ut i streik før sommerferien.

– Vi må ta den konflikten over sommerferien. Sentralstyret jobber med planen for hva som skal skje. Akkurat hvordan vi kommer til å gjøre det blir klart før sommerferien, sier leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhus.

Hun legger til at de oppfatter at Kommunenes interesseorganisasjon, KS, ikke verdsetter kunnskap og utdannelse og gjør lite for å beholde de ansatte.

– Vi opplever at KS har vært så urimelig i dette tariffoppgjøret. Våre lektorer ligger langt under frontfaget og vil trolig heller ikke få reallønnsvekst, sier hun.

STREIKEVEST: På Olsvik skole i Bergen er det Joakim Haugen som er streikevakt, når lærerstreiken starter. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Utdanningsforbundet venter med streik

Utdanningsforbundet har også varslet lærerstreik, men starter ikke streiken i dag. På samme måte som Skolenes Landsforbund, har de også varslet et førsteuttak i Bergen.

Utdanningsforbundet er ikke pålagt å starte streiken før 22. juni. Det er den datoen partene skal melde tilbake til Riksmekler om de godtar skissen eller ikke.

Det er allerede klart at forbundet sier nei til skissen.

– Det vi har klargjort så langt er at 40 lærere som er Utdanningsforbundet-medlemmer ved Gimle oppveksttun i Bergen skal ut i streik nå før sommerferien. Det vil skje en gang i tiden fra og med 8. til og med 22. juni, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

VENTER: Utdanningsforbundet starter ikke streiken i dag. De har varslet at 40 lærere i Bergen skal tas ut før sommerferien. Foto: Corneli Poppe

Han legger til at det kan bli flere streikende på sikt.

– Å ha mange lærere i streik under en sommerferie har lite for seg. Det skjønner alle. Jeg overrasker sikkert ingen om jeg avslører at det kommer opptrapping av streiken etter sommerferien.

Hvordan det vil skje skal forbundet gi beskjed om til KS, med fire dagers varsel.