Lærere vil skrote KS: – Opptrer arrogant og avvisende

– Lærerne er fryktelig frustrert over KS, som de synes opptrer arrogant og avvisende.

Det sier Trond Are Fjordtun. Han er Utdanningsforbundets streikeleder i Bodø.

Her har flere gitt uttrykk for at de ikke ønsker KS som forhandlingsmotpart.

– Veldig mange tar til orde for det, sier han.

I 2004 ble forhanlingsansvaret flyttet fra staten til KS. 18 år senere er begeret i ferd med å bli fullt for flere lærere.

Ikke noe «lykkelig ekteskap»

Utdanningsforbudets leder, Steffen Handal, forstår godt at flere lærere nå tar til orde for en skilsmisse fra KS.

– Det er mange medlemmer og tillitsvalgte som er sinte og frustrerte over KS. Både fordi vi er gjort til lønnstapere de siste 6 årene og fordi vi opplever en arbeidsgiver som snakker ned betydningen av lærerutdanningen. Da blusser denne debatten opp, sier Handal til NRK.

Samtidig er han tydelig på at de ikke har noe vedtak som sier at de skal arbeide for en annen forhandlingsmotpart.

– Vi kan vel også underskrive at dette ikke har vært noe «lykkelig ekteskap». Men akkurat nå kan ikke det løse den krevende situasjonen vi står i, sier han.

NRK har vært i kontakt med KS. De ønsket ikke å kommentere saken.

Kunnskapsdepartementet: – Diskuterer ikke omgjøring

Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Han peker på at det er naturlig at KS er lærernes forhandlingsmotpart.

– Det er kommunene som er skoleeiere, og KS er deres hovedsammenslutning. Vi diskuterer ikke muligheten for å omgjøre dette nå. Når det er sagt er det behov for å styrke partssamarbeidet i skolen. Regjeringen vil bidra til at skolen trekker i en mer samlet retning, sier han.

Trond Are Fjordtun er Utdanningsforbundets streikeleder i Bodø. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Dette mener statssekretæren skal gjøres gjennom et tettere samarbeid mellom regjeringen og elev- og fagforeningene.

Tilbake i Bodø er Trond Are Fjordtun tydelig på at det de ønsker seg er en arbeidsgiver som verdsetter kompetansen de har.

– Vi klarer ikke se at KS gjør dette. Vi risikerer at en som solgte russebussen i sommer faktisk står og underviser i naboklasserommet. Nesten 1 av 5 som underviser i skolen i dag har ikke lærerutdanning, sier han.

Mandag trappes streiken opp, og Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 1800 medlemmer.

Dermed vil 8100 lærere streike. En streik som da vil ramme elever helt ned til andre klasse.