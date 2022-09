Mange har sakna at politikarane uttaler seg om lærarstreiken.

«Kor er politikarane?», har fleire spurt etter at NRK skreiv om rektoren som fryktar at elevar blir akuttinnlagd som følge av streiken.

Kven saknar politikarane?

Blant dei: Jana Middelfart-Hoff, mor til ein elev ved Amalie Skram vidaregåande skole i Bergen, som er hardast råka av lærarstreiken.

– Vi har akkurat hatt ein flystreik kor ministrar kappa om å vere på TV i beste sendetid og seie kor uroa dei var for ferien til folk, seier ho.

Ho skjønnar ikkje kvifor politikarane ikkje gjer det same no.

– Dette handlar om framtida til born og unge, men det er ingen som uttalar seg. Det er synest eg er veldig urovekkande.

Jana Middelfart Hoff reagerer på at ingen politikarar uttalar seg om streiken. Sjølv representerer ho Høgre i fylkestinget i Vestland. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet reagerer også på at ordførarar og politikarar har vore helt stille rundt streiken.

Det motsette av det de burde vere, meiner han.

– Vi ønsker at så mange som mogeleg skal uttale seg. Politikarane har ansvar for skuletilbodet. Det er underleg at dei ikkje vil blande seg.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er redd KS-brevet blir oppfatta som ein munnkorg. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Kvifor er politikarane så stille?

Forskar Kristine Nergaard i Fafo seier at politikarane er stille, fordi dei bør halde seg utanfor.

Ho forskar blant anna på fagbevegelse og lønnsforhandlingar.

– Dei skal halda seg langt borte. Det er partane i arbeidslivet som skal forhandla om lønna. Det er eit grunnleggjande premiss i norsk arbeidsliv, seier ho.

Elles vil det kunna røra ved prinsippa om frie forhandlingar og fri fagorganisering.

Nergaard meiner at politikarane også var stille under SAS-streiken. Altså at dei ikkje er spesielt stille no.

Er det ulovleg å kommentere streiken?

Nei. Det ikkje er ulovleg for politikarane å kommentere streiken, men at det er profesjonelt å ikkje blande seg, seier Nergaard.

– Oppegåande politikarar er å forsiktige med å seie noko. Dersom mange alvorlege politikarar går ut og kommenterer, vil det gi inntrykk av at det er fare for tvungen lønnsnemnd. Det kan igjen påverke streiken, seier ho.

Forskar Kristine Nergaard i Fafo meiner at rikspolitikarar skal halda seg langt borte frå konflikten. Elles vil dei kunna røra ved prinsippa om frie forhandlingar og fri fagorganisering. Foto: FAFO

Forskaren meiner at det er brei semje om at streik ikkje skal rørast politisk, litt på same vis som prisen på matvarer.

– Det må vera opp til dei som produserer maten, og dei som kjøper den. Politikarane kan ikkje ringja butikkane og be dei setja ned prisen på brød, seier Nergaard.

Har politikarane sagt noko?

Ja. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa tysdag at ho håper partane kjenner på ansvaret dei har for å få slutt på streiken og syte for at elevane får koma att til skulen.

– Moglegheita til å løysa dette sit jo partane med. Nemleg ved å anstrenge seg og prøve å finna ei felles løysing.

Brenna vil ikkje svare på om tvungen lønnsnemnd blir vurdert.

– Ansvarleg statsråd må balansere dette, fordi det er umogeleg å ikkje svare på spørsmål om sektoren ho har politisk ansvar for, seier Nergaard.

Regjeringa har et verkemiddel i tvungen lønnsnemnd, men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ikkje svare på om det vurderast. Foto: Javad Parsa / NTB

Kva rolle har lokale og rikspolitikarane under streiken? Kven bør seie minst?

– Jo nærmare du sit på makta, dess mindre bra er det å blande seg inn i lønnsforhandlingar, streikar og lockoutar. Det er jo helst dei som sit på Stortinget og i regjeringa som kan påverke, seier Nergaard.

Det er annleis for lokalpolitikarar, fordi dei er ein part i konflikten, som medlem av lærarane sin motpart, KS.

KS er eigd av alle landets kommunar og fylke.

– Lokalpolitikarar kan påverke i kraft av at kommunen de styrer eller representerer er medlem i KS. Dermed påverkar dei gjennom at deira kommune er medlem i KS, seier ho.

– Skjer ikkje utanfor døra

Jana Middelfart-Hoff meiner at det er mogleg å uttale seg om lærarstreiken, utan å ta parti.

– Ein ting er å halde seg unna konflikten. Ein annan ting er å vise bekymring, seier ho.

– Kva trur du er grunnen til at politikarane ikkje uttaler seg?

– Fordi dette ikkje skjer i Oslo. Det som ikkje skjer rett utanfor døra, er lett å oversjå. Dette er eit stort land. Det er lett å gløyme.

Middelfart-Hoff er tidlegare skulebyråd i Bergen og representerer Høgre på fylkestinget i Vestland.

Trur streiken endar snart

Regjeringa har eitt verkemiddel for å avbryta streiken: tvungen lønnsnemnd.

Nergaard trur Arbeidsdepartementet vegrar seg for å gripe inn, men at streiken uansett nærmar seg ein slutt.

– Dette råkar mange, og byrjar no å bli krevjande for begge partar. Men om det blir denne veka eller neste, det veit eg ikkje, seier ho.