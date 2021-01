Ber folk senke strømforbruket

Nettselskapet Linea har problemer med en trafostasjon etter et strøm i Alstahaug tidligere i dag. Den andre stasjonen i området står derfor i fare for å bli overbelastet. Linea har nå sendt ut melding om at abbonenter i området må senke strømforbruket. Dersom begge trafoene er ute av drift blir om lag 4000 husstander strømløse.