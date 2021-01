SISTE: Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland opplyser at rundt 1000 abonnenter er uten strøm i Nordland nå. Hovedsakelig i Helgelandsområdet, men også i Narvik. – Det viktigste for folk nå er å sørge for en alternativ varmekilde, sier han.

– Jeg har stått her siden klokken var halv elleve, så det har blitt en stund nå. Du har 20–25 vogntog her oppe, og det er nok noen som har mer hastverk enn meg.

Geir Sandvik kjører vogntog for Leiv Sand Transport, og har stått fast ved Saltfjellet i snart ni timer. Og flere timer skal det bli.

Han skulle kjøre fra Bodø til Trøndelag, men står bom fast ved fjellovergangen på E6. Grunnen er at fjellovergangen er stengt, på grunn av det ventede ekstremværet «Frank» som nå herjer flere steder i landet.

– Saltfjellet er jo en baug for Nordland, og det vet vi yrkessjåfører. Vi er vant til dette, spesielt når det er dårlig vær.

Ørjan Vårheim har sendt denne videoen til NRK, fra Raudvatnet i Rana. – Heftig snøfokk og kraftig vind, skriver han om videoen. Du trenger javascript for å se video. Ørjan Vårheim har sendt denne videoen til NRK, fra Raudvatnet i Rana. – Heftig snøfokk og kraftig vind, skriver han om videoen.

Flere overganger stengt

Sandvik forteller at han ikke tror det blir bedring før i morgen, noe som betyr at de må overnatte i sine kjøretøy.

– Ja, vi har ikke noe valg, men det er ikke synd på oss. Vi har alt av fasiliteter her inne, med kjøleskap, mat, TV og varme, så det går helt fint.

Uværet har gått hardt utover mulighetene nordlendinger har for å komme seg rundt i eget fylke.

I tillegg til E6 over Saltfjellet, er også E6 ved Mjåvatnet i Vefsn stengt. Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Håvard Langmo, sier at det er flere øysamfunn som sliter.

– I tillegg til fjellovergangene, så er det også mange ferger og hurtigbåt-samband som er innstilt. Blant annet Bognes – Lødingen og Moskenes – Bodø.

Totalt er det et titalls samband langs kysten og innover i fylket som ikke går på grunn av været, noe som betyr at enkelte samfunn kan være helt isolert.

– Det er nok verst for dem som står sør eller nord for Saltfjellet, og som ikke kommer seg dit de skal. Flere av de andre veiene har omkjøringsmuligheter, men det er selvfølgelig ingen muligheter for dem som skal til eller fra en øy, sier Langmo.

Stengte grensene

I Nordland har også E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis blitt stengt mellom klokka 15 torsdag og 15 fredag, på grunn uværet.

Langmo sier at grensene nå er fysisk stengt for å ivareta sikkerheten til politi, tolletaten og de som skal utføre koronatester på grensa.

– Det er jo en åpenbar grunn til at vi ikke vil ha folk på fjellet nå. Vi åpner opp i morgen igjen, om været tillater det.

Widerøe har også innstilt flyvninger i dag, som følge av det dårlige været.

Meteorologisk institutt opplyser at det fortsatt er fra Saltfjellet og sørover det blåser verst, men at Salten vil merke det i økende grad de neste timene.

Det måles nå vindstyrke på 27–28 meter i sekundet i Bodø. Kraftigste vindkast i dag har Sandnessjøen hatt, på rett under 50 meter per sekund.