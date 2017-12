Slik får norske ekstremvær navn

– Det handler om å gi et navn på været som er til fare for liv og verdier. Å gi uværet et navn har vært en tradisjon vi har hatt siden en gang på 90-tallet, sier vakthavende meteorolog, Vibeke Thyness hos Meteorologisk institutt.

Tradisjonen har de ifølge Thyness lånt fra amerikanerne. De følger samme oppsett, med annethvert gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge.

Hemmeligstemplet

Det er ikke tilfeldig hvilke navn som velges for hvert ekstremvær, og lista over hva eventuelle fremtidige ekstremvær skal hete er allerede klar. Men den er visstnok svært hemmeligstemplet, skal vi tro meteorologen.

– Vakthavende meteorolog vet det, men ikke så mange andre. Den hemmelige navnelista vår ligger nedlåst i en skuff her, ler hun.

Ingen «Erna» eller «Harald»

På den nye lista er ikke bokstaven C inkludert. Lista med 22 gutte- og jentenavn har en rekke begrensninger, blant annet at bokstavene Q, X, Z, Æ, Ø og Å er utelatt.

– Vi har også bevisst valgt navn som folk ikke assosierer med kongelige eller andre kjente profiler.

Meteorologen tror altså ikke vi får se navn som Erna eller Harald på lista i fremtiden.

– Men vil vi noen gang få se humor på lista, som for eksempel uværet «Storm»?

– Hehe, det er et guttenavn på S på denne lista, mer vil jeg ikke si. Nå er jo vi meteorologer og ikke lingvister, så derfor har vi valgt navn som folk kjenner til.

I fjor begynte den gamle lista å nærme seg slutten. Da valgte Meteorologisk institutt å spørre publikum. Resultatet: 15.000 navneforslag.

– Hvorfor er det så viktig for dere å gi ekstremværet navn?

– For det første er det strategisk. Det er lettere å formidle ut, samtidig som folk får «en knagg å henge det på». Det hjelper oss, og det hjelper dem, sier hun.

Vibeke Thyness hos Meteorologisk institutt. Foto: Bård Gudim

Hva blir det neste?

Ekstremværet «Ylva» var det siste navnet på den gamle lista. Da begynte man fra begynnelsen av alfabetet igjen med den helt nye lista, der «Aina» var først. Da kom det også to jentenavn på rad. Men hvilket navn blir det neste i rekken?

– Neste gang er det et guttenavn på B, mer vil jeg ikke si, avslutter Vibeke Thyness hos Meteorologisk institutt, og legger til at hun håper det blir lenge til neste.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge Meteorologisk institutt har deres britiske kolleger Met Office kalt det samme ekstremværet for «Caroline», og ikke «Aina».