– Det er litt spesielt, ja, sier lærling Markus Sommerseth.

Han fullførte fagbrevet før jul og i mars er han fast ansatt som montør i Statnett. Men han hadde ikke sett for seg det uvanlige oppdraget han i helga ble sendt ut på.

Vanskelige forhold

NRK fikk være med ut på oppdrag i fjellene rundt Tysfjorden. Stupbratte fjellsider med dype daler og trange fjorder. Over fjord og fjell går en av de viktigste kraftlinjene i nord.

Markus Sommerseth (21) har i helga klatret opp på kraftlinjer for å vaske dem med klut og rødsprit. Foto: Frida Brembo / NRK

– Det er en skikkelig drittjobb, for å si det sånn. Vinden har tatt med seg mye salt og møkk, sier lærlingen.

Her er det umulig å komme til uten helikopter.

Minusgrader og kald vind. Lyder av karabinkroker som treffer iskaldt stål. Raske bevegelser med tøyfiller og rødsprit på sprayflaske.

Montørene til Statnett måtte ut på oppdrag for å vaske isolatorer med klut.

De grønne isolatorskålene må vaskes manuelt med klut og rødsprit etter uværet Frank. Foto: Frida Brembo / NRK

Sjøvann 500 moh

Da stormen Frank herjet over Nordland fylke, har den kraftige østavinden dratt med seg sjøvann 500 moh.

Saltet har lagt seg på kraftlinjene som går mellom Kobbvatnet og Ofoten.

Montørene må klatre for å komme seg opp mastene. Foto: Frida Brembo / NRK

Helt uvanlig

– Skikkelig drit for å si det sånn. Det har ikke vært nedbør på lenge og vinden har tatt med seg all slags drit, salt og møkk, svarer Sommerseth på spørsmål om hvordan det så ut oppe i mastene.

Han sier at selve jobben ikke er vanskelig, men at det tar tid.

Energitekniker Jan Erik Ingebrigtsen, forteller at det er helt uvanlig at montørene må ut på vaskejobb.

– Helt uvanlig. Det har vi aldri gjort før.

Energitekniker i Statkraft Jan Erik Ingebrigtsen, forteller at han har aldri opplevd å måtte vaske kraftlinjene. Foto: Frida Brembo / NRK

Utrivelige forhold

For selv om montørene i Statnett er vant til ulike forhold, er det bare når det er høyst nødvendig at de reiser ut til mastene som ligger på disse fjellene vinterstid.

Det kan blåse raskt opp, sige inn tåke eller andre uforutsette ting som gjør at helikopteret ikke kan fly.

Det er derfor satt opp brakke til de ansatte.

Det kan også bli svært kaldt.

– Det er ikke så mye vind som skal til, før det blir så kaldt at man ikke kan jobbe her, sier Ingebrigtsen.

Det er mye utstyr som skal på for sikkerheten. Foto: Frida Brembo / Frida Brembo

Tøff jobb

Før oppdraget har helikopter flydd ut brakke og utstyr. Hvis forholdene skulle bli for utrivelige, skal det være et sted for montørene å søke ly.

– Montørene må ha et sted å oppholde seg hvis de må overnatte på fjellet, forklarer Ingebrigtsen.

Det var heldigvis ingen som måtte lide uten strøm mens vaskingen pågikk. De fikk likevel hjelp fra beredskapsgruppa fra Trøndelag.

– Vi fikk hjelp for å være flere folk og mer effektiv. Det er ikke ønskelig at ei kraftlinje ligger ute. Dette er ei viktig forsyningslinje i nord, sier han.

Og for lærlingen ble det i alle fall en lærerik helg.

– Å jobbe i Statnett er varierende. Og jeg hadde kanskje ikke sett for meg dette. Men jeg trives i høyden og er litt apekatt, sier 21-åringen.

Tysfjorden er bratte fjellsider og dype fjorder. Foto: Frida Brembo / Frida Brembo

En annen historie

Han forteller om voldsomme vindkast. I Sørfjorden vindpark, ikke langt fra der montørene har hatt helgevask, ble det målt en østavind på 50 sekundmeter under stormen.

De hadde nok regnet med større skader på kraftlinjene etter det voldsomme uværet.

Et havari på mastene her, ville vært en helt annen historie.