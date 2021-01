– Det føltes som jeg lettet i sakte film, så bikket hele vogntoget over

Ferger og fly innstiller avganger, veier stenges og biler ligger strødd langs veiene i Nordland etter at ekstremværet «Frank» viste muskler torsdag.

Ved 14.30-tiden torsdag var det observert orkan med vindkast opp mot 50 sekundmeter på Nord-Helgeland.

Torsdag formiddag forlenget Meteorologisk institutt farevarselet til å gjelde ut fredag ettermiddag.

En av dem som har fått kjenne på kreftene er vogntogsjåfør Bjørn-Freddy Georgsen.

Her ligger vogntoget Du trenger javascript for å se video.

Han var på vei fra Mo i Rana til Bodø fullastet med frukt og grønt.

Vogntogsjåfør Bjørn-Freddy Georgsen slapp med skrekken da vogntoget hans veltet-. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Siden Saltfjellet er stengt i uværet, hadde han håpet å rekke siste ferge som han antok skulle gå fra Kilboghavn klokka 14.

Slik gikk det ikke. I Aldersundet i Lurøy kommune på vei opp bakken til Liafjelltunnelen følte han på seg at noe kom til skje.

– Det blåste kraftig, og det føltes som jeg lettet i sakte film. Så bikket vogntoget over.

Før han visste ordet av det veltet bilen. Han er glad han slapp med skrekken.

Hei! Hvordan er været der du er? Send meg gjerne et bilde eller video på e-post!

Dårlig sikt på veien over Kappfjellia. Dårlig sikt på veien over Kappfjellia. Kappfjellia / snapchat

– Helt skjelven

– Jeg har aldri opplevd noe liknende, og ble skjelven da jeg landet.

Georgsen varslet selv politi og arbeidsgiveren om uhellet. Når han snakker med NRK venter han på bilberging.

Festet vaktbu med betongfundament

Fra i ettermiddag er det meldt storm fra øst og sørøst med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund, varsler Meteorologisk institutt.

For bilistene er blant annet E6 over Saltfjellet midlertidig stengt. I Nordland kommer E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta og Rv77 Graddis til å bli stengt mellom klokka 15 torsdag og 18 fredag på grunn uværet.

– Kombinasjonen av sterk vind og kulde kan medføre farlige situasjoner. Veier og bruer kan bli stengt på kort varsel på grunn av vind og nedfall. Ikke utsett deg eller andre for unødvendig fare, skrev politiet i Nordland på Twitter.

Heimevernssoldat Bjørn Peterson vokter grensen mot Sverige i ekstremværet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det spesielle med ekstremværet «Frank» er at det kommer østfra. Det betyr at det var indre strøk av Trøndelag og Nord-Norge som først fikk føle på den kraftige vinden.

Grenseovergangen på Umbukta i Rana er stengt, men likevel er det vakthold på grenseovergangen.

Her står heimevernssoldat Bjørn Peterson på vakt. Han forteller at Heimevernet allerede i natt startet å planlegge for uværet.

Selv om vaktbua er tjoret fast med stropper, festet til digre betongfundament, rister den i den kraftige vinden.

– Vi er seks personer her nå, men vi står han av. Men dersom vinden tar vaktbua er det ikke greit, sier han.