Her er norsk fotballs koronaplan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norges Idrettsforbund har stilt seg bak planen, som også har fått grønt lys fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Den omfattende planen, som er publisert på forbundets nettsider, inneholder en rekke tiltak for å begrense smitten.

Tiltakene er basert på tre grunnpilarer, skriver forbundet:

Syke personer deltar ikke ved gjennomføringen av fotballkamper.

God hygiene praktiseres på kamparenaene.

Kontakt redusere så langt som mulig.

«Brudd på kravene til smittevern i protokollen kan bli gjenstand for sanksjoner på lik linje med brudd på sikkerhets- og turneringsbestemmelsene», heter det i planen.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness påpeker at bakteppet for planene er at fotballen ble forbudt, og derfor legges det også opp til et strengt regime.

NFF går detaljert til verks for å sikre nødvendig smittevern: