Publikum må ha fire sertifikater når Håkon spiller konsert: – Første gang i historien

Ina Trælnes representerer sjette generasjon på familiegården.

Kalde, harde, nordnorske vintere gjør det imidlertid vanskelig å drive landbruk.

Men i Inas hage, mellom to åkere, ligger Nord-Europas største vannfylte grotte:

Pluragrotta.

– Vi har valgt å satse på reiseliv i stedet, sier hun til NRK.

Spesielt nok i seg selv, men langfredag skjer det noe enda mer spesielt.

For første gang i historien arrangeres det konsert i et grotterom man bare kan nå ved å dykke.

Publikum må dykke nesten en halv kilometer før de kommer til konsertlokalet. Foto: Pekka Turri

En rekke tilfeldigheter

Ina Trælnes driver dykkerskole sammen med ektemannen Janis.

De giftet seg for øvrig i Pluragrotta for fire og et halvt år siden – noe som resulterte i verdensrekord:

Ina og Janis tilbyr kurs for både vanlige dykkere og grottedykkere.

Musikk derimot, spesielt under vann, driver de ikke med.

Hvordan har så dette prosjektet kommet i stand?

– Det var stort arrangement da vi giftet oss i 2019. Da hadde vi testet ut alt av logistikk og om det er mulig, forteller Trælnes.

Det var 69 gjester da Ina og Janis giftet seg i 2019. Foto: Pekka Tuuri

Samme året fikk Bodø tildelt statusen europeisk kulturhovedstad for 2024. I tillegg møtte Trælnes tilfeldigvis daværende leder av den lokale festivalen Smeltedigelen, Bjørn Bonsaksen.

– Han var vant til å jobbe med musikk, og spurte hvorfor i all verden vi ikke kunne ha en konsert i grotta?

Kulturhovedstad, festivalsjef og dykkeeksperter på plass.

Da mangler bare musikere – som tilfeldigvis også kan dykke en halv kilometer inn i ei grotte.

Der kommer denne mannen inn i bildet:

Håkon Erlandsen har tidligere tatt med seg saksofonen opp på Mount Everest for å spille noen toner. Foto: Privat

Dykkefølelsen gjennom musikken

Håkon Erlandsen sier selv han først og fremst er musiker. En mastergrad i improvisasjon og jazz understreker også det.

Samtidig liker han å gjøre ekstreme ting, som å spille saksofon på toppen av verdens høyeste fjell.

Da er det kanskje ikke så rart at det er nettopp Erlandsen som har komponert fredagens konsert.

Håkon Erlandsen skal ikke spille under vann, men bildene tatt under forberedelsene er likevel ganske kule? Foto: Pekka Tuuri

– Pluragrotta finnes. Da er man nødt til å utnytte den på beste måte. Hva er vel da bedre enn musikk?

Erlandsen skal spille saksofon, Med seg på bass har han italienske Davide Bertolini.

Konserten, som blir streamet til hele verden, skal handle om følelsen av å dykke i Pluragrotta.

– Man er nødt til å dykke inn 475 meter. Maksdybden er 34 meter. Det er en spektakulær reise. Som å fly i vektløs tilstand gjennom en marmorgang, forteller Erlandsen til NRK.

Pluragrotta er kjent både i og utenfor Norge på grunn av krystallklart vann og fantastiske omgivelser. Foto: Pekka Tuuri

Den siste uken har drøssevis med frivillige jobbet natt og dag for å få alt i orden. Blant annet har det, naturlig nok, vært utfordringer knyttet til å få utstyret ned til grotterommet.

– I går brukte vi syv timer og 140 kilo bly for å senke kontrabassen, forteller Erlandsen og understreker at det heldigvis er en elektrisk kontrabass.

– Man må tenke litt utenfor boksen.

Davide og Håkon har lydsjekk og generalprøve sent skjærtorsdag. Lenke til konserten ligger lenger ned i saken. Du trenger javascript for å se video. Davide og Håkon har lydsjekk og generalprøve sent skjærtorsdag. Lenke til konserten ligger lenger ned i saken.

Flere sertifikater

Å dykke en halv kilometer ned og inn i ei grotte er ikke nødvendigvis helt ufarlig.

I 2014 gikk det et grøss gjennom dykkemiljøet da to finske dykkere omkom i Pluragrotta.

De dykket riktig nok mye dypere og lenger inn i grotta, men Erlandsen er bevisst på farene ved dykking.

– Det er lite her i livet, heldigvis, som er uten risiko. Men man må ha et rasjonelt forhold til risiko, det er viktig.

Den siste uken har Håkon vært inn og ut av Pluragrotta for å klargjøre for konsert. Foto: Pekka Tuuri

Og for å i det hele tatt få lov til å dykke inn til konserten er gjestene nødt til å ha en rekke sertifikater.

– Man er nødt til å ha grottedykkesertifikat. Det å være publikum på denne plassen krever en viss kompetanse, slår saksofonisten fast.

Til info må du altså først ha fullført grunnleggende dykkesertifikat og ha minst 25 dykk. Deretter må du ta tre relevante grottedykkesertifikat.

I praksis betyr det altså minst fire sertifikater. Og de fleste har flere.

Langfredag er det endelig duket for verdens første konsert i et gruverom innesperret av vann. Foto: Pekka Tuuri

Største begivenheten på årevis

Erlandsen understreker at dette er et helt unikt prosjekt.

– Uten tvil første gang i historien at noe som dette skjer. Det gjør det også spennende. Vi må finne opp kruttet på nytt bare får å komme oss til konsertstart.

For Ina Trælnes kan konsertstarten ikke komme raskt nok. Hun har planlagt og tenkt på dette i fire år.

– Det kommer folk fra 10 land, blant annet Romania, USA og Australia. Vi samler veldig mange entusiastiske og lidenskapelige mennesker som brenner for dette.

Ina Trælnes giftet seg i Pluragrotta i 2019. Nå arrangeres det konsert på samme sted. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

For at flest mulig skal få med seg konserten legges det også opp til direktesending fra klokken 14:00 (lenken går til ekstern plattform, YouTube).

– Dette er den største globale hendelsen i dykkeverden det siste tiåret. Det setter virkelig regionen på kartet, sier Trælnes før hun avslutter:

– Det kommer til å bli helt episk.