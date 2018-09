E-sport møter kritikk – men Idretts-Norge gir gamerne full støtte

Mens interessen for e-sport er stor i andre land i Europa, sliter spillere med å få den anerkjennelsen de trenger for å utvikle seg her hjemme.

Det mener Bodøværingen Nicholas Korsgård, som har blitt headhuntet til Sveits for å lede et profesjonelt lag i spillet League of Legends gjennom hele 2019.

Konsekvensen av at Norge ikke har fått øynene opp for gaming som profesjonell aktivitet er manglende sponsorinteresse og at vi går glipp av store talenter, når e-sport kan inngå som en egen gren i OL i fremtiden. Det ifølge en ekspert.

Men at gaming skal anerkjennes som idrett, sitter langt inne hos enkelte. Negative reaksjoner uttrykkes på kommentarfelt på sosiale medier – og også til Nicholas Korsgård personlig.

– Dere som driver med denne skitten ved å leke krig og skyte folk til blods og drepe alt dere ser rundt dere, er syke i hodet og vet ikke bedre, lyder en melding han har mottatt på Facebook i dag.

Ikke alle er like begeistret for e-sport. Foto: Skjermdump fra Facebook

En mener e-sport «bare er tull», mens en annen skriver at «her står ikke akkurat fysisk fostring i høysetet». Flere synes det er rart at «sport» og «spill» inngår i samme setning.

Men representanter fra det etablerte idrettsmiljøet gir nå e-sport sin fulle støtte, og Norges idrettsforbund ser på muligheten for å ta opp e-sport som egen gren.

1. Ishockeyforbundet: – Dette er idrett

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, beskriver for eksempel e-sport som «fremtiden». Han sier at mye som defineres som e-sport er idrett.

– Dette har vært en prosess som for meg har modnet over tid. Men nå skjønner jeg hvor mye idrett som faktisk er i e-sport, sier Pettersen til NRK.

Tage Pettersen, som ved siden av å være president i Ishockeyforbundet også er stortingspolitiker. Foto: Espen Torgersen/NRK

Han forteller at han var i Sør-Korea og Paralympics i vinter. Her møtte han mennesker som ga han et bedre innblikk i hva som faktisk kreves av spillerne.

Det må mye øvelse og trening til for å bli god. Kravet til fysisk og mental helse ligger her, akkurat som i andre idrettsaktiviteter – konstaterer Pettersen.

– Samtidig skjønner jeg det etablerte idrettsmiljøet. Sjakk var en vanskelig diskusjon i sin tid. Men idrett skal inkludere, ikke ekskludere.

– Så lenge miljøet organiserer seg i nærheten av andre idrettsorganisasjoner, tenker jeg at dette er en naturlig del av idrettsfamilien, sier Pettersen på spørsmål om e-sport bør bli tatt opp i Norges idrettsforbund.

2. Fotballforbundet: – Vi gir full støtte

Norges Fotballforbund (NFF) har en egen e-sportsansvarlig. Han heter Mats Theie Bretvik, og konstaterer at man «trygt kan si at Fotballforbundet støtter satsingen på e-sport».

NFF lanserte faktisk i går et offisielt e-sportlandslag, med fokus på fotballspill. Dette landslaget vil bestå av en tropp på seks til åtte spillere. Treningssamlingene vil foregå på Ullevaal i en egen losje dedikert til e-sport.

– NFFs offisielle e-sportlandslag vil også kunne delta på internasjonale turneringer i regi av UEFA og FIFA, sier Bretvik.

De har fått med seg Santander som partner, og kravene som stilles til spillerne vil være høye. Spillerne blir honorert per samling og per kamp de deltar på.

– De vil være spesialister på sin konsoll, men må kunne beherske både PS4 og Xbox, sier Bretvik, som avslører at landslaget i starten vil spille privatlandskamper mot andre nasjoner. Fokuset ligger på spillene Pro Evolution Soccer og FIFA.

3. Alpinsjefen i Skiforbundet: – Jeg heier på spillerne

Fra pressekontaktene i Skiforbundet får NRK opplyst at de per nå ikke har noen konkrete planer knyttet til e-sport, men at de følger diskusjonene og utviklingen.

Alpinsjef Claus Ryste var imidlertid invitert inn som foredragsholder under den store e-sportsdagen i Oslo i august. Her fikk han et veldig godt inntrykk av norsk e-sport.

– Det var mange gode spørsmål om treningsprinsipper og hvordan man kan jobbe for å bli bedre. Jeg oppfattet dem som veldig utviklingsorienterte, sier Ryste.

Alpinsjef Claus Ryste har et godt inntrykk av norsk e-sport. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg er ikke så inne i e-sport, men jeg ser mange positive elementer. Det å komme sammen, samarbeide og jobbe mot en felles målsetting. Mangfold er bra. Noen driver med løping og skikjøring, andre med spill.

Han vil ikke begi seg ut i debatten om hvordan man definerer idrett, men bemerker at «sjakk vel gjennomgikk noen av de samme diskusjonene».

– Det som er klart er at dette er en aktivitet i samfunnet i dag, som bare blir større og større, og der mange jobber hardt for å bli best. Det vil jeg alltid respektere.

– Du heier på dem som satser på e-sport?

– Det er klart at jeg heier på dem som vil bli gode på dette.

4. Idrettsforbundet: – Vi diskuterer saken

Ifølge Pressfire.no har e-sport allerede tatt et steg mot olympisk deltakelse, gjennom å bli anerkjent som medaljegren under Asialekene.

Om Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil anerkjenne e-sport som gren i OL er foreløpig uvisst, men diskusjonen er i gang for fullt.

Det er den også i Norges idrettsforbund.

– Dette er en pågående diskusjon i Idrettsforbundet, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard. Foto: Norges Idrettsforbund

Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard forteller at saken ble diskutert i idrettsstyret før sommeren, men at det enda ikke er konkludert.

– Isteden ble man enige om at man ønsket mer innsikt gjennom en videre utredning. Også for å få lære mer fra miljøene, og for å forsøke kartlegge hva e-sport egentlig er.

– Det er flere forhold som vil diskuteres grundig, blant annet hensynet til barneidrettsbestemmelsene og etterlevelse av idrettens verdier.

Han understreker at de ikke lukker øynene, men ser på e-sport med et åpent sinn. De ønsker debatten velkommen.

– Men det er mange forhold som må tas i betraktning, før vi kan konkludere med hvorvidt e-sport faller inn under den idrettslige definisjonen, sier Aagaard.