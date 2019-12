Valget har på ingen måte vært opplagt. Helse Nord-direktør Lars Vorland har også vært åpen på at han har gått litt frem og tilbake.

Men i dag presenterer han altså sin innstilling til styret i Helse Nord.

NRK får opplyst at det vil skje kl 18.50 i dag. Du kan følge pressekonferansen øverst på denne siden eller i vår TV-sending på samme tidspunkt.

Lange avstander og spredt befolkning

Innstillingen er noe mange venter på.

For det har vært vidt forskjellige meninger om fremtidens sykehusstruktur.

Ikke bare er Helgeland en region som strekker seg like langt som fra Oslo til Kristiansand.

Det er også et sted der folk bor veldig spredt. De bor på øyer, i avsidesliggende skogskommuner og i mindre byer.

Men det er én by som er klart større enn de andre; Mo i Rana.

Kommunen har nesten 26.000 innbyggere. Samtidig bor det totalt sett flere innbyggere sør for Korgfjellet, altså i motsatt ende av Mo i Rana.

Så hvor blir det riktigst å legge et sykehus - i den største kommunen eller i den delen av regionen det bor flest? Eller bør man kanskje helst ha to?

I tillegg til en spredt befolkning, så blir de stadig færre.

Fraflytting og en økning i andel eldre, gjør det utfordrende å få tak i nok fagfolk. Allerede er det sykepleierstillinger som har null søkere.

«Alle» mener forskjellig

Frykten for å spre fagmiljøene for tynt var den viktigste årsaken til at den eksterne ressursgruppa ønsket ett sykehus.

Andre har lagt vekt på avstand og reisetid for innbyggerne. For i denne saken er det mange hensyn.

Sykehusdirektøren, styret i Helgelandssykehuset og fylkesrådet har alle kommet med ulike råd.

Hør bare her:

Den eksterne fagruppa vil ha ett stort sykehus og at det skal ligge i Mo i Rana.

Sykehusdirektøren på Helgeland vil ha ett stort i Mo i Rana, men også ett mindre i Sandnessjøen.

Styret i Helgelandssykehuset vil ha ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Fylkesrådet mener det bør være to sykehus, ett i Sandnessjøen og et i Mo i Rana.

Ingen er altså helt enige.

Drakamp

Drakampen mellom nord og sør har vært intens. Fakkeltog, bunadsgerilja og et intenst debattklima har preget saken.

Nå begynner en avgjørelse å nærme seg. Dagens innstilling fra Helse Nord-direktøren skal behandles på styremøtet 18.desember.

Deretter skal saken behandles av helseministeren i januar.