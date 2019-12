Frp: – Det er helt uaktuelt å legge ett stort sykehus til Mo i Rana

– Vi har prøvd å ta hensyn til pasientenes beste. Vi har da konkludert med at det nye, store sykehuset skal ligge sør for Korgfjellet. I tillegg vil vi ha distriktsmedisinsk senter (DMS) og fødestue til Brønnøysund og Mo i Rana.

Det sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitiker i Frp.

Stortingsgruppen til Frp gikk i dag enstemmig inn for at de vil ha ett stort sykehus, midt på Helgeland – altså sør for Korgfjellet, som deler regionen i to.

Hvor dette sykehuset skal ligge, har de ikke presisert.

Forslaget innebærer at regionens største by, Mo i Rana, i så fall vil miste sykehuset de har i dag.

Det er sykehusstriden på Helgeland Ekspandér faktaboks Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei. Derfor har striden om hvilke sykehus som skal bevares og hvilke som skal legges ned, vært ekstra betent. Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB. Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista. I dag er det sykehuset i Rana som har det største sykehuset. Det er også kommunen med flest innbyggere, cirka 25.000. Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen. Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei. Det er likevel dette alternativet den eksterne ressursgruppa har pekt på som den beste løsningen totalt sett. Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus. Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen da den ble presentert. Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen. I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord. Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen. I november kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Der anbefalte hun en todelt løsning, med ett stort sykehus i Rana og et mindre i Sandnessjøen. Hun mener det beste er å beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre. Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland. Men med syv mot fire stemmer, valgte Helgelandssykehusets styre å se bort fra både ressursgruppa og direktørens råd. De ville heller ha ett, stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Også Helse Nord skal si hva de mener, før helseminister Bent Høie til syvende og sist bestemmer hvor sykehuset, eller sykehusene på Helgeland skal ligge.

Avgjørelsen tok Frp etter at helsepolitikere reiste rundt til Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana for å snakke med politikere og fagfolk.

– På reisen vår har vi hatt møte med både ledelse og brukere. Der fikk vi et sterkt inntrykk av at de var lei av å være en kasteball, og at de nå ønsker å samlokalisere sykehuset og fagmiljøet innen kirurgi og medisin til ett sted.

– Tror dere helseministeren er enig i dette?

– Det er viktig at regjeringen er enig om dette. Vedtaket om å gjøre dette innebærer også at for Frp er det helt uaktuelt å legge ett stort sykehus til Mo i Rana.

Det får lederen i Rana Frp til å se rødt.

Helsepolitisk talsperson, Åshild Bruun-Gundersen (Frp) Foto: Bjorn Inge Bergestuen

Vil vurdere utmelding

– Det er forbausende at Frps stortingsgruppe så tidlig offentliggjør sin innstilling. Jeg trodde at de ville vente til at styret i Helse Nord sin innstilling.

Allan Johansen i Rana Frp er ikke en blid mann etter at hans eget parti har gått inn for å legge ned sykehuset i Rana.

Johansen sier at helsefraksjonen som var på besøk på Helgeland i forrige uke, ble sterkt påvirket av krefter som «ikke vil Rana vel».

Allan Johansen, leder for Rana Frp. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det var ingen fra Rana som fikk være med på denne turen. Derimot var både lederen av Mosjøen Frp og stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fra Vefsn med. Der fikk de god tid til å påvirke, mens vi ikke fikk et eneste minutt alene med dem da de var her på Mo.

Johansen sier at han likevel tror at det blir en tosykehusmodell, og at dette er det eneste fornuftige med tanke på Helgelands langstrakte geografi.

Om dette ikke skjer, truer han med at flere i Rana Frp kommer til å trekke seg.

– Det er veldig provoserende. Det er tungt å drive Frp-politikk i Rana nå, for vi har mange i styret som vurderer å legge ned verv og kutte ut hele Frp her oppe. Det virker jo som at Frp kan klare seg godt uten Rana og omegn.

– Stemmer ikke

Jan Steinar Engeli Johansen er også helsepolitiker i Frp og sier at han forstår at folk fra Rana er skuffet over innstillingen.

Han begrunner at en lokalisering sør for Korgfjellet vil gjør at mest mulig pasienter får kortest reisevei til sykehuset.

At helsepolitikerne ikke hørte på politikerne fra Rana mener han er feil.

– Det er ikke riktig. Om noe brukte vi aller mest tid i Rana, fordi vi forstod at det er her vi måtte hente mest informasjon. Vi var der dobbelt så lenge som de andre stedene til sammen og tok oss tid til å snakke med Rana Frp etter møtet.

Stortingspolitiker Hanne Dyveke Søttar (Frp) ville ikke kommentere beskyldningene fra Allan Johansen, og mener at de faller på sin egen urimelighet.

Engeli Johansen sier også at beskyldningene er grunnløse.

– Det kan vi avkrefte. Selv om hun er fra Vefsn så påvirker ikke det henne eller oss. Vi har lyttet til alle uavhengig og tatt en beslutning på bakgrunn av pasientenes beste.