Onsdag ble det kjent hva administrerende direktør ved Helgelandssykehuset mener om hvordan fremtidens sykehustilbud bør være.

Etter det både NRK og flerte aviser erfarer, la sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir onsdag ettermiddag fram kun ett forslag til ny sykehussstruktur på Helgeland.

Hun foreslår to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et lite i Sandnessjøen.

Men begge sykehusene skal ifølge sykehusdirektøren ha både fødetilbud og akuttkirurgisk tilbud.

Det er rådet fra administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir som onsdag ble offentliggjort.

Det har vært knyttet stor spenning til hva direktøren mener i saken.

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir ønsker seg to sykehus på Helgeland. Foto: Frank Nygård / NRK

Det har nemlig ikke vært lett å bli enige om hvor det bør ligge sykehus på Helgeland.

Spredt bosettning, mange øyer og mindre byer har gjort det krevende å finne et endelig svar.

For hvordan skal behovet for et akuttilbud uten alt for lang reisetid veies opp mot for eksempel behovet for enkel rekruttering?

Samtidig er det ikke lenge til en endelig avgjørelse vil komme. Derfor er dagens innstilling til styret svært viktig.

Tre sykehus

I dag er det tre sykehus i regionen; et i Mo i Rana, et i Sandessjøen og et Mosjøen. Men for å sikre god nok behandling og tilstrekkelig rekruttering i fremtiden, er det besluttet å endre dette.

Et ekspertutvalg la tidligere i år frem sin mening i saken. Gruppa foreslo å legge ned sykehuset i Sandessjøen og Mosjøen, for å istedet bygge et stort sykehus i Rana. Alternativt kunne sykehuset i Sandessjøen bevares.

I tillegg skulle det etableres såkalte Distriktsmedisinske sentre.

Forslaget har skapt massive protester blant ordførere, sykehusansatte og innbyggere.

Bakgrunnen for det sterke engasjementet blant politikere, sykehusansatte og innbyggere er knyttet til frykten for lange avstander.

Veien videre

Innstillingen fra sykehusdirektøren skal behandles av styret ved Helegelandssykehuset neste torsdag, 28.november. Deretter går saken videre til styret i Helse Nord 18.desember, før Helse- og omsorgsdepartementet skal behandle saken i et foretaksmøte.

En lang og konfliktfylt vei mot et nytt sykehustilbud på Helgeland begynner dermed å nærme seg en slutt.