Mildrid er desperat etter sykepleiere – tilbyr 60.000 kroner i bonus

De siste årene har flere kommuner, blant annet Vefsn, tilbudt titusener av kroner til potensielle søkere innen sykepleiersektoren. Likevel er det vanskelig å finne kvalifiserte søkere.

– Vi har prøvd oss før på 20.000, men det hadde ikke så stor effekt, sier enhetsleder i omsorgsdistrikt Nord i Vefsn, Mildrid Hendbukt-Søbstad.

Enkelte av de rundt 20 ledige sykepleierstillingene i Vefsn har vært utlyst opp til fire ganger i løpet av sommeren, og nå tilbys det 60.000 kroner i rekrutteringsbonus.

– Unge må tørre å søke seg til små plasser

– Jeg trives kjempegodt her. Det blir noe eget når man jobber på de små plassene hvor man får et spesielt og tett miljø også på fritiden.

Sykepleiestudent Annbjørg Olsen (23), jobber på Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Hun er kanskje et unntak blant den dystre statistikken for fremtiden.

Sykepleiestudent Annbjørg Olsen mener at flere bør gi livet utenfor storbyen en sjanse, og ikke være redd for å søke jobb til et mindre sykehus. Foto: Privat

Hun har bodd rundt omkring i Norge, blant annet Oslo, men hun tror det er mange fordeler med å søke seg til mindre byer og tettsteder.

– Jeg har lært mye siden jeg begynte her og jeg tror at man får prøve seg litt mer på mindre sykehus enn de virkelig store. Jeg skulle ønske flere unge turte å søke seg til de små plassene og gi det en sjanse. Mye handler om hvordan man gjør det til selv, sier Olsen.

– Er det noe du føler sykehusene kan gjøre for å tiltrekke seg søkere?

– Sykehusene kan kanskje spille litt mer på næringslivet i området og vise et bilde av hva som skjer og hva som tilbys i kommunen, som appellerer til unge søkere. Det kan bidra til at man ikke tenker at det eneste man kan gjøre er å slå seg til ro og stifte familie.

Nasjonalt problem

Sykehus og kommuner over hele landet sliter nå med å rekruttere nye sykepleiere. Nasjonalt er det 6000 ledige sykepleierstillinger i Norge. 600 av disse er i Nordland. Fylkesleder for Sykepleierforbundet i Nordland, Gjertrud Krokaa, er ikke overrasket.

– Det er ingen steder å hente inn disse sykepleierne. Vi har lenge sagt at dette kommer til å skje, og dette er bare begynnelsen, sier hun.

Hun mener det ikke bare burde være den enkelte kommune som har ansvaret for å rekruttere sykepleiere til kommunen, men at det må iverksettes nasjonale tiltak for å få bukt med problemet.

I fjor utlyste Hattfjelldal kommune tre sykepleierstillinger med 100.000 kroner i rekrutteringsbonus.

– De som fikk jobbene har forpliktet seg til to års bindingstid. Etter det blir det spennende å se om de blir værende, sier helse og omsorgsleder i Hattfjelldal kommune, Elisabeth Bogfjellmo.