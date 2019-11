Innbyggerne i Sandnessjøen og Mosjøen ligger helt i norgestoppen over nordmenn med kortest kjøretid til akuttsykehus, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men det kan nå ta slutt.

I dag behandler styret ved Helgelandssykehuset hvilke sykehus som skal legges ned og hvilke som skal bestå.

Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei.

Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB.

Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista.

Mange innbyggere sør på Helgeland frykter nå enda lengre reisevei.

Innbyggerne på Helgeland er både i norgestoppen og helt i bunn når det gjelder kjøreavstand til sykehuset. Fra Sømna tar det i dag i snitt 163 minutter å komme seg til et akuttsykehus. Foto: Even Thorbergsen / Wikimedia Commons

Skal bli færre sykehus

Slik det er i dag, så er sykehuset i Rana litt større enn det i Sandnessjøen, og ligger i byen på Helgeland med flest innbyggere.

Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen.

Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei, hvis den eksterne ekspertgruppa får gjennomslag. Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus.

Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen.

Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen.

I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord.

Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen.

De har blant landets korteste reisevei til sykehuset – enn så lenge. Du trenger javascript for å se video. De har blant landets korteste reisevei til sykehuset – enn så lenge.

Sjekk din kommune:

Beregnet kjøretid til akuttmottak. Kommuner. Median. 2019 Ekspandér faktaboks Kommune og antall minutter til akuttsykehus: Lærdal 3 min Volda 3 min Alstahaug 4 min Tynset 4 min Flekkefjord 5 min Hamar 5 min Hammerfest 5 min Haugesund 5 min Kongsberg 5 min Kongsvinger 5 min Lørenskog 5 min Orkdal 5 min Vefsn 5 min Eid 6 min Elverum 6 min Førde 6 min Lillehammer 6 min Namsos 6 min Odda 6 min Stord 6 min Voss 6 min Harstad 7 min Kristiansund 7 min Levanger 7 min Notodden 7 min Rana 7 min Sør-Varanger 7 min Tønsberg 7 min Bodø 8 min Drammen 8 min Molde 8 min Narvik 8 min Skien 8 min Stavanger 8 min Ålesund 8 min Arendal 9 min Bærum 9 min Gjøvik 9 min Rælingen 9 min Skedsmo 9 min Tromsø 9 min Vestvågøy 9 min Oslo 10 min Ringerike 10 min Sarpsborg 10 min Trondheim 10 min Færder 11 min Hadsel 12 min Råde 12 min Hole 13 min Kristiansand 13 min Bergen 14 min Lier 14 min Randaberg 14 min Sola 14 min Asker 15 min Fet 15 min Nedre Eiker 15 min Ørsta 15 min Porsgrunn 16 min Sandnes 16 min Froland 17 min Stange 17 min Verdal 17 min Vestre Toten 17 min Fredrikstad 19 min Grimstad 19 min Løten 19 min Rygge 19 min Tysvær 19 min Naustdal 20 min Ringsaker 20 min Skaun 20 min Jevnaker 21 min Leirfjord 21 min Malvik 21 min Re 21 min Sula 21 min Sør-Odal 21 min Øvre Eiker 21 min Giske 22 min Horten 22 min Karmøy 22 min Sande (Vestfold) 22 min Songdalen 22 min Øyer 22 min Klæbu 23 min Moss 23 min Siljan 23 min Skodje 23 min Klepp 24 min Nittedal 24 min Røyken 24 min Sandefjord 24 min Sveio 24 min Søgne 24 min Tolga 24 min Alvdal 25 min Askøy 25 min Gjerdrum 25 min Kvæfjord 25 min Vennesla 25 min Fjell 26 min Gjesdal 26 min Kvinesdal 26 min Lund 26 min Oppegård 26 min Sørum 26 min Averøy 27 min Gaular 27 min Jølster 27 min Melhus 27 min Overhalla 27 min Rennesøy 27 min Våler (Østfold) 27 min Flesberg 28 min Fræna 28 min Gausdal 28 min Granvin 28 min Holmestrand 28 min Lillesand 28 min Ullensaker 28 min Østre Toten 28 min Flakstad 29 min Halden 29 min Skiptvet 29 min Tvedestrand 29 min Bamble 30 min Eidskog 30 min Sauherad 31 min Våler (Hedmark) 31 min Fitjar 32 min Hornindal 32 min Svelvik 32 min Time 32 min Ørskog 32 min Aurland 33 min Meland 33 min Ski 33 min Sortland 33 min Vestby 33 min Bømlo 34 min Larvik 34 min Bø (Telemark)35 min Gloppen 35 min Meldal 35 min Nome 35 min Os (Hordaland) 35 min Søndre Land 35 min Åmot 35 min Birkenes 36 min Grue 36 min Hjartdal 36 min Inderøy 36 min Lyngdal 36 min Ullensvang 36 min Ulstein 36 min Agdenes 37 min Aukra 37 min Eide 37 min Enebakk 37 min Modum 37 min Stjørdal 37 min Hurum 38 min Kvalsund 38 min Rakkestad 38 min Ås 38 min Bokn 39 min Haram 39 min Nannestad 39 min Nes (Akershus) 39 min Eidsvoll 40 min Frosta 40 min Gjemnes 40 min Grane 40 min Nord-Odal 40 min Skånland 40 min Snillfjord 40 min Sykkylven 40 min Farsund 41 min Lunner 41 min Namdalseid 41 min Hemnes 42 min Lindås 42 min Osterøy 42 min Ulvik 42 min Vegårshei 42 min Aurskog-Høland 43 min Fosnes 43 min Frogn 43 min Midsund 43 min Os (Hedmark) 43 min Sokndal 43 min Askim 44 min Finnøy 44 min Hvaler 44 min Nordre Land 44 min Sogndal 44 min Årdal 44 min Åsnes 44 min Hareid 45 min Spydeberg 45 min Steinkjer 45 min Vaksdal 45 min Ballangen 46 min Hå 46 min Sund 46 min Tysnes 46 min Gran 47 min Hobøl 47 min Krødsherad 47 min Øygarden 47 min Fjaler 48 min Herøy (Møre og Romsdal) 48 min Jondal 48 min Mandal 48 min Stryn 48 min Eidsberg 49 min Iveland 49 min Samnanger 49 min Tjeldsund 49 min Sande (Møre og Romsdal) 50 min Vindafjord 50 min Bjerkreim 51 min Marnardal 51 min Risør 51 min Eidfjord 52 min Evenes 52 min Gjerstad 52 min Ringebu 52 min Stordal 52 min Aremark 53 min Grong 53 min Trøgstad 53 min Høylandet 55 min Nesodden 55 min Tingvoll 55 min Vågsøy 55 min Drangedal 56 min Dønna 56 min Fauske 56 min Forsand 56 min Lindesnes 56 min Vestnes 56 min Hemne 57 min Hurdal 57 min Hægebostad 57 min Sirdal 57 min Flora 58 min Røros 58 min Kragerø 59 min Moskenes 59 min Radøy 59 min Audnedal 60 min Gratangen 60 min Rindal 60 min Åmli 60 min Flå 61 min Nesset 61 min Seljord 61 min Sigdal 61 min Folldal 62 min Herøy (Nordland) 62 min Høyanger 62 min Midtre Gauldal 62 min Rollag 62 min Selje 62 min Etne 63 min Askvoll 64 min Rendalen 64 min Trysil 66 min Vanylven 66 min Evje og Hornnes 67 min Leikanger 67 min Nesna 67 min Sør-Fron 67 min Verran 67 min Vik 67 min Marker 68 min Strand 68 min Hattfjelldal 69 min Bremanger 70 min Eigersund 70 min Flatanger 70 min Luster 70 min Rømskog 70 min Selbu 70 min Stranda 70 min Øksnes 70 min Modalen 71 min Fusa 72 min Rauma 72 min Tinn 72 min Vågan 72 min Austevoll 73 min Lavangen 73 min Sauda 73 min Austrheim 74 min Etnedal74 Sørfold 74 min Kvam 75 min Hemsedal 76 min Halsa 77 min Kviteseid77 Lødingen 77 min Nord-Fron 78 min Rennebu 78 min Indre Fosen 79 min Sør-Aurdal 79 min Hyllestad 80 min Meråker 80 min Snåsa 80 min Vang 80 min Balsfjord 81 min Kvitsøy 81 min Osen 81 min Bardu 85 min Kvinnherad 85 min Saltdal 85 min Norddal 86 min Åseral 86 min Stor-Elvdal 87 min Bø (Nordland) 89 min Masfjorden 89 min Aure 90 min Gildeskål 90 min Holtålen 90 min Surnadal 90 min Nes (Buskerud) 91 min Salangen 91 min Ørland 91 min Bygland 93 min Hitra 93 min Nissedal 93 min Ibestad 94 min Karlsøy 94 min Sunndal 95 min Oppdal 96 min Tysfjord 96 min Vinje 96 min Nord-Aurdal 97 min Nore og Uvdal 97 min Balestrand 99 min Sel 99 min Storfjord 99 min Suldal 99 min Bjugn 104 min Namsskogan 104 min Gol 106 min Nesseby 106 min Vestre Slidre 107 min Beiarn 108 min Nærøy 108 min Tokke 109 min Lyngen 110 min Engerdal 114 min Målselv 114 min Sandøy 114 min Bykle 115 min Vevelstad 115 min Øystre Slidre 115 min Tydal 116 min Gulen 118 min Hjelmeland 118 min Fedje 119 min Frøya 119 min Vikna 119 min Roan 120 min Åfjord 120 min Smøla 123 min Dovre 125 min Dyrøy 125 min Vågå 125 min Fyresdal 127 min Ål 128 min Tana 130 min Andøy 131 min Hol 132 min Bindal 134 min Sørreisa 134 min Røyrvik 135 min Alta 136 min Lesja 136 min Porsanger 137 min Meløy 138 min Lierne 140 min Skjåk 143 min Lurøy 144 min Brønnøy 148 min Lenvik 150 min Utsira 151 min Lom 152 min Vadsø 153 min Hamarøy 154 min Valle 154 min Gáivuotna 156 min Vega 157 min Måsøy 161 min Sømna 163 min Berg 164 min Leka 170 min Nordkapp 172 min Tranøy 174 min Rødøy 196 min Solund 199 min Karasjok 201 min Steigen 207 min Torsken 209 min Nordreisa 216 min Båtsfjord 217 min Kvænangen 221 min Vardø 222 min Værøy 227 min Skjervøy 238 min Berlevåg 244 min Kautokeino 244 min Loppa 245 min Gamvik 296 min Lebesby 306 min Hasvik 401 min Røst 405 min Træna 426 min

Sykehusdirektør vi ha to

Sist uke kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Hun anbefaler beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland.

Dette er sykehusdirektørens anbefaling Ekspandér faktaboks Sykehusdirektøren tilråder modell 2b-1: Ett stort akuttsykehus i Mo i Rana og ett akuttsykehus i Sandnessjøen i kombinasjon med DMS i Mosjøen og Brønnøysund.

Begge sykehusene skal ha fødeavdeling og akuttkirurgisk tilbud, men ulik faglig profil.

Akutt kirurgi, gynekologi og kreftkirurgi vil i all hovedsak samles i Mo i Rana.

Sykehuset i Sandnessjøen skal ha fødeavdeling, elektiv kirurgi, akuttilbud i indremedisin og kirurgi.

Sykehusdirektørens forsøk på å komme befolkningen i møte har ikke greid å roe gemyttene.

14 kommuneleger: – Svært bekymret

Mandag skrev 14 kommuneoverleger sør for Korgfjellet et åpent brev til styret hvor de advarer mot tosykehusløsningen.

– Faglig sett er det best med ett stort sykehus sentralt plassert sør for Korgfjellet. Hvor det skal ligger, overlater vi til politikerne, sier kommuneoverlege Kirsten Toft i Alstahaug. Foto: Frank Nygård / NRK

Legene mener forslaget betyr at pasienter som har vært utsatt for ulykker, traumer, blødninger og skader ikke lengre skal behandles ved Sandnessjøen sykehus.

– Som fagfolk er vi svært bekymret. Vi er en lang og komplisert region. Vi kan ikke godta at akuttilbudet blir så til de grader skjevfordelt, sier kommuneoverlege Kirsten Toft.

Å belage seg på helikoptertransport er ikke realistisk, ifølge legene.

– Det tar 42 minutter i ren flytid med helikopter fra Sør-Helgeland til Mo i Rana. Vi vet at regulariteten er under 40 prosent vinterstid.

Avviser påstandene

Kåre Løvstakken er Prosjektdirektør 2025 for Helgelandssykehuset,

Han skjønner at folk er bekymret.

– Det har vært en vanskelig sak både faglig og emosjonelt. Med tanke på geografien vi har, har vi falt ned på at dette er den beste løsningen.

I sitt tilsvar til kommuneoverlegene, avviser Helgelandssykehuset påstander.

– Vi oppfatter at de 14 som står bak brevet mener forslaget fra administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir er uforsvarlig, og at tilrådningen i praksis betyr at akuttfunksjonene legges ned i Sandnessjøen. Det er ikke tilfelle.

Både Sandnessjøen og distriktsmedisinske sentre skal ha akuttberedskap 24 timer i døgnet, året rundt, sier han.

Ministeren avgjør

Sandnessjøen skal ha døgnvakt kirurgisk, anestesi og gynekologisk vakthavende.

– Sandnessjøen skal ha kirurgisk beredskap til å ta seg av alvorlig og livstruende tilstander som må behandles raskt.

– Hvorfor kommer ikke tydelig fram i innstillingen til styret?

– Jeg mener at det kommer tydelig fram. Vi er ganske klare på at akuttberedskapen skal opprettholdes. Men i og med at disse kommunelegene ikke har fått det med seg har vi kanskje kommunisert dårlig.

Samtidig medgir han at begrepene «fullverdig» og «likeverdig» er vanskelig å definere.

– Det er ikke snakk om at man på lille Helgeland skal bygge to helt like sykehus.

Innstillingen fra sykehusdirektøren skal behandles av styret ved Helgelandssykehuset neste torsdag, 28. november.

Deretter går saken videre til styret i Helse Nord 18. desember, før Helse- og omsorgsdepartementet skal behandle saken i et foretaksmøte.