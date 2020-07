Ifølge Google Trends har nordmenn søkt opptil 100 prosent mer på ordet «norgesferie» i år, enn de har gjort noen gang.

For de mest populære overnattingsstedene har søkene også blitt 25 prosent hyppigere enn i fjor sommer.

LOFOTEN: Her kan turistene boltre seg både på fjellet, ved sjøen og midt i en blomstereng. Foto: Dina Storvik / NRK

Loen, Geiranger og Flåm er blant stedene som har aller størst fremgang.

Selv om norske turister søker seg både til sør, øst og vest, er det Nord-Norge som trekker det lengste strået.

På toppen av den stigende kurven ligger Lofoten, med resten av Norge hakk i hel.

Her har nordmenn helst lyst til å overnatte i sommer: Ekspandér faktaboks 1. Lofoten 2. Røros 3. Loen 4. Geiranger 5. Flåm 6. Kristiansand dyrepark 7. Beitostølen 8. Kragerø 9. Åndalsnes 10. Sørlandet

– Føler alle jeg kjenner har vært i Lofoten i år

En av de som følger årets trend er Chirag Rashmikant Patel fra rapduoen Karpe.

KARPE PÅ FERIE: Chiraq Rashmikant Patel mener "alle" har tatt turen til Lofoten i sommer. Foto: Martin Giæver / NRK

– Jeg følger veldig mye med på Instagram, og føler alle jeg kjenner har vært i Lofoten i år.

Selv har han vært i Lofoten flere ganger, og skjønner hvorfor flere nordmenn ønsker å ta turen nordover i år.

– Ting som er helt vanlig for Lofotværinger er jo helt annerledes for folk som er vant til asfalt. Det skal ikke så mye til for å imponere meg når jeg først er her, sier Patel fornøyd.

BARNEFAMILIER PÅ TUR: Elin Arthursdatter-Pedersen og Julie Pedersen er fra Sandnessjøen. De er blant familiene som har tatt turen til Lofoten i sommer. Litt regn er de dessuten vant med, og vet hvordan de skal kle seg i nord, etter å ha feriert mye hjemme på Helgeland. Foto: Dina Storvik / NRK

Enda flere barnefamilier

Øylandskapet utenfor Nordlandskysten trekker til seg flere og flere turister hvert år.

I år er det flere norske turister, og mange av dem har med seg barn.

Barnefamilier ute på veiene kan også forklare hvorfor Kristiansand dyrepark også er høyt oppe på listen.

Hege Ragni Haugerud er booking- og administrasjonsansvarlig i Destination Lofoten.

Hun forteller at årets gjester tiltrekkes av aktivitetstilbud.

– Vi har hundre prosent økning på våre bookingssider for aktiviteter, sier Haugerud.

Og interessen for å være aktiv gjenspeiles også i nordmenns videre søk.

På klatretur for Instagram

Det er ikke bare kjente rapartister som sitter og scroller på Instagram.

De aller fleste av destinasjonene på lista kan også skimte med å være utfartssted for spektakulære aktiviteter og utsikter i friluft.

Sørlandsbyer med bryggekai og sandstrender har lenge forlokket med Norges svar på syden.

Fjellbygdene har på den andre siden fått et ekstra oppsving de siste årene.

I Instagrams tidsalder, og med flere unge på veien, er det mange som trekker til fjells for å sikre de mest fargerike og luftige utsiktene.

Bente Bratland Holm er reiselivsdirektør i Visit Norway, og forteller at nordmenn har søkt mye etter fjellturer i sommer, og særlig der man kan gå i trapper, som for eksempel Rampestreken i Åndalsnes.

TV-SUKSESS: Etter at Kompani Lauritzen rullet over skjermen i våres har Åndalsnes merket en stor pågang av turister som vil gå i deltakernes fotspor. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Tore Nybo ved Romsdalseggen camping kan bekrefte det Google-søkene har indikert:

Åndalsnes er ett av stedene som har møtt uvanlig stor pågang, og det er ikke kun på grunn av årets pandemisituasjon.

– Etter at Kompani Lauritzen begynte å gå på skjermen i mars, kommer folk stadig vekk innom for å spørre etter militærleieren, eller andre steder som deltakerne har vært, sier Nybo.

Både TV-skjermen og bildedelingsapper har derfor trukket folk til steder de kanskje aldri ellers ville hørt om.

Tjener på å være gjennomfartsby

Røros, Flåm og Beitostølen er også noen steder som har opplevd stor oppgang i år.

Stedene som er gjemt langs midtrabatten på norgeskartet har blitt naturlige stoppesteder for nordmenn på bilferie.

GJENNOMFARTSBY: Røros er et av tettstedene som tjener på å ligge nære hovedveien som knytter nord og sør. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

– Vi jobber med å få folk til å velge vår vei når de skal nordover eller sørover, og merker at mange plutselig ser at de har funnet en uoppdaget perle, fordi de tok en overnatting her når de likevel skulle forbi.

Dette sier reiselivssjef i Visit Røros, Tove R. Martens.

Hun tror også at mange får øynene opp for de mindre oppdagede perlene, rett og slett fordi innlandsbygdene har aktiviteter og natur for alle og enhver.

– Du trenger ikke å være en fjellgeit for å kunne ferdes hos oss, forsikrer Martens.

Og at man ikke trenger å være fjellgeit for å ferdes i eget land, det er det nok flere som har innsett.

I Visit Norway har de ståltro på at denne sommeren har vært god for fremtiden, og at nordmenn nå vil ha litt rakere ryggrad om de sier at de kun skal feriere i eget land.

– Vi har nok utdannet mange gode Norgesambassadører gjennom den sommeren her, avslutter Holm.