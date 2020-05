Én av ti sier de skal til Lofoten: – Tror ikke på det tallet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag kom beskjeden fra norske myndigheter: Unngå reiser utenlands i sommer.

Reiselivsnæringen i Lofoten intensiverer nå jakten på norske turister for å sikre inntekter.

Men de er bekymret. Det er altfor få bestillinger.

– Det er på langt nær så mange som det burde være, sier Camilla Haukås Skjeseth, markedsansvarlig for Svinøya Rorbuer i Svolvær.

Camilla Haukås Skjeseth, markedsansvarlig for Svinøya Rorbuer i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

Omtrent 70 prosent av rorbugjestene deres er utlendinger. Og i Lofoten totalt regner Destination Lofoten at 80 prosent av turistene normalt sett kommer fra utlandet.

– Vi trenger at nordmenn reiser hit, sier Haukås Skjeseth.

«Alle» vil til Lofoten i sommer

I det siste har det vært flere medieoppslag basert på forskjellige undersøkelser om at «veldig mange» vil til Lofoten i sommer.

En av undersøkelsene viser at én av ti nordmenn vil til Lofoten i sommer. Hvis man regner en tiendedel av Norges befolkning, betyr det at over 400.000 har tenkt seg til Lofoten i sommer

– Jeg tror ikke på det. Det viser seg at tallet baserer seg på en undersøkelse med kun 544 respondenter. hvor ti prosent svarer at de med sannsynlighet vil reise til Lofoten. Det var aldri snakk om å planlegge det, en gang, sier Camilla Haukås Skjeseth.

– Hva har det å si for Lofoten hvis det faktisk blir en realitet?

– Jeg tror ikke det er grunn til bekymring for at det blir fullt i Lofoten, sier hun.

Styreleder i Destination Lofoten, Eivind Holst, er heller ikke bekymret.

Eivind Holst i Destination Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Smitterisikoen er lav så hvis det skulle komme så mange som det spås, tror jeg ikke det er noe problem likevel. Men jeg tror dessverre ikke det kommer så mange, sier Holst.

NHO regner med tap på 650 millioner kroner – kun i Lofoten

Næringsminister Iselin Nybø bekreftet på pressekonferansen at reiselivet er hardt rammet.

Bare i Lofoten regner NHO reiseliv med tap på 650 millioner i tap for reiselivet.

Totalt for Lofoten bortfaller rundt 390.000 utenlandske gjestedøgn, ca. 75.000 cruisepassasjerer og 35.000 Hurtigrutepassasjerer for årets sesong, hevder tall som Destination Lofoten har sendt til NRK.

– Nå kan utenlandske gjester avbookes og hyttene, sengene og bordene fylles opp av nordmenn. Vi håper at nordmenn vil benytte seg av denne muligheten. Ta hele landet i bruk og opplev Norge, for å holde reiselivsnæringen vår i gang. Det betyr også mye for resten av næringslivet, avsluttet næringsministeren.

Smittevernreglene har i praksis ført til at tre av fire medlemsbedrifter hos NHO reiseliv har permittert minst 75 prosent av de ansatte.

Bransjen har lenge ventet på tydelige reiseråd som både næring og befolkning må forholde seg til i sommer.

Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv. – Vi er glade for at Regjeringen så tydelig ga uttrykk for at de har forstått at reiselivet er det som er hardest rammet, skriver de i en pressemelding fredag. Foto: Oda Hveem

– Det er mye bedre for folk å vite enn ikke å vite. Vi har ventet lenge på å få en så klar beskjed fordi dette vil gjøre det lettere for næringen å planlegge for sommeren, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

Fortsatt mye plass på hotellene

Erik Taraldsen, direktør i Thon Hotell Lofoten ser mørkt på sommeren hvis det ikke kommer flere bestillinger.

– Det er på langt nær så mye som det bruker å være på denne tiden av året. Det er faktisk ganske lite, mener Taraldsen.

Thon Hotell Lofoten i Svolvær trenger norske turister i sommer. Foto: Andreas Sivertsen-Hansen

Thon Hotell Lofoten har 100 permitterte akkurat nå. I en normal høysesong har de mellom 140 og 160 ansatte.

– For å få folk tilbake i jobb er vi helt avhengige av flere turister. Det lokale næringslivet er også avhengige av oss fordi vi handler mye lokalt, forteller hotelldirektøren.