Skulle reklamere for Nord-Sverige – brukte bilde fra Lofoten

I annonsen tipses det om fjellsafari i Umeå, og den kilometerlange sandstranden Pite Havsbad i Piteå.

«Ofta beskriver vi Norrland lite slarvigt, som ett homogent område långt, långt upp i Sverige. Men det är så mycket mer än så», heter det i annonsen.

Men bildene som brukes i annonsen har absolutt ingenting med Norrland å gjøre.

I stedet er det brukt bilder fra den nest ytterste bebodde øya i Lofoten: Værøy.

Det var svenske Resumé som først omtalte saken.

Slik ser Pite Havsbad ut, også kalt for «Norrbottens Riviera», som annonsebladet egentlig reklamerte for. Foto: Wikimedia Commons

Innrømmer fototabbe

Mats Larsson står bak layouten på annonsen, som annonsebladet «Sommarinfo» har produsert. Han sier til Resumé at tidspress førte til feil bildebruk.

– Bildet ble plukket ut etter et kjapt søk på unsplash.com typ to minutter før den ble sendt for sent til trykkeriet, og det fantes dessverre ikke mer tid til å være nøye eller å sjekke flere ganger.

– God reklame for Værøy

Hege Ragni Haugerud, fungerende reiselivssjef i Destination Lofoten, kan ikke erindre at dette har skjedd tidligere.

– Det er litt synd for dem som kommer opp til Norrland, som ikke finner det de så på bildene.

Haugerud tror bildetabben kan være god reklame for Værøy.

– Det er fint bilde av Værøy for all del. Jeg synes litt synd på byrået som får denne saken i fanget. Det viser viktigheten med korrektur.

Det er drøyt 50 mil mellom Norrland og Lofoten.