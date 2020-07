Her er Lofoten og Vesterålens skjulte turistperler

Interessen for å feriere i Norge bare fortsetter å øke. En ny undersøkelse fra Innovasjon Norge viser nå at to av tre nordmenn vil på norgesferie i sommer.

Ni av ti velger å reise med egen bil.

Og Lofoten er et yndet mål.

425.000 nordmenn har sommerferie i Lofoten i kikkerten, ifølge en undersøkelse fra Ipsos.

Ved fergeleiet Bognes, hvor mange drar over til Lofoten, opplever fergemannskapet tilstander de aldri før har opplevd.

Tall fra Trafikkdata viser at trafikken på E10 Gullesfjord før Lofoten og Vesterålen i forrige uke økte med opptil 2000 flere bilister i døgnet fra ifjor.

POP: Mange folk betyr trengsel og mange om turistskattbeinet, som idylliske og populære Henningsvær i Lofoten. Foto: Martine Jacobsen / Unsplash

NRK har derfor fisket fram turistsjefenes «hemmelige» turistperler i Lofoten og Vesterålen.

Sistnevnte havner ofte i skyggen av sin naboregion i sør. Men den har mye av det samme å tilby.

1. Fjærvoldstranda og Malnesstranda

Vesterålen

Bø i Vesterålen er en skjult perle i seg selv. Bø ligger mer eller mindre i en blindgate for omreisende turister.

Men strendene her kan trekkes fram.

Da spesielt Fjærvoldstranda mellom Straume og Steine, og Malnesstranda i Hovden.

– Rett ut mot storhavet. Det innbys til bading og kos i finvær, men også spenning når uværet slår innover mot strendene, sier Astrid Berthinussen.

Hun er reiselivssjef i Visit Vesterålen.

SANDSTRENDER: – Helt utsøkte strender i Bø i Vesterålen, sier Berthinussen om Fjærvoldstranda og Malnesstranda. Bildet er av førstnevnde. Foto: Alf Oxem / visitvesteralen.com

2. Øksnes Vestbygd

Vesterålen

– En kulturhistorisk båttur i den vakre skjærgården i Øksnes, byr selvsagt på vakker natur. Her er også noen skjulte perler langs ruten, sier Berthinussen.

Gamle fiskevær, nydelige øyer, den historiske kirka på Øksnes leirsted er noe av det du kan finne her. Er du heldig kan du også se småhvalene som leker seg i havet.

Hit går hurtigbåten både fra Myre havn og Skjellfjord. Du kan også leie privat båtskyss.

TURMÅL: Tindstinden er et majestetisk kjennemerke som rager 490 meter over havet sentralt i øyriket. Foto: Billy Jacobsen

3. Under Møysalen

Vesterålen

Selv om du ikke har ambisjoner om å bestige Vesterålens høyeste fjell, er veien ut mot Kaljord en perle.

– Spisse tinder, eventyrlige fjorder og sjarmerende små samfunn langs veien, skildrer Berthinussen.

Her har du muligheter til å få et innblikk i ekte norsk kystkultur i storslagne omgivelser. Disse har Dronningen selv flere ganger har vandret i.

I DRONNINGENS SPOR: I 2003 gikk Dronning Sonja i disse trakter på Møysalen i Vesterålen. Foto: SEBASTIEN GOUJAUD / WWW.NORDNORGE.COM

Helgeland, lenger sør i Nordland, har også mye å tilby:

4. Austvågøya

Lofoten

Tar man turen fra Fiskebøl, går ruten langs yttersiden av Austvågøy og inn i ett område med vakre omgivelser.

– Fine sandstrender og utmerket turterreng vil garantert gi deg lyst til å bruke god tid på denne turen.

Det sier Hege Ragni Haugerud, fungerende reiselivssjef i Destination Lofoten.

Landskapet veksler mellom myrområder til innsjøer og fjordarmer.

LYST: Om sommeren kan du nyte midnattsola i Laukvika. Foto: Karl-Petter Adolfsen, @kpadolfsen på Instagram

5. Rolvsfjord

Lofoten

Kanskje kan en fottur fra Rolvsfjord til Aalan Gård være tingen?

Turen starter i Rolvsfjord på innersiden av Vestvågøy. Her går man langs den gamle ferdselsveien fra Rolvsfjord over Tjønndalsheia og til Aalan Gård.

Der serverer de lokalprodusert mat.

Dette er en av de eldste ferdselsårene i Lofoten.

– Dette er en fantastisk tur som passer hele familien, sier Haugerud.

SURFERPARADIS: I Vestågøy finner du også Unstad, som surfere over hele verden trakter etter å reise til. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

6. Røst

Lofoten

100 kilometer fra fastlandet, ytterst i Lofoten, ligger øyriket Røst.

Hovedøya Røstlandet er ikke mer enn 11 meter over havet på det høyeste. Den ekstreme beliggenheten og det flate landskapet gir mye himmel på Røst.

– Ta gjerne en ribtur og opplev Storfjellet, Trenyken og Skomvær Fyr. Du får også sett det yrende fuglelivet Røst er kjent for på nært hold, sier Haugerud.

Kunstnere fra hele verden har gjennom lange tider latt seg inspirere av det spesielle røstlyset og stemningen blant fugl, fisk og folk.