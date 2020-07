Turister skaper parkeringskaos i Lofoten – men vegvesenet vil ikke sette opp skilt

– Dette er noe av det verste jeg har sett. Folk bare tar seg til rette. Her er det fare for liv og helse, sier bussjåfør Lillian Hansen i Lofoten.

Bilene står ut i veien og fyller opp grøftekanter langs E10 i Reine og andre steder hvor det i utgangspunktet er parkering forbudt.

Her står det ingen skilt. De som parkerer i grøftekanten får foreløpig ingen konsekvenser.

Lillian Hansen er bussjåfør i Moskenes, og kjører med hjertet i halsen hver dag.

Lillian Hansen er bussjåfør og kjører her med hjertet i halsen hver dag. Hun er forferdet over måten norske turister tar seg til rette på. Foto: Martin Giæver / NRK

Hun står ved foten av det populære fjellet Reinebringen hvor mang en turist skal opp for å nyte utsikten og ta flotte bilder.

NRK og Hansen har vært i kontakt med dem som parkerer ulovlig for å ta seg opp på fjellet. Svarene lyder som regel «det var eneste ledig», og «alle de andre gjør det».

Hansen er forferdet over nordmenns oppførsel i Lofoten.

– Vi yrkessjåfører var jo spente på hvordan det skulle gå da nordmenn skulle feriere i eget land. Vi var sikre på at det kom til å gå bedre enn når utenlandske turister ferdes langs veiene, sier hun.

– Men, nei. Nordmenn tar kaka.

Det aller verste er likevel at de ikke får hjelp til å forbedre situasjonen.

– Det er jo en større parkeringsplass lenger ned i Reine, men det informeres ikke om her hvor folk setter bilene sine. Det mangler også tilrettelegging for parkering her. Noe må gjøres, sier hun.

Det er ikke bare i Lofoten trafikken byr på store utfordringer.

Lenger sør, i Saltdal kommune, var det onsdag ettermiddag en alvorlig frontkollisjon. Én kvinne omkom. Fire ble fraktet til sykehus med moderate og lettere skader.

Se skremmende forbikjøring i Lofoten:

Vegvesenet mener kommunen må informere bedre

Jan Handeland er fungerende seksjonssjef for transportforvaltning i Statens vegvesen.

Han har fått med seg at turistene tar seg til rette i Lofoten.

– E10 er en forkjørsvei. Så lenge fartsgrensa er over 50 km/t er det ifølge vegtrafikkloven parkering forbudt på veibanen uansett. Da skilter vi ikke, sier han.

Handeland understreker at det finnes parkeringsplasser i nærheten av stien opp til Reinebringen.

Som ved krysset ned til Reine. Det er også en parkeringsplass ved Steffenakken, 1,2 kilometer unna. Det går også an å parkere i sentrum av Reine.

Trafikkfarlige situasjoner oppstår ofte i Reine fordi folk parkerer ulovlig for å gå opp på det populære fjellet Reinebringen. Foto: Martin Giæver / NRK

Samtidig vedgår han at noe må gjøres før neste års turistsesong. Men det er det kommunene som må stå for.

Handeland oppfordrer kommunene når de reklamerer for turistattraksjoner og turområder at de tilrettelegger bedre for parkering.

Og skilter disse parkeringsplassene godt.

– Problemet er smitteeffekten. Hvis en bil parkerer på vegskulderen, gjør andre raskt det samme, sier han.

Moskenes kommune sier til NRK at de gjerne vil informere bedre.

Blant annet ved å sette opp parkerning forbudt-skilt. Men dette må først godkjennes av Vegvesenet.

Øystein Solaas, teknisk sjef i Moskenes kommune. Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Det hadde vært en stor fordel å få tilrettelagt bedre i sommer. Vi kan imidlertid ikke sette opp skilt eller bruke flere steder som parkeringsplasser. Det må behandles av Vegvesenet først, sier Øystein Solaas. Han er teknisk sjef i Moskenes kommune.

Kommunen har sendt forespørsel til Statens vegvesen om å få større areal til parkering nedenfor Reinebringen.

Men når det gjelder ulovlig parkering, er Handeland i Vegvesenet klar i sin tale:

– Det er politiet som må føre kontroll og følge opp at vegtrafikkloven overholdes. Mange steder er det kun politiet som kan foreta denne kontrollen.

Politiet: – Det er ferietid hos oss, også

Geir Marthinsen er distriktsleder i Utrykningspolitiet i Nordland, Troms og Finnmark.

Han sier politiet har patruljer til alle døgnets tider som dekker både Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

Men det er ikke bare de tilreisende som har ferie. Det har også politiet.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord, sier politiet forsøker å være så mye til stede på veiene som de kan med de ressursene de har tilgjengelig under ferieavviklingen. Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi prøver å la bilene rulle hele sommeren. De som er på patrulje i lag tar ikke ferie samtidig. Men det sier seg selv at vi ikke er like effektive med én tjenesteperson som vi er med to, sier Marthinsen.

Han sier de har et stort mål om være mye på veien for å forebygge.

– Men har politiet nok ressurser til å håndtere mengden trafikk som er her på veiene nå?

– Nesten uansett hvilken politileder du spør i dag, vil gjerne si at man skulle hatt mer. Men vi må nå forholde oss til realitetene. Vi har de ressursene vi har og gjør det beste av dem.

– Men hva med bobiler som parkere foran brannstasjon og ulovlig langs veiene, hva gjør dere med dem?

– Vi jobber ikke direkte opp mot ulovlige parkeringer i den forstand, sier han.

– Men det er klart at om en eller annen ringer inn til politidistriktet og melder om at det står en bil hensatt slik at den er til hinder, og vi er patruljen som er nærmest, så er det jo vi som blir sendt for å håndtere det.

Nå har også turister fra flere andre land lov til å komme inn til Norge. Men det gjør ingen forskjell for politiet.

– Vi har ikke lagt noen ekstra plan fordi grensene åpner for utenlandske turister. Vi er ute og gjør vår jobb året rundt.