Tirsdag denne uken hadde dokumentaren «Det norske skatteparadiset» premiere på NRK 1.

Den tar for seg kommunen Bø i Vesterålen som i desember 2019 ble kjent som Norges Monaco etter å ha vedtatt å kutte formuesskatten til 0.2 prosent.

Filmen, som er laget av Hulias Film as, får nå kritikk både for fremstilling av bygda og den politiske prosessen rundt det norgeskjente vedtaket.

– Dette kan minne om en film fra etterkrigstiden da tyskerne forlot Norge. De viser frem bygg som har vært fraflyttet i generasjoner, sier Høyre-politiker Håkon Ulriksen til NRK.

– Dratt ned i dritten

Ulriksen har selv bodd i Bø siden han var fem år. Han begynte å høre rykter om filmen etter at den var vist i kinosalen på Bø for noen uker siden.

– De sa det var så mørkt og trist. Folk spurte hvorfor de trengte å vise frem alle disse gamle husene?

I etterkant har også Ulriksen sett filmen gjennom NRK TV.

Han sier det som ble presentert på ingen måte var imponerende.

– De kunne jo prøvd, på slutten av et elendig program, å gi oss noen lyspunkt. Slått på lyset eller filma på dagtid. Alt er så mørkt at du skulle tro det var Hitchcock som lagde det.

– Dette var urettferdig mot oss i Bø.

Ulriksen reagerer på at Bø blir fremstilt som en trist bygd med masse forlatte hus. Foto: SKJERMDUMP FRA «DET NORSKE SKATTEPARADISET»

Ulriksen stiller seg også svært kritisk til hvordan fremstillingen av skattevedtakets effekt har hatt på Bø.

– Når filmen handlet om vedtaket intervjuet de en masse negative folk. Gikk det ikke an å ta en runde med oss som har satset masse penger?

Høyre-politikeren drar frem seg selv som eksempel:

– Siden dette vedtaket ble gjort har jeg investert nesten 60 millioner kroner i Bø på bygninger og leiligheter. I flere av disse prosjektene har jeg med meg flere av de såkalte «skatteflyktningene».

– Men dette er ikke nevnt med et ord. Bø kommune, og oss som har stått på i etterkant, har blitt dratt ned i dritten.

Filmen viser frem Bø under ulike årstider.

Filmen viser flere scener der politikerne diskuterer det mye omtalte skattevedtaket. Ulriksen mener også dette er feil fremstilt.

– Det er klipt slik at det ikke henger sammen med det som faktisk skjedde. Det er helt greit at saken har to sider, men da skulle stemmene til de som mener vedtaket er bra også kommet frem.

En levende bygd

Berit Hansen er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Bø. Hun har en relativt stor rolle i dokumentaren.

Hun gir Ulriksen støtte i at filmen oppleves dyster for Bø-folk.

– Det var ikke noen reklame for Bø, men det må ikke Høyre tro at det skulle være heller.

Berit Hansen er gruppeleder i Sp i Bø, samt veterinær. Foto: SKJERMDUMP FRA «DET NORSKE SKATTEPARADISET»

Men også hun sier hun var skuffet over fremstillingen.

– Bø er en levende bygd med masse muligheter og aktivitet. Vi har butikker og masse næringsliv.

– Hva tenker du om de politiske diskusjonene som vises i filmen?

– For meg så føles det helt rett. Jeg har stått i dette i 20 år, og vet akkurat hva jeg føler, sier hun og understreker at hun mener hun fremstilles korrekt.

Men hun gir Ulriksen støtte i at bildet som males er noe snevert.

– De kunne intervjuet flere og kanskje også næringslivet om hvordan det egentlig går. Det burde vært et bredere felt her. Det ble kanskje litt snevert, det kan jeg være med på.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i filmen. Men heldigvis har jeg en indre ro som sier at de som kjenner meg, vet hvordan jeg er, sier Bø-ordfører Sture Pedersen. Foto: SKJERMDUMP FRA «DET NORSKE SKATTEPARADISET»

Ordføreren føler han blir hengt ut

Bø-ordfører Sture Pedersen forteller det har det dundret inn med telefoner, tekstmeldinger og reaksjoner etter at filmen ble vist.

– Folk er skuffet over hvor mørkt og dystert kommunen framstilles. Det blir laget en framstilling om at kommunen er avfolket. Det er betenkelig og nesten litt skremmende, sier han til NRK.

Sture Pedersen ser utover Bø i filmen «Det norske skatteparadiset». Foto: SKJERMDUMP FRA DET NORSKE SKATTEPARADISET

Pedersen er også skuffet over hvordan han selv framstilles i filmen.

– I dagens mediebilde må jeg tåle å bli stilt til veggs. Men dette synes jeg ble altfor ensidig. Jeg føler jeg ble hengt litt ut, sier han og legger til:

– Jeg kjenner meg ikke igjen. Det framlegges nesten som at det ikke foregår avstemminger i kommunestyret. At flertallet bare kjører rett igjennom.

– Dokumentaren treffer godt

En annen sentral person i filmen er Brith-Unni Willumsen. Hun er enig i kritikken om at filmen danner et vel dystert bilde av bygda.

Men når det gjelder tema for dokumentaren, skattekuttet og det politiske prosessene, mener hun dokumentaren treffer godt.

– Jeg skjønner godt at Høyre går ut og forsvarer sitt eget styresett. Men dokumentaren lyver jo ikke, sier hun og legger til:

– Totalbildet i filmen kjenner jeg dessverre mer enn godt igjen.

Gjenkjennelig problemstilling

Prosjektredaktør i NRKs eksternredaksjonen, Anne Kvadsheim, har fulgt prosjektet tett gjennom hele prosessen.

NRK har vært med i finansieringen av filmen.

På spørsmål om hva Kvadsheim tenker om kritikken svarer hun:

– Det er alltid verdifullt med ulike meninger, og det er fint å se at filmen engasjerer. Samtidig er det synd at Pedersen og Ulriksen ikke kjenner seg igjen i fremstillingen.

Prosjektredaktør i NRKs eksternredaksjonen, Anne Kvadsheim. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Hun understreker at filmen handler om en utfordring flere distriktskommuner står i.

– Denne dokumentaren ønsker å fortelle om en liten bygd i Norge, med en svært gjenkjennelig problemstilling for mange distriktskommuner i Norge, og om en engasjert ordfører som kjemper en kamp mot fraflytting.

Positive tilbakemeldinger

Produsent August Falch Sørheim og regissør Christer Sev sier de aldri har hatt som ønske å svartmale noen.

– Vårt ønske har vært å fortelle en viktig historie om en liten kommune med problemer mange andre små kommuner kjenner seg igjen i skriver de til NRK i en e-post.

De understreker at det er flere positive uttalelser om Pedersen i filmen.

– Vi får høre at han har hjulpet enkeltpersoner og at han jobber veldig hardt og mye for kommunen.

I etterkant har de også fått flere tilbakemeldinger fra seere som synes Bø ser ut som et flott sted. Og at folk ønsker å dra dit.

– Det er riktig at vi bruker noen bilder av forlatte hus. Men dette er hovedsakelig i filmens start, for å illustrere kommunens utfordring knyttet til befolkningsnedgang.