Har blitt rik på millionærer som har flyttet til kommunen – må gi bort nesten alt

Bø kommune helt nord i Nordland er mest kjent for formuesskatten. I 2019 kuttet de den kraftig og fikk kallenavnet «Norges Monaco».

Stuntet førte til at flere rikinger tok med seg formuen sin og flyttet nordover, deriblant Bjørn Dæhlie.

Det ga resultater.

Tall som SSB la fram i dag viste at ingen andre norske kommuner hadde større prosentvis vekst i inntektsskatt enn Bø – med 113 prosent.

I kroner og øre betyr det rundt 50 millioner kroner til kystkommunen med 2.546 innbyggere.

– Det oppleves veldig godt, konstaterer Bø-ordfører Sture Pedersen (H), som minnes godt da kommunen i 2011 nærmest lå i ruiner og havnet på Robek-lista.

Når rike mennesker tar med seg formuene sine og flytter til Bø, er det andre kommuner som mister skatteinntekter.

Det tenker ikke Bø-ordføreren så mye på.

Bø i Vesterålen har vært mye i medias søkelys de siste årene. Foto: Jan-Helge Andersen

– Jeg har ikke dårlig samvittighet. Det er ikke slik at eksempelvis Sandefjord har merket at Einar Sissener har betalt 5–6 millioner i skatt.

Skattesystemet i Norge fungerer nemlig slik at skattesterke kommuner må avgi skatt til andre kommuner.

– Gjennom inntektsutjevningen gir vi mesteparten ifra oss, og de går tilbake til Sandefjord og andre kommuner.

Høyre-ordføreren forklarer den sterke skatteveksten med beinhard jobbing på mange plan.

– Det er flere som skatter til Bø. Ikke bare nye innflyttere, men også bedrifter har gjort det bra og hatt mange oppdrag.

Ordfører Sture Pedersen (H) i «Norges Monaco» lokket velstående nordmenn med kraftige kutt i formuesskatten. – Vi går for skattevinner også i 2022, sier han. Foto: Barbro Andersen

Pedersen nevner et nytt torskeslakteri, økt boligbygging, bygging av rusklinikk og landskapshotell.

Sistnevnte er det den første rikingen som flyttet til Bø, Einar Sissener fra Sandefjord, som skal bygge.

Gratis barnehage og lav formuesskatt

I 2021 ble det født 18 personer i Bø. Bare 389 av kommunens innbyggere er under 18 år, ifølge SSB.

Bø-ordføreren ønsker seg ikke bare pengesterke nordmenn. Nå vil han lokke til seg unge og lovende.

Bø er en tradisjonell fiskerikommune i nord, men i senere år har de fått flere bein å stå på. Foto: Øystein O. Strandback

Derfor innfører kommunen gratis barnehage og tilskudd til barnefødsler til alle fra nyttår – i tillegg til å videreføre lav formuesskatt.

– Lav formuesskatt og gratis barnehageplass er for meg to sider av samme sak. Begge skal bidra til at flere velger å flytte til Bø sånn at vi kan få vekst i folketallet, sier Pedersen.

Regjeringen senker formuesskatten: – Velkommen etter

I dag la det regjeringsutnevnte Skatteutvalget fram et forslag om å redusere formuesskatten selv, både ved betydelig økt bunnfradrag og reduserte satser.

Det får Bø-ordføreren til å smile.

Det skapte store overskrifter da Bø i Vesterålen i 2019 senket formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent. Det fikk flere rikinger til å melde flytting til kommunen. Foto: Jan-Helge Andersen

– Velkommen etter. Jeg har prøvd å framsnakke skattekutt som et distriktspolitisk tiltak for å få folk til å bosette seg her, sier Pedersen.

I fjor betalte vi inn 13,7 prosent mer i personskatt i 2021 sammenlignet med året før. Økningen i personskatt drives særlig av at de 10 prosent med høyest bruttoformue i befolkningen betalte inn 43 prosent mer i inntektsskatt på alminnelig inntekt.

Det mener Høyre-ordføreren får flere rikinger til å flykte fra Norge.

Bjørn Dæhlie flyttet til Bø etter skattestuntet. Han har siden flyttet ut av kommunen igjen. Foto: Ola Hellnes / NRK

33 rike nordmenn flyttet til Sveits i år. Det betyr at staten vil gå glipp av over 500 millioner skattekroner.

En av skatteflyktningene er skikongen Bjørn Dæhlie, som forlot «Norges Monaco» etter bare ett år i Vesterålen.

– Privat næringsliv blir altfor hardt skattet i Norge. Vi trenger alle type investorer, og derfor beklager jeg at de flytter herfra.

Han tror ikke flere rikinger vil forlate Bø, men frykter flyttestrømmen til Sveits bare så vidt er i gang.

– Jeg spådde for lenge siden at dette ville skje. Min drivkraft er å legge til rette for at de blir boende i Norge.

Kommunalministeren: – Spennende

Flere Senterparti-kommuner har latt seg inspirert av Bø.

I fjor vurderte fire kommuner å sette ned formuesskatten, ifølge en kartlegging i DN.

Men flere droppet planene etter motstand fra Arbeiderpartiet.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) beskriver de ferske skattetallene fra Bø som spennende.

– Vi er opptatt av vekst og utvikling, og det blir spennende å se om skattekuttet i Bø kan få en varig effekt. Det er veldig bra at kommuner, fylkeskommuner og vi som regjering tenker nytt for å legge til rette for at flere bosetter seg i Distrikts-Norge. Så får vi se hvilke tiltak som fungerer best.