Saka summert opp Ekspander/minimer faktaboks Bø kommune i Vesterålen har kome på Robek-lista.

Årsaka er at kommunen har levert budsjett for 2022 for seint.

Kommunen har ikkje fått beskjed om at dei er på Robek-lista, noko som overraskar ordføraren.

Statsforvaltaren i Nordland hadde tidlegare lova kommunen at dei skulle sleppe å kome på Robek-lista på grunn av dette. Men det er det ikkje dei som avgjer.

Ordførar Sture Pedersen forventar at kommunen ikkje vil vere på lista lenge, då dei ikkje har økonomiske problem. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Bø kommune i Vesterålen har hamna på Robek-lista. Det kan ein lese på regjeringa sine nettsidnettsider 19. februar.

– Vi ser det same, men vi har ikkje fått beskjed om det. Difor stussar vi litt, seier ordførar i Bø kommune, Sture Pedersen (H).

Årsaka til at dei kjem på lista er at dei har levert budsjett for 2022 for seint.

Statsforvaltaren sa til Bø kommune at det ikkje var nokon grunn til at dei skulle bli sett på Robek-lista på grunn av det, ifølge ordføraren.

Men det var ikkje noko Statsforvaltaren kunne love. Det er det nemleg Kommunal- og distriktsdepartementet som avgjer.

Det har òg blitt laga NRK-dokumentar om Bø. – Elendig program, var reaksjonen frå ein innbyggar.

Leverte rekneskap for seint

Kommunen har altså ikkje fått beskjed om at dei no er på Robek-lista. Men på lista på regjeringas nettsider står det sort på kvitt.

Der har òg Nordkapp og Kautokeino hamna.

Bø kommune er sett på Robek-lista med grunngjeving frå paragraf 28–1 f:

Årsrekneskapen til kommunekassen eller fylkeskommunekassen er ikkje vedtatt innan dei fristane som er fastsett i lov eller forskrift, eller innan ein frist som departementet har fastsett etter at årsrekneskapen har blitt oppheva etter lovlegheitskontroll.

Ordførar Sture Pedersen (H) seier han ikkje har fått informasjon om at kommunen har hamna på Robek-lista. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Og det stemmer at Bø kommune leverte inn rekneskapen for 2022 for seint.

– Vi har vore klar over det heile tida. Men Statsforvaltaren skreiv at det ikkje var grunn til å setje oss inn på lista for det, seier ordførar Sture Pedersen.

I forkant skreiv Bø eit brev til statsforvaltaren der dei sa at dei hadde solid økonomi, og hadde sett inn store ressursar for å få rekneskapen ferdig.

Bø kommune i Vesterålen er ein naturskjøn kommune, men har lenge slite med fråflytting. Difor har kommunen gjort mange tiltak som til dømes å fjerne formuesskatten. Foto: Børre Albrigtsen

Ordføraren stussar òg over at dei ikkje blei varsla før dei vart sett på Robek-lista.

– Ein brukar å få eit skriv. Det er vanleg prosedyre, seier han.

Statsforvaltaren: – Har sendt vår vurdering

Det var altså Statsforvaltaren i Nordland som meinte Bø ikkje skulle kome på robek-lista, sjølv om dei hadde levert rekneskapen for 2022.

– Det stemmer at vi tidlegare har sendt ein utgreiing og vår vurdering til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Det seier Merete Troli, avdelingsdirektør i Kommunal- og beredskapsavdelinga.

Merete Troli, avdelingsdirektør i Kommunal- og beredskapsavdelinga seier at det er departementet som avgjer om ein kommune skal bli meldt inn i Robek. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Men utgreiing og eigen vurdering er også alt Statsforvaltaren kan gjere.

– Det er departementet som avgjer om ein kommune skal bli meldt inn i Robek. Departementet har no vurdert at Bø kommune blir meldt inn i Robek i dag.

Statsforvalteren har på noverande tidspunkt ikkje fleire opplysningar enn det som kjem fram på nettsida til departementet, skriv Troli til NRK.

Kommunal- og distriktsdepartementet bekreftar til NRK at Bø i Vesterålen no er på Robek-lista.

Les også Trøbbel i «skatteparadis» – foreslår å fjerne gratis barnehage og fødselstilskudd i Bø

Kort visit på lista

Bø har tidlegare blitt kalla Noregs Monaco, mellom anna fordi dei kutta formuesskatten.

Seinare gjorde dei òg barnehage gratis, og gav eit tilskot til barnefødslar. Alt for å få fleire folk til kommunen.

Men før jul foreslo kommunaldirektøren å fjerne dei sistnemnde ordningane for å få endane til å møtest.

Bø er ein tradisjonell fiskerikommune i nord, men i seinare år har kommunen fått fleire bein å stå på. Foto: Børre Magne Albrigtsen/privat

Bø kommune har levert rekneskapen for 2023 på tida, fortel ordføraren. Han seier at dei heller ikkje har noko underskot å dekkje.

Difor reknar han med at det vil bli ein kort visit på lista over kommunar med økonomiproblem. Pedersen meiner det berre blir eit par månadar.

– Om det er tilfelle at vi no er på Robek, må vi berre forhalde oss til det, men det er overraskande. Det blir ingen sure miner. Vi har gjort ein feil, seier ordføraren og legg til:

– Vi skal stå han av.

Statsforvaltaren i Nordland seier til NRK at dei har sendt deira vurdering av om Bø i Vesterålen skulle kome på Robek-lista til Foto: Statsforvalteren i Nordland

Ordføraren understrekar at det ikkje er på grunn av økonomiske problem at dei no kjem på Robek-lista.

– Vi har fått god økonomi, og har blitt ein skattesterk kommune. Eg hadde ikkje tatt det så lettvint om det var på grunn av økonomi, seier ordførar Pedersen.