Nå skal eksterne konsulenter undersøke konsekvensene av å kutte eller fjerne skatten.

Historisk sett har Asker kommune hatt mange innbyggere med store formuer. Det har betydd mye for kommunekassa.

I 2022 utgjorde den kommunale andelen av formuesskatten 526 millioner kroner, over fem prosent av kommunens inntekter.

Nå vurderer det politiske flertallet i kommunen å følge eksempelet til Bø i Vesterålen og kutte den, skriver Klassekampen.

Det til tross for at kommunedirektøren i fjor høst varslet at 2024 blir et tøft år for Asker.

Kuttet 40 millioner i velferd for å spare penger

I oktober i fjor sa kommunedirektør Lars Bjerke til Budstikka at kommunen de siste årene hadde merket en kraftig kostnadsøkning.

I handlingsprogrammet han la fram ble det derfor foreslått å spare 120 millioner kroner i 2024.

Blant annet ville Bjerke kutte 40 millioner kroner innen velferd, og 7,8 millioner kroner i tjenesten Psykisk helse og rus.

I tillegg ble avgiften på vann og avløp 20 prosent dyrere i år, ifølge Budstikka.

Næringslivet i Asker kommune Ekspander/minimer faktaboks Asker har om lag 99 000 innbyggere, 51 000 sysselsatte og 38 500 arbeidsplasser. Antallet innbyggere økte med 1031 personer i 2023. Året før var økningen rekordhøye 1696 personer.

Antall sysselsatte økte med 241 i 2023, mot 1558 året før.

Antall arbeidsplasser ble redusert med 15 i fjor, mot en økning på 837 i 2022. Målet i næringsplanen er en årlig økning på 5-600 arbeidsplasser.

Asker har en sysselsettingsgrad på nesten 71 prosent.

Over halvparten av de sysselsatte har høyere utdanning. Dette øker hvert år.

Salgsinntektene i næringslivet var på 208,5 milliarder i 2022. Verdiskapningen samme år var på over 27 milliarder kroner, en økning på fire milliarder. Kilde: Asker kommune

Vil hindre at flere gjør som Røkke

Tonje Lavik Pederssen, gruppeleder for Frp i Asker, fremmet forslaget.

Hun tror og håper at flere personer med stor formue vil synes det er attraktivt å bosette seg i Asker ved å redusere den kommunale delen av formuesskatten.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Høyre, Venstre og KrF.

Kjell Inge Røkke skattet tidligere til Asker kommune. Her fra hans tidligere bolig på Konglungen. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

En foranledning er at Kjell Inge Røkke, som tidligere skattet til Asker, flyttet til Sveits. Med det forsvant over hundre millioner kroner av inntektene til kommunen.

– Også kommunen med størst forskjeller

Gruppeleder for Asker Arbeiderparti Ivar Granum, er redd skattekuttet vil øke forskjellene i kommunen.

Han mener Asker trenger alle skatteinntektene de kan få.

– Man må huske at selv om Asker og Bærum er blant de rikeste kommunene i Norge, er de også kommunene med størst forskjeller, sier han, og legger til:

– Det betyr at forskjellene øker til en hver tid, når formueskatten til de aller rikeste også skal justeres ned.