Bø kommune er ikke som andre kommuner.

Plassert ytterst i Vesterålen har kommunen med rundt 2600 innbyggere måtte tenke kreativt for å tiltrekke seg tilflyttere.

Med ordfører Sture Pedersen (H) i spissen har kommunen tatt en rekke grep for å gjøre seg attraktive.

Hør bare her:

I 2019 fikk de nasjonal oppmerksomhet da de ble den første kommunen i Norge som kuttet i formuesskatten.

I 2021 var det barnefamiliene som skulle nås. Kommunen lokket først med halv pris på barnehageplass og et tilskudd på 50.000 kroner per barn man fikk.

I 2023 tok Bø tilbudet enda lengre og innførte helt gratis barnehage.

Men trodde du alt var bare rosenrødt i vesterålskommunen, må du tro om igjen.

Et stramt budsjett

De siste månedene før jul er viktige for kommunepolitikerne.

Det er i denne perioden man bestemmer seg for neste års budsjett, samt at man legger en plan for de neste fire årene.

Da kommunedirektør Kine Anette Johnsen sendte ut sitt forslag til neste års budsjett, var det foreslått en rekke kutt for å få endene til å møtes.

Eiendomsskatten er foreslått økt fra 2 til 3 promille i 2024, og til maksnivået 4 promille i 2025

Gratis barnehage fjernes

Tilskuddet til nyfødte og toåringer fjernes

I tillegg er det lagt inn kutt i helse- og omsorgssektoren, skole og barnehage og i administrasjonen.

– Det er i veldig stor grad på grunn av ytre forhold, sier kommunedirektør Johnsen.

Hun trekker frem økte lønnskostnader, økte pensjonskostnader, prisvekst og rentekostnader som hovedårsakene til kuttforslagene.

Kine Anette Johnsen er kommunedirektør i Bø kommune, og har foreslått å stramme inn økonomien de neste årene. Foto: Bø kommune

– Derfor måtte vi lage et stramt budsjett for å komme i balanse.

– Det er ikke bare i 2024 det blir tøft, men også i hele økonomiplanperioden frem til 2027 – dersom det ikke skjer noe med renten og at staten kommer med mer penger, sier hun.

Eksempelvis koster gratis barnehage kommunen 2,6 millioner kroner. Til sammenligning har renteoppgangen bare i 2023 vært på mellom 6 og 7 millioner kroner for Bø.

Dette gjør også at kommunedirektøren foreslår å ta av kommunens sparepenger for å dekke opp for utgiftene.

Men hva med den kommunale formuesskatten, som gjorde Bø landskjent?

Den foreslår kommunedirektøren å holde uendret på 0,20 prosent.

Det forklarer Johnsen med at kommunen har fått mer kapital og investeringsvilje til Bø.

– Det er vanskelig å si om vi taper på det rent økonomisk, selv om vi blir trukket en del i med tanke på utjevning.

Skatteutjevningsordninga Ekspander/minimer faktaboks Enkelt forklart har skatteutjevningsordninga for kommunene basert seg på et «Robin Hood»-prinsipp. Der en kommune med inntekt under landsgjennomsnittet, har fått kompensert noe av differansen fra dem som ligger over snittet.

I 2020 ble for eksempel Oslo trukket 5,7 milliarder kroner, som deretter ble fordelt til fattigere kommuner og fylkeskommuner.

Fra 2022 har regjeringen gått inn for å endre litt på ordningen for «motvirke at kommunens reduserte skatteinntekter som følge av lavere skattesatser vil bli kompensert av andre kommuner».

Arbeiderpartiet: – Hodeløs drift

– Gledelig nok så ser jeg om at kommunedirektøren har veldig sammenfallende tanker som jeg har hatt med tanke på det som må skje nå.

Det sier Stein Bismo i Arbeiderpartiet i Bø.

Han er bekymret over at kommunen tærer på sparepengene for å få budsjettet til å gå opp.

Selv kommunedirektørens budsjett mangler 5,5 millioner kroner – hvert år – de tre neste årene.

Det mener Bismo vitner om at man drifter over evne.

– Ved inngangen til i år hadde vi 56 millioner kroner på bufferkontoen. Hvis vi er heldige nå, vil det stå 23 millioner kroner ved utgangen av 2023.

På to år har kommunens sparepenger minket med 63 millioner kroner.

– Det er litt hodeløs drift, tenker jeg, sier Bismo.

Det hører med at kommunen har investert tungt i bredbånd i kommunen. Men siden dette ikke kan føres som investeringer, har pengene blitt hentet fra disposisjonsfondet.

Ordføreren tviler på kutt

– Det er jo aldri kommet fra kommunedirektøren at man skulle ha gratis barnehage. Det er vi politikere som har innført det som et distriktspolitisk tiltak. Og spesielt i disse dyrtider, så har det vært veldig populært.

Det sier ordfører Sture Pedersen – som slett ikke tror det blir noe av kuttene.

Ordfører Sture Pedersen har vært ordfører i Bø siden 2007. Etter høstens valg mistet Høyre rent flertall i kommunen, men fikk med seg én representant fra Fremskrittspartiet for å sikre flertall i kommunestyret. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det vi politikere som skal se på dette. Jeg tror nok at dette blir justert på plass.

– På engelsk er et noe som heter «dead on arrival» om forslag som er sjanseløse når de kommer til politisk behandling. Er dette et slikt forslag?

– Kanskje, ja.

– Du mener at det er det?

– Ja, altså, det er jo politikerne som skal bestemme dette.

– Kan du her og nå love at man ikke vil gjøre noen kutt i de grepene som man har innført?

– Det jeg kan love er at vi skal på hvordan vi skal finansiere tiltakene, og særlig dette med barnehage er noe vi ser veldig sterkt på. Vi vet at det er folk som er flyttet til kommunen på grunn av dette.

Ble rik på kraftsalg

I 2021 solgte Bø kommune 35 prosent av aksjene de hadde i Vesterålskraft til Lofotkraft.

Dermed kunne kommunekassen fylles opp med 250 millioner kroner.

Det er disse pengene kommunen nå tærer av.

– Det er riktig, men så er vi også heldige som har de sparepengene. 180 millioner kroner står på fond som eventuelt kan skape avkastning.

– Men er du enig i at man driver over evne når man bruker av sparepengene?

– Jo, men det er jo sånn at i dårlige tider kan de gode tiltakene være med at noen faktisk velger å flytte inn til distriktskommune, som Bø, fremfor å bosette seg i en storby. Og det er ikke sånn at når vi har brukt av disposisjonsfondet, så har vi ikke kastet bort pengene, sier Pedersen og refererer til bredbåndssatsingen i kommunen.

– Jeg er optimistisk på at i år og så skal vi få et godt budsjett for bøfjerdingene, sier han avslutningsvis.

14. desember skal kommunepolitikerne i Bø vedta neste års budsjett og økonomiplan – enten med eller uten kutt i godene.