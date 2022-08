Suste inn på Robek-lista i 2011 – nå er «Norges Monaco» topp tre i landet

I 2011 var det dårlig stilt i Bø i Vesterålen.

Underskudd over flere år, som de ikke klarte å dekke inn, førte dem inn på Robek-lista.

Nå viser den fersk kommuneindeksen fra Agenda Kaupang at situasjonen er snudd fullstendig på hodet.

Bø, som nærmest lå i ruiner for ti år siden, har siden da gjort mye. Blant annet trakk de rikinger til bygda ved å kutte i formuesskatten.

Rapporten viser hvilke kommuner som har lavest kostnader, best kvalitet og hvilke som samlet sett er best styrt.

Endringene i kommunen har åpenbart gitt resultater. Bø lander nemlig på tredjeplass over de best styrte kommunene.

– Svært gledelig. Det er ikke mange år siden vi var på Robek-lista. Men vi er enda ikke i mål, og vi jobber med mye som skal gjøre ting bedre, sier ordfører Sture Pedersen til NRK.

Han lover også flere «stunt» i fremtiden.

Endelig penger på bok

Ordføreren, som ble valgt inn i 2007, husker godt at det var blodrøde tall i regnskapet.

Nå kan Pedersen se tilbake på et tiår der de har snudd trenden.

– Vi har hatt veldig fokus på økonomistyring og får betalt for det. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært gjort en del store grep, blant annet med skattleggingen, sier ordføreren.

– Kanskje har vi fått en del positiv oppmerksomhet rundt det, men vi skal også nevne at vi har mange bedrifter som har levert gode resultater i Bø.

Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen. Foto: Tone Marit Sørensen

Han understreker at det også handler om å ikke handle på kreditt.

– Vi kan ikke bruke mer enn vi har. Nå har vi også penger på bok.

– Dere har jo gjort en del sprell. Er det nøkkelen?

– Vi har virkelig gjort noen «stunt», og det skal vi fortsette med. Formuesskatten var en ting, men nå gjør vi veldig mye for barnefamilier.

I fjor høst gikk nemlig Pedersen ut med nyheten om at en barnefamilie i beste fall kan «tjene» 510.000 på å bo i Bø.

– Jeg mener vi har blant landets billigste barnehager for tiden. I tillegg gir vi tilskudd for fødsler. Vi sliter fortsatt med nedgang i befolkning, men i sommer er det mye familiefolk som har flyttet til Bø. Det er svært gledelig.

Økonomisk kjempe

Også andreplassen på lista over godt styrte kommuner finner vi i Nordland.

Lurøy kommune blir kun slått av Gjerdrum.

De 20 best styrte kommunen i Norge Ekspandér faktaboks Gjerdrum Lurøy Bø Sandefjord Klepp Hå Krødsherad Vestre Slidre Bjerkreim Andøy Nannestad Kvinnherad Jevnaker Aurskog-Høland Nes Rendalen Masfjorden Løten Gjesdal Sigdal

Ordfører Håkon Lund sier til Rana Blad at det er flott at de kommer gunstig ut. Samtidig legger han trykk på at de har styrt godt over mange år.

– Det er selvsagt utfordringer på andre områder, men når det gjelder økonomistyring har det vært god kostnadskontroll og styring over lang tid. Det er heller ikke noe nytt og i kommunalrapporten i mars sto det « Lille Lurøy er en økonomisk kjempe».

En lønnsom oppdrettsnæring er viktig for Lurøy kommune sier ordføreren. Foto: Jon-Petter Antonsen

Vil utnytte at det er billig å bo i nord

Det siste sprellet i Bø gikk blant annet på at fødsler i kommunen ville gi penger på konto.

Det er fortsatt tidlig å si om dette har hatt en effekt på befolkningstallet.

– Det tar tross alt ni måneder før det kommer fødsler, så det er litt tidlig, sier Pedersen.

Men billigere barnehager, som også var en del av trekkplasteret, kan allerede ha gitt uttelling.

I løpet av sommeren har det flyttet flere familier til Bø forteller Sture Pedersen. Foto: Vidar Nordli-Mathisen

– Innmelding på skolen viser at det er flyttet fire eller fem familier hit. Ingen av de har under tre barn.

Nå håper Pedersen å dra enda mer nytte av at det er billigere å bo i Nord-Norge.

– Vi tror det kommer en effekt av at det er billigere enn i sør. Det kan dryppe på hele Nord-Norge. Det er en interessant vinkling som jeg jobber med hvordan vi skal få ut på en god måte.