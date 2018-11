Den eneste ambulansen i kommunen var opptatt da Jacob (1) fikk pustestans

Gøril Pedersen og ektemannen Tor Roger hadde tatt sitt ett år gamle barnebarn med seg i svømmebassenget på Andenes når han plutselig får et anfall. Det har aldri skjedd tidligere, og kommer som et sjokk.

De snarrådige besteforeldrene ringte ambulanse umiddelbart. Men den eneste ambulansen på vakt i Andøy kommune denne dagen er ute på et annet oppdrag.

– Du kjenner på en stein i magen. Det var forferdelig skremmende.

Måtte velge mellom to pasienter

Pedersen forteller at hun etter hvert fikk vite at den andre pasienten allerede var båret inn i bilen da AMK-sentralen bestemte at den andre pasienten skulle settes av – og Pedersens barnebarn prioriteres.

I full fart med sirener og blålys startet turen til Nordlandssykehuset på Stokmarknes, en tur som tar om lag en time og 20 minutter.

Det ble ikke tid til å tenke på den andre pasienten som måtte forlate ambulansen.

– Men det er opplagt at AMK-sentralen og ambulansepersonellet blir satt til å ta noen vanskelige valg i løpet av en arbeidsdag. Det gjør vondt å tenke på, sier hun til NRK.

Får beskjed om å bytte ambulanse

På vei til sykehuset får ambulansepersonellet beskjed om at gutten må bytte ambulanse midt mellom Andenes og Stokmarknes, og at følget må vente på en ny ambulanse som skal komme fra Sortland.

– Ambulansepersonalet ga klar beskjed om at det ikke var forsvarlig med bilbytte. Jacob var koblet til slanger i bilen, og ingen visste når eller om han ville få et nytt anfall, forteller Pedersen.

– Tør vi reise hjem igjen?

Lille Jacob 1 år sitt første møte med Helse-Norge! Slik starter mormor Gøril Pedersen et Facebook-innlegg hvor hun kritiserer ambulanseberedskapen i hjemkommunen Andøy. Foto: Privat

Over hele landet bruker ambulanser mer tid enn anbefalt under utrykning, viser tall fra Helsedirektoratet. NRK har tidligere fortalt om Arne Emil Iversen som måtte bruke sin egen bil da naboen måtte på sykehus.

I de aller fleste kommuner i landet kommer ikke ambulansen innen de veiledende tidsfristene som er satt til 12 minutter i tettbygde strøk – det vil si tettsteder med en sammenhengende bebyggelse på minst 10.000 innbyggere – og 25 minutter i grisgrendte områder.

– Det vi har opplevd viser at beredskapen i Andøy ikke er god nok, mener hun.

Samtidig takker hun ambulansefolkene som fikk barnebarnet hennes trygt fram til sykehuset. Jacob ble sendt videre med ambulansefly til Bodø, hvor han fortsatt er til utredning.

– Det som er ekstra skremmende er at Jacob mest sannsynlig vil trenge akutt hjelp fra ambulanse i tida framover. Det hele familien spør seg nå er om det er trygt å reise hjem til Andenes.

Ordføreren bekymret

IKKE GODT NOK: – Vi skal ha to operative ambulanser i Andøy, men opplever stadig vekk at det bare er en, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Også Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) er bekymret for ambulanseberedskapen i kommunen. Normalt skal det være to ambulanser stasjonert på Andenes og Åse, men han er kjent med at det i perioder bare er én bil i operativ drift i kommunen.

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra denne gangen, og gutten fikk hjelp. Men slik kan vi ikke ha det. Andøy kommune har ikke lenger kommunal legevakt, og forutsetningen for at det kan fungere er at ambulansen er tilgjengelig slik at innbyggerne får hjelp.

Nordlandssykehuset: – Skyldes sykefravær

Nordlandssykehuset forklarer hendelsen 3. november med sykefravær, både på Andenes og Åse. Mangel på ambulansepersonell gjorde at én bil var ute av drift i dette tidspunktet.

– Personal på Åse ble flyttet til Andenes for å ha én operativ bil i Andøy, sier klinikksjef Harald Stordahl i Prehospital klinikk.

Han sier videre at Nordlandssykehuset forsøker å få inn vikar ved fravær, men at man ikke alltid lykkes. Da kan en ambulanse bli satt i ro.

Både Jacobs mormor Gøril Pedersen og ordføreren i kommunen spør hva Nordlandssykehuset vil gjøre for å sikre at dette skjer igjen. Klinikksjefen svarer at tjenestens organisering vurderes løpende.

– Vesterålen har normalt seks biler i drift i helgene. Noen av våre ambulansestasjoner er organisert som hjemmevaktstasjoner, blant annet Andenes, Åse, Bø og Myre.

Stordahl forklarer at Andenes-ambulansen i snitt har 0,99 oppdrag pr. døgn og Åse-ambulansen 0,75 oppdrag pr. døgn.

– Vi mener dagens organisering er en løsning som gir dekning i de mindre sentrale strøk som tjenesten har ansvar for. AMK har til enhver tid full oversikt over tilgjengelige ressurser i områdene, og styrer disse ressursene etter behov.

NRK har vært i kontakt med familien til pasienten som ble satt av ambulansen som fraktet Jacob til sykehuset på Stokmarknes. Hun fikk ambulanse senere samme dag, og det står bra til med henne.

Responstid rurale steder Ekspandér faktaboks Agdenes Alstahaug 0,0 Alvdal 26,1 Andebu 0,0 Andøy 34,2 Aremark 31,4 Askvoll 44,6 Audnedal 37,5 Aukra 0,0 Aure 38,0 Aurland 41,0 Aurskog-Høland 27,0 Austevoll 23,4 Austrheim 37,0 Averøy 26,6 Balestrand 0,0 Ballangen 38,8 Balsfjord 24,0 Bardu 24,0 Beiarn 52,5 Berg 17,3 Berlevåg 20,2 Bindal 35,8 Birkenes 32,0 Bjarkøy 0,0 Bjerkreim 26,0 Bjugn 0,0 Bokn 0,0 Bremanger 48,6 Brønnøy 33,2 Bygland 26,9 Bykle 44,5 Bø (Nordland) 39,0 Bø (Telemark) 22,0 Bømlo 27,0 Båtsfjord 14,3 Dovre 21,4 Drangedal 31,0 Dyrøy 60,6 Dønna 21,6 Eid 17,0 Eide 0,0 Eidfjord 42,0 Eidsberg 17,0 Eidskog 24,0 Enebakk 28,0 Engerdal 36,4 Etne 43,9 Etnedal 42,4 Evenes 39,0 Evje og Hornnes 29,5 Farsund 23,0 Fauske 39,4 Fedje 0,0 Finnøy 35,0 Fitjar 34,2 Fjaler 29,8 Fjell 20,0 Flakstad 38,4 Flatanger 41,1 Flekkefjord 27,0 Flesberg 38,2 Flora 23,0 Flå 44,0 Folldal 48,4 Forsand 27,4 Fosnes 0,0 Froland 26,5 Frosta 0,0 Fræna 25,0 Frøya 0,0 Fusa 31,5 Fyresdal 41,0 Førde 17,0 Gamvik 34,2 Gaular 38,4 Gausdal 28,2 Gildeskål 35,4 Giske 20,0 Gjemnes 29,0 Gjerdrum 20,9 Gjerstad 25,2 Gjesdal 30,8 Gloppen 29,8 Gol 33,7 Gran 20,0 Grane 42,0 Granvin 0,0 Gratangen 46,0 Grong 25,6 Grue 39,0 Gulen 37,0 Hadsel 40,6 Halsa 42,2 Hamarøy 43,0 Hammerfest 18,0 Haram 0,0 Hareid 21,0 Hasvik 36,6 Hattfjelldal 37,0 Hemne 0,0 Hemnes 0,0 Hemsedal 33,2 Herøy 0,0 Herøy 31,6 Hitra 38,0 Hjartdal 45,0 Hjelmeland 42,6 Hobøl 22,3 Hof 27,0 Hol 35,2 Hole 23,7 Holmestrand 20,0 Holtålen 34,0 Hornindal 0,0 Hurdal 25,9 Hurum 32,8 Hvaler 33,6 Hyllestad 43,0 Hægebostad 37,0 Høyanger 27,9 Høylandet 36,2 Hå 22,0 Ibestad 28,6 Inderøy 0,0 Iveland 31,0 Jevnaker 25,0 Jondal 56,6 Jølster 31,0 Karasjok 26,2 Karlsøy 29,6 Kautokeino 38,0 Klæbu 25,7 Kragerø 32,0 Krødsherad 39,7 Kvalsund 64,0 Kvam 35,4 Kvinesdal 36,7 Kvinnherad 34,0 Kviteseid 34,5 Kvitsøy 0,0 Kvæfjord 40,0 Kvænangen 24,1 Kåfjord 26,0 Lardal 29,0 Lavangen 32,0 Lebesby 70,0 Leikanger 0,0 Leirfjord 36,7 Leka 0,0 Leksvik 0,0 Lenvik 28,0 Lesja 34,0 Levanger 0,0 Lierne 54,0 Lillesand 23,0 Lindesnes 31,3 Lindås 28,0 Lom 39,4 Loppa 83,2 Lund 48,0 Lunner 23,0 Lurøy 83,6 Luster 35,2 Lyngdal 27,0 Lyngen 24,8 Lærdal 21,0 Lødingen 38,0 Løten 22,0 Malvik 25,0 Marker 34,9 Marnardal 31,1 Masfjorden 46,0 Meland 25,6 Meldal 40,0 Melhus 0,0 Meløy 48,0 Meråker 31,0 Midsund 25,5 Midtre Gauldal 34,1 Modalen 0,0 Modum 24,0 Moskenes 0,0 Målselv 25,9 Måsøy 38,8 Namdalseid 43,6 Namsos 18,0 Namsskogan 45,0 Nannestad 19,0 Naustdal 32,9 Nes 20,0 Nes 32,1 Nesna 50,6 Nesseby 48,0 Nesset 33,4 Nissedal 41,3 Nome 21,3 Nord-Aurdal 39,4 Nord-Fron 22,0 Nord-Odal 26,1 Norddal 0,0 Nordkapp 30,3 Nordre Land 29,5 Nordreisa 26,4 Nore og Uvdal 42,0 Notodden 21,0 Nærøy 45,8 Odda 34,0 Oppdal 0,0 Orkdal 0,0 Os 22,0 Os 0,0 Osen 0,0 Osterøy 27,5 Overhalla 0,0 Porsanger 40,3 Radøy 32,9 Rakkestad 28,0 Rauma 0,0 Re 23,0 Rendalen 49,0 Rennebu 33,0 Rennesøy 30,4 Rindal 32,8 Ringebu 30,3 Rissa 0,0 Risør 26,0 Roan 0,0 Rollag 32,2 Rødøy 0,0 Rømskog 0,0 Røros 29,0 Røst 0,0 Røyrvik 0,0 Råde 22,4 Salangen 33,6 Saltdal 32,7 Samnanger 0,0 Sande 0,0 Sande 26,0 Sandøy 18,2 Sauda 39,0 Sauherad 22,0 Sel 31,0 Selbu 32,6 Selje 37,8 Seljord 28,0 Sigdal 46,2 Siljan 26,7 Sirdal 52,2 Skaun 25,0 Skiptvet 26,0 Skjervøy 63,8 Skjåk 38,7 Skodje 21,0 Skånland 37,8 Smøla 27,4 Snillfjord 50,0 Snåsa 39,5 Sogndal 19,9 Sokndal 26,3 Solund 0,0 Songdalen 27,8 Sortland 28,4 Spydeberg 23,0 Steigen 38,4 Stokke 0,0 Stor-Elvdal 41,0 Stordal 32,3 Storfjord 31,0 Strand 22,0 Stranda 30,4 Stryn 32,5 Suldal 45,6 Sund 31,0 Sunndal 25,0 Surnadal 30,3 Sveio 31,0 Svelvik 32,0 Sykkylven 22,7 Søgne 24,0 Sømna 19,0 Søndre Land 28,1 Sør-Aurdal 37,6 Sør-Fron 37,5 Sør-Odal 23,0 Sør-Varanger 39,4 Sørfold 79,8 Sørreisa 24,9 Tana 32,7 Tingvoll 32,8 Tinn 40,5 Tjeldsund 37,6 Tjøme 30,0 Tokke 38,2 Tolga 32,8 Torsken 0,0 Tranøy 31,2 Trysil 39,5 Træna 0,0 Trøgstad 22,0 Tvedestrand 29,0 Tydal 54,0 Tynset 34,6 Tysfjord 50,2 Tysnes 31,5 Tysvær 37,0 Ullensvang 44,8 Ulstein 17,3 Ulvik 0,0 Utsira 0,0 Vadsø 18,5 Vaksdal 32,3 Valle 25,2 Vang 45,7 Vanylven 0,0 Vardø 32,7 Vefsn 0,0 Vega 0,0 Vegårshei 39,4 Verdal 0,0 Verran 37,8 Vestnes 0,0 Vestre Slidre 40,2 Vestre Toten 23,3 Vestvågøy 30,0 Vevelstad 0,0 Vik 26,3 Vikna 36,1 Vindafjord 37,7 Vinje 50,5 Volda 0,0 Voss 25,0 Værøy 0,0 Vågan 31,0 Vågsøy 26,0 Vågå 28,2 Våler 23,5 Våler 34,0 Øksnes 32,0 Ørland 17,0 Ørskog 15,6 Ørsta 32,0 Østre Toten 28,0 Øyer 27,6 Øygarden 35,0 Øystre Slidre 37,7 Åfjord 0,0 Ål 27,4 Åmli 34,8 Åmot 31,2 Årdal 19,0 Åseral 48,8 Åsnes 31,0