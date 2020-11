Send din gull-hilsen til Bodø/Glimt-spillerne

På Sportsbaren i Bodø er Glimt-fans i alle aldre samlet. Det jubles, synges og hoies for serimestrene som akkurat har slått Strømsgodset.

– Denne sesongen har vært helt «fette tullat». Ingen andre har vært i nærheten, jubler Erlend Frantzplass (28).

Og legger til

– For to år siden var et seriegull et helt usannsynlig scenario. Historisk kan vel dette bare sammenliknes med Leicester.

Men midt oppi all jubelen er det et lite skår i gleden.

Anne Guri Arntzen og Hilde Eiring er kledd i gull for å feire gullaget fra Bodø. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det er en fantastisk opptur og et lys i det mørke 2020. Samtidig er det veldig trist at vi ikke kan feire gullet på den måten både Bodø/glimt og byen hadde fortjent.

I korona-året 2020 handler alt om å holde avstand.

Det har Kjetil Knutsens helgule Bodø/Glimt jobbet hardt med. Avstanden ned til de andre klubbene i eliteserien er nå så stor at ingen av dem kan ta fra Glimt topplasseringa.







Bodø/Glimt er sikret gullet.

Erlend Frantzplass (28) (t.h.) har vært Glimt-fan siden 2011 da han flyttet til Bodø. Her feirer han gullet på Sportsbaren i Bodø. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

For første gang i historien har et nordnorsk lag gått helt til topps i den norske eliteserien i fotball for herrer.

Og dét med kun 25 av 30 kamper spilt.

Utsatte Glimts gullfest med ett døgn

Bodø/Glimt har sikret 68 poeng i eliteserie-banken. Allerede lørdag var bodøværingene klar for å feire seriegullet.

Den stpre spenningen var knyttet til kampen mellom tabelltoer Molde og Stabæk.

Rammene var satt før kampen: Hvis Molde avga poeng, ville Glimt være seriemester.

Bodø/Glimt-troppen var samlet på et møterom på et hotell i Drammen hvor de overvar Moldes 3-0-seier på Nadderud. Med 50 poeng hadde Molde dermed fortsatt en teoretisk sjanse på å ta igjen Glimt.

Men med seier mot Strømsgodset er all tvil feid av banen.

Ingen kan ta igjen klubben fra Bodø.

En sesong av de sjeldne

Det har vært en sesong av de sjeldne for de helgule.

Både eksperter og motstandere har måttet lete lenge etter superlativene for å beskrive årets sesong for laget:

Flest mål

Flest poeng

Flest seire

Rekordene har stått i kø i annerledesåret 2020. Samtidig har det vært europaliga. Til og med avisa New York Times har bitt seg merke i Bodø-laget.

Det har også vært store endringer på spillerlista gjennom gullsesongen. Jens Petter Hauge har signert for AC Milan, mens lillebror Runar Hauge har kommet hjem til Glimt. Også stornavnet Hugo Vetlesen har blitt bodøværing.

Glimt-kapteinen var ferdig med fotball Bjørn Mannsverk får mye av æren for Bodø/Glimts suksess

25 spilte kamper – 22 seire

Gjennom sesongen har Bodø/Glimt så langt 22 seire, 2 uavgjort og ett tap, da de møtte et revansjelystent Molde på hjemmebane tidligere i høst.

Det er fortsatt seks kamper igjen av serien og det er ingen grunn til å tro at de helgule vil roe ned, selv med seriegull i lomma.

Her kan du se hvilke klubber som tidligere har vunnet norsk eliteserie i fotball for herrer: