Dermed får Stabæk-talentet muligheten til å kjempe om et historisk nordnorsk gull for de suverene serielederne.

En glad Hugo Vetlesen er overfor NRK klar på at han har fulgt med Glimt.

– Det er utrolig imponerende det de har gjort hele sesongen, de har jo ikke tapt en eneste kamp.

Vetlesen i Glimt-gult. Foto: Ola Helness / NRK

Og du er klar for å gå rett inn på laget?

– Altså, det er ikke bare-bare å gå rett inn i dette Bodø-laget, men jeg skal ta krigen og gjøre det beste jeg kan hver eneste trening, så får vi se.

Fikk råd fra Hauge

Vetlesen kjenner godt de tidligere Glimt-spillerne Håkon Evjen og Jens Petter Hauge gjennom U21-landslaget.

Evjen og Hauge har gått til henholdsvis Az Alkmaar og AC Milan.

– Jeg har pratet med spesielt Jens Petter før denne overgangen. Vi er veldig gode kompiser og det er klart at det hjelper ganske mye at de har gjort det så bra og fått den utviklingen. Jeg håper selvfølgelig å gjøre det samme, men det krever hard jobbing.

Han liker seg best på midtbanen og forteller at han er tiltenkt en indreløperrolle i Glimt.

– Det er en posisjon som passer meg perfekt. Jeg har hatt en god prat med Kjetil (Knutsen, trener, red.anm.) om hva som skal til, så jeg klarer nesten ikke å vente.

Jens Petter Hauge 🇳🇴 From the frozen north to the fires of #ACMilan 🔥 Welcome to Milan 🔴⚫ #ReadyToUnleash #SempreMilan Publisert av AC Milan Torsdag 1. oktober 2020

Og prosessen har gått fort. Selv om han har kjent til interessen fra det nordnorske eliteserielaget en stund, har det ifølge ham gått fort i det siste.

– Jeg fikk vite om budet i forrige uke. Så har det bare gått én vei siden da.

Bjørkan: – Sier noe om Glimt

Sportslig leder Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt er naturlig nok på jobb når NRK får tak i ham mandag kveld.

Overgangsvinduet stenger tross alt ved midnatt tirsdag.

Sportslig leder Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Bjørkan påpeker at Vetlesen, til tross for sin unge alder, har mange kamper på høyt nivå og. I tillegg til en rekke aldersbestemte landskamper.

– At han har lyst til å være med oss i Bodø/Glimt og ta steg, synes vi er utrolig artig.

– Det sier veldig mye om vår posisjon i norsk fotball. Vi merker at etablerte spillere og unge talenter ser at det skjer spennende ting i Bodø, og at de kan oppleve eventyr som Jens Petter Hauge.

Mange Glimt-supportere frykter flere profiler kan ta veien ut av Aspmyra før overgangsvinduet stenger.

Ryktene om spesielt de to danske nøkkelspillerne Philip Zinckernagel og Kasper Junker har svirret.

– Kan du garantere at ingen flere forlater Glimt i høst?

– Jeg kan aldri garantere noe, men akkurat nå tyder ingenting på det, svarer Bjørkan.

– Ikke et steg ned

For to år siden var Vetlesen aktuell for utlandet.

Den gang avslo Stabæk et bud på et tosifret antall millioner «fra en klubb i et land med en stor liga», sa sportssjef Inge André Olsen i Stabæk til VG den gang.

Nå står han på Aspmyra stadion i Bodø, med kunstgresset foran seg.

– Avgjørelsen har ikke vært lett i det hele tatt. Når de har en ung, lokal gutt som har spilt mange eliteseriekamper vil de helst at de skal gå utenlands. Slik ble det ikke nå og jeg er veldig fornøyd med å være her i Glimt nå.

– Jeg er bare utrolig takknemlig, for jeg hadde ikke stått her uten Stabæk og de sjansene de har gitt meg.

NB: Sent mandag kveld ble det også bekreftet at Vegard Leikvoll Moberg gjør comeback i Bodø/Glimt. Moberg forlot Glimt etter fjorårssesongen til fordel for danske Silkeborg.