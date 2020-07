FLAGGER HVER DAG: Flagget til Bodø/Glimt vaier over nabolaget i Bindal. Greta Helstad har mye merch fra favorittlaget, blant annet en signert jubileumsskjorte. Men den kan hun ikke bruke for mye. – Nei, for den kan ikke vaskes, sier Helstad og ler.

Foto: Tobias Vikan / Privat