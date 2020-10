Kristiansen etter Grøvdals rekordløp: – Johaug-fokuset har irritert meg grenseløst

Løperlegenden Ingrid Kristiansen er glad for at Karoline Bjerkeli Grøvdal tok fra henne en rekord. Hun synes det er på tide at andre enn Therese Johaug skaper overskrifter i norsk kvinnefriidrett.