Henter lillebror (19) til Glimt som erstatter for Hauge: – Det er jo litt spesielt

Sykdom satt en stopper for Moen

Sondre Nordstad Moen hadde egentlig planer om forbedre sin norske maratonrekord i London søndag, men sykdom har satt en stopper for optimale forberedelser.



– Jeg var forkjølet i to uker med feber, tette bihuler og sår hals – men det var ikke covid, bare en vanlig høstforkjølelse, sier Moen til NTB.



Moen forteller at han ikke har løpt så mange maratonøkter og at kroppen ikke har vært like mottakelig for hardt trening. Men torsdag går turen til London, der feltet kun består av eliteløpere.