– Før jeg møtte Bjørn var det ikke gøy å spille fotball. Det var faktisk direkte fælt, forteller Ulrik Saltnes.

Han er en av Bodø/Glimts viktigste spillere. Et lag som flyr høyt for tiden.

Slik var det ikke for tre år siden.

– I 2016 møtte vi heftig motgang med mange tap på rad, forteller Patrick Berg.

– Alle spillerne bare kollapset.

Nå har alt snudd for klubben som ikke har vært et topplag på årevis.

– Vi er mye bedre rustet til å takle motgang nå. Det som skjedde i 2016 blir aldri å skje igjen, sier Berg bestemt.

Én mann løftes fram: Glimts mentale trener, Bjørn Mannsverk.

– Jeg tror han har ganske mye av æren for veldig mange spillere, sier Saltnes.

Mannesporten fotball

Klubben begynte å lete etter en mental trener i 2016. De hadde en formening om at hvis man valgte feil person kunne prosjektet vært tapt for godt.

Det er ikke lett å selge inn mental helse i en sport som er gjennomsyret av macho-kultur.

Etter ett års leting fant de Bjørn Mannsverk. Han kunne man selge inn til spillerne.

«Er det godt nok for jagerflypilotene, er det godt nok for oss,» var tanken.

Nå coacher han åtte Glimt-spillere med mental helse. Selv om han vet lite om sporten.

Hva kan du om fotball?

– Minimalt, sier Mannsverk og ler. Jeg ser ikke for meg en konflikt mellom meg og treneren på det fotballfaglige.

Fra krig til fotball

Bjørn Mannsverk har et rolig vesen og en behagelig stemme. Samtidig oser han autoritet.

Siden 1992 har altaværingen jobbet i militærbyen Bodø. Der er han nå sjef for luftoperasjonssentralen i militæret.

I 2011 bombet han militære mål i Libya som oberstløytnant. Han forteller at under et prosjekt om mental helse i militæret fant han et verktøy han hadde lett etter lenge.

Nå kombinerer han jobben i militæret med en konsulentrolle i Glimt.

– Vi identifiserer områder som spillerne synes er problematiske. Da prøver jeg å rendyrke fokuset på å levere. Hovedsaklig innen fotballen, men også i privatlivet.

Hjelper med kjærlighetslivet

– Du kan ta med deg fotballen hjem, men du kan også ta med deg hjemmet på banen, forklarer Mannsverk.

Glimt-spillerne vi møter er åpne for å snakke om de mentale utfordringene ved å spille fotball på toppnivå. Samtidig er de klare på at mental trening ikke bare hjelper i 90 minutter.

Ulrik Saltnes sier han har blitt tryggere på seg selv som person etter å ha møtt Bjørn.

– Det har gjort utslag for kjærligheten, det sosiale, og for fotballen.

– Det var sett på som svakhet

Marius Lode sier han tror mange glemmer hvor viktig det mentale aspektet er i fotballen.

– Før jeg kom hit og traff Bjørn har jeg ikke vært borti mental trening i fotballen. Det har vært fokus på det fysiske.

Alle tre er enige i at fotball er preget av en mannekultur hvor man snakker lite om mental helse. Saltnes sier det har vært assosiert med svakhet.

– Hvis du trenger mental hjelp så betyr det at du er mentalt svak.

– Sånn er det ikke i det hele tatt, så det er fint å røske opp i sånne grunnholdninger.

– Vi er på riktig vei, sier Patrick Berg. Det blir lettere og lettere å snakke om følelser.

Nå bruker spillerne mental trening til å takle voksende forventninger i Bodø. Den neste utfordringen er Strømsgodset på søndag kl. 18:00.