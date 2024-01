Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Bodø2024 lanserer ny akevitt, «Bodø2024-akevitten», som en del av åpningen av Bodø og Nordland som europeisk kulturhovedstad.

Rusorganisasjonen Actis mener dette bryter alkoholloven, da det anses som markedsføring av alkohol.

Linda Marie Rostad, ansvarlig for skjenkebevilling i Bodø kommune, mener også at lanseringen bryter kommunens interne regelverk for alkohol.

Bodø2024 avviser anklagene og hevder at arrangementet er innenfor regelverket.

Førstkommende lørdag inviterer Bodø2024 til lansering av ny akevitt på Hundholmen brygghus i Bodø.

Akevittkvelden er en av 62 arrangementer som markerer åpningen av Bodø og Nordland som europeisk kulturhovedstad.

Lanseringen er synlig promotert på Bodø2024s nettsider og annonsert i lokalavisen. Serveringsstedet reklamerer også for arrangementet på Facebook.

Akevitten, som har fått det passende navnet «Bodø2024-akevitten», er en gave fra produsentene Atlungstad Håndverksdestilleri og Foreningen Akevitt i Nord for å feire åpningen av kulturhovedstadsåret.

Men den nye akevitten faller ikke i smak hos alle.

Slik så det ut under programslippet til kulturhovedstaden. Lørdag er det offisiell åpning. Foto: Kristin Thrane / NRK

– Selv om produsenten sier at de har laget dette som en gave til Bodø2024, blir det markedsføring i det øyeblikket Bodø2024 bruker det i sin kommunikasjon utad. Vi anser dette som et brudd på alkoholloven.

Det sier generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, til NRK. Actis er en paraplyorganisasjon for 39 ulike rusforeninger.

Dette er ikke første gang alkohol og reklame er tema. I mai i fjor ble denne skryteveggen for mye for Helsedirektoratet.

– Det ligger i kortene her at dette gir en reklamegevinst både for akevittprodusenten og hos Bodø2024. For begge aktørene blir dette en vinn-vinn situasjon, sier Hansen.

Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Actis

Også navnet til akevitten gjør at Actis mener Bodø2024 bryter alkoholloven.

– Alkohol skal ikke under noen sammenheng promotere noe annet. Det er det man gjør her når man kaller det «Bodø2024»-akevitten.

– Hører lanseringen av en akevitt hjemme på et kulturarrangement?

– Jeg tenker at kulturhovedstaden har mye mer de kan fremheve. Jeg mener at de kunne latt være å promotere dette og unngått å gå innpå et felt som vil bli problematisk for dem.

– Bryter internt regelverk

Linda Marie Rostad, rådgiver for servering, skjenking og salg og ansvarlig for skjenkebevilling i Bodø kommune, reagerer også på lanseringen av «Bodø2024-akevitten»

– Jeg mener at et så stort kulturarrangement, som har fått flere millioner i støtte fra skattebetalerne, ikke burde reklamere for alkohol på denne måten, sier Rostad.

Bodø kommune er en av Bodø2024 sine største samarbeidspartnere. Kommunen har gitt kulturprosjektet flere millioner kroner i offentlige midler. I tillegg støttes prosjektet av næringslivet, EU og Nordland fylkeskommune.

Linda Marie Rostad. Foto: Bodø kommune

Rostad forteller at kommunen har et internt regelverk for alkohol. Hun mener at Bodø2024 bryter reglementet.

– Reglene sier at vi skal fronte en alkoholpolitikk med måtehold og at ansatte og ledere i kommunen skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder alkohol.

– Vi kunne aldri arrangert noe lignende som frontet alkohol på den måten, slår hun fast.

Uenig om lovbrudd

Hun mener derimot at de ikke bryter alkoholloven fordi det er serveringsstedet som har skjenkebevilling, og ikke Bodø2024.

– Serveringsstedet gjør ikke noe galt i denne saken ifølge loven. De reklamerer på en nøktern måte. Men jeg mener Bodø2024 burde gjøre en vurdering internt på om dette er rett måte å gjøre ting på.

Hansen i Actis er ikke enig med Rostad om at kulturarrangementet ikke bryter loven.

– Vi har en streng alkohollovgivning i Norge. En viktig del av det handler om å hindre reklame av alkohol. Det er viktig at alle aktører følger regelverket, og ikke bare de med skjenkebevilling, sier hun.

– Inntrykk av at det er innenfor

Bodø2024 er forelagt kommentarene fra Actis og Rostad i Bodø kommune.

– Vi forholder oss selvfølgelig til regelverket. Dette er heller ikke en del av markedsføringen vår, men en del av kulturkalenderen, som gir informasjon om hvilke arrangementer som foregår i Bodø, sier prosjektets direktør André Wallann Larsen til NRK.

André Wallann Larsen, direktør i Bodø 2024. Foto: Ole Dalen / NRK

Han forteller videre at alle type arrangement er velkommen som en del av deres kulturkalender.

– Vurderte dere på forhånd å ikke inkludere arrangementet fordi det er alkoholrelatert?

– Det er Hundholmen brygghus som står for programmet. Vi har inntrykk av at dette er innenfor regelverket siden det i tillegg til lanseringen også er et foredrag om akevitten, sier Larsen.

På påstandene om at arrangementet gir fordeler for dem og akevittprodusentene, svarer han følgende:

– Det gir ingen gevinst for oss. Vi har ingen økonomiske fordeler av det. Hva produsenten tjener på det vet jeg ikke. De har et begrenset opplag, så jeg regner med at det ikke er økonomien som er viktigst her.