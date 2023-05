Ifølge norsk lov, § 9–2. Reklame for alkoholhaldig drikk, er det forbode å reklamere for alkohol. Dette forbudet inneber også at alkohol, eller kjenneteikn på alkoholhaldig drikk, er på annonsebilde.

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver seier at alkoholloven slår fast at alle former for marknadsføring av alkohol overfor forbrukarane er forbode.

– Utgangspunktet er at importørar og produsentar berre kan marknadsføre produkta sine overfor andre bransjeaktørar, som for eksempel sals- og skjenkestader.

I tillegg er det et unntak frå regelen som gjør det mogeleg for alkoholaktørar å gi faktabasert informasjon om alkohol – men dette skal berre gjerast på egne heimesider, ikkje på sosiale medium.

– Årsaka til denne distinksjonen er at publikum aktivt oppsøker produsentens nettside, mens man på sosiale medium kan bli eksponert for innhald man ikkje sjølv har bedt om – som for eksempel at barn blir eksponert for informasjon om alkohol.