Brøt loven da de reklamerte for «pølser, pils og politikk» til ordførerdebatt

I år er det kommune- og fylkestingsvalg, og mange kommuner kommer til å bytte ordfører når kalenderen viser september.

I Bodø skal Ann-Kristin Moldjord (Ap) og tidligere fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) i duell foran et publikum for å vise at de er verdige ordførerkandidater.

Problemet er bare at inne på arrangementet blir det reklamert for «pølser, pils og politikk».

Pølser og politikk er ikke problematisk i seg selv. Men å reklamere for at det serveres pils på stedet, er ikke lov.

Det bekrefter saksbehandler for servering, skjenking og salg, Linda Rostad.

– Det er ikke lov å friste noen til å drikke alkohol. Det at de skriver det på denne måten bryter med alkoholloven.

Denne teksten ble for sterk kost for lovverket vi har mot alkoholreklame.

Arrangøren endrer teksten

Det er BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) og Bodø Næringsforum som står som arrangører av arrangementet.

Debatten skal holdes i lokalene til Bådin bryggerier, en lokal ølbrygger som har et område med skjenkebevilling.

Elnar Remi Holmen er daglig leder i BRUS, og sier at det ikke var meningen å bryte loven.

– Jeg vil bare si at vi ikke var klar over dette, og dette er helt nytt for oss. Vi må selvsagt følge loven, og vi kommer til å endre dette så fort som mulig.

Elnar Remi Holmen, daglig leder i BRUS. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Holmen sier at det ikke var deres intensjon å verken promotere eller friste noen til å drikke øl eller andre alkoholinnholdige drikkevarer på arrangementet.

– Det er en glipp fra vår side. Ansvaret ligger kun på oss, og ikke på serveringsstedet som vi har leid inn. Vi tar på oss hele ansvaret og legger oss flate, sier Holmen.

– Det er kanskje ikke et arrangement som er forbeholdt de som drikker pils, eller spiser pølser, for den saks skyld?

– Nei, dette er et gratis arrangement. Man kan selvsagt kjøpe varer innenfor skjenkebestemmelsene, men dette arrangementet er åpent for alle.

Holmen viser til tidligere diskusjoner rundt alkoholloven, og mener at det kanskje kan være en idé for politikerne å se på regelverket.

– Det viser jo bare hvor kompleks den alkohollovgivningen er. Vi må selvsagt følge loven, men det kan jo være fornuftig at noen ser på den.

Andreas Myrvold er daglig leder i Bådin bryggerier, og syns ikke noe om at det brukes tid på å skrive om det han mener er en ikke-sak. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Kritiserer fokuset

Andreas Myrvold er daglig leder i Bådin bryggeri, stedet debatten skal holdes. Han kritiserer både media og lovverket når han får vite hva som har skjedd.

– Jeg tenker at dette er en ikke-sak. Jeg tror ikke at folk får lyst på øl bare fordi det sto «pils» i påmeldingslenken til arrangementet.

Han mener at lovverket er unødvendig komplisert, og at myndighetene og media ikke bør gå etter dem som ubevisst bryter loven.

– Jeg føler meg trygg på at de ikke tenkte på at de brøt loven da de skrev om dette. I stedet for å gå etter de som ubevisst har brutt loven, burde dere lage sak på hvor kompleks loven er, og hvordan norske bedrifter taper terreng mot utenlandske bedrifter som fritt kan reklamere i sosiale medier, og gå på norske TV-kanaler gjennom idrettsarrangementer.

Den første ordførerduellen mellom Ann-Kristin Moldjord (Ap) og Odd Emil Ingebrigtsen (H) skal avholdes i Bodø 7. februar. Foto: BRUS

Gir en advarsel

I forrige uke fikk baren Rosendal i Kvinnherad kommune en prikk av skjenkekontrollen, da de reklamerte med en drink-emoji på et innlegg på Facebook.

Siden har det blitt en debatt om hva som er alkoholreklame, en debatt som ble tatt helt opp på Stortinget, hvor helseminister Ingvild Kjerkol støttet avgjørelsen.

Linda Rostad sier at arrangøren i Bodø kan vente seg en telefon med en advarsel om at de må endre teksten.

– I utgangspunktet vil det ikke bli en prikk på dem, men det kommer an på hvordan de reagerer på henvendelsen. Vi er i tenkeboksen nå, hvordan man skal ta vare på loven, og hva vi skal prioritere ut ifra ressursene vi har.

Linda Rostad, saksbehandler i Bodø kommune. Foto: Privat

Hun sier at hun ønsker en debatt rundt loven velkommen.

– Alkoholloven er til for å begrense tilgangen til alkohol, i et helsemessig perspektiv. Samtidig er den fra 1989, og det er en komplisert lov som kan tolkes mange forskjellige måter. Jeg kan si at det er en samtale blant oss saksbehandlere nå, om ressursene skal brukes på alkoholreklame, eller om man skal prioritere alvorligere ting.

– For det er mange eksempler på at skjenkesteder bryter alkoholloven på reklame?

– Det har vært veldig mye. Jeg kunne satt av all min tid til å ta alkoholreklame, men hvis jeg gjorde det, så hadde nesten ingen fått bevillinger, avslutter hun.