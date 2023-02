Midt på torget i Bodø sentrum ligger «Craig Alibone Pâtisserie & Champagneria».

På dagtid selger de kaker og konfekt.

Dette legger de stadig ut bilder av – og salget går bra, forteller eier Craig Alibone.

På kvelden sliter serveringsstedet noe mer, ifølge eieren:

– Det er mange som ikke vet at vi også har åpent om kvelden. Vi har ikke sjans til å fortelle noe om det.

Han mener de burde få lov til å bruke sosiale medier til å promotere seg selv – også med bilder av alkoholholdige drikkevarer.

Craig Alibone skulle gjerne brukt sosiale medier for å markedsføre serveringsstedet sitt. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Alkoholreklameforbudet har vært en snakkis den siste tiden.

Blant annet ble ordet «pils» nylig brukt i forbindelse med en ordførerduell i Bodø.

Det falt ikke i god jord hos kommunen, og navnet på arrangementet måtte endres.

I Kvinnherad ble en bar ilagt én prikk etter å ha brukt en drink-emoji i et facebookinnlegg.

– Jeg trodde først det var tull, sa bareieren like etter skjenkekontrollen var innom.

Nå sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad i Fremskrittspartiet at det har gått for langt.

Loven må endres, mener han.

Hva sier alkoholloven om reklame? Ekspandér faktaboks I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd er det forbudt å: reklamere for alkoholholdig drikk

reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk

la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester Reklameforbudets hovedformål er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig drikk. I tillegg har forbudet til formål å opprettholde forståelse i befolkningen for at alkoholholdige drikkevarer skiller seg fra andre handelsvarer og at det er behov for særskilt regulering som begrenser alkoholforbruket i Norge. For å oppnå formålene, er forbudet utformet som et generelt forbud mot alle former for markedsføring av alkohol, men med noen begrensede unntak (omtales lenger ned i denne artikkelen). (helsedirektoratet.no)

– Ingen skjønner hva vi driver med

– Jeg kan forstå at de ikke vil promotere alkohol fordi noen kan ha alkoholproblemer, men fra et næringslivsperspektiv gjør loven det umulig å snakke om det vi gjør.

For noen år siden skulle Alibone promotere en morsdagsbrunsj. Det gjorde han ved å legge ut et bilde av et dekket kakebord. På bordet sto det også noen glass med champagne.

Bildene var ulovlige og måtte tas ned.

Dette bildet ble lagt ut i sosiale medier for å promotere en morsdagsbrunsj. Bildet måtte fjernes med begrunnelse i at det var alkoholreklame. Foto: privat

– Vi skrev ikke noe om champagne en gang, sier han og er tydelig fortvilet over avgjørelsen.

På kveldene legger de ut bilder av lokalene for å opplyse om at de har åpent.

De har ikke lov til å skrive noe om den nye cocktailmenyen de lenge har jobbet med.

– Det er ingen som skjønner hva vi driver med, mener han og sier markedsføringen hadde vært mye lettere om de kunne publisere bilder av- eller skrive om drinker.

– Loven har vært uendret lenge. Om vi snakker om utfordringene vi har, kan det kanskje føre til at loven mykes opp eller endres, håper Alibone.

Reklameforbudets historie Ekspandér faktaboks I 1973 vedtok stortinget at et reklameforbud for alkohol skulle settes i verk – noe som trådde i kraft to år senere. I 2015 kom det for første og siste gang endringer i bestemmelsene om alkoholreklame. Det ble da mulig for produsenter og grossister å gi informasjon, herunder bilder, om produktene på sine hjemmesider, samt på arrangementer som messer, omvisninger og kurs. Det ble også åpnet for produktbilder i Vinmonopolets nettbutikk. (Folkehelseinstituttet)

Ulovlig å reklamere for et lovlig produkt

– Loven er ekstremt streng på veldig mange måter, spesielt når det gjelder alkoholreklame, sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Helge André Njåstad.

Han synes det er rart at det er ulovlig å reklamere for et lovlig produkt.

– At det har gått så langt at det er ulovlig å bruke en emoji eller ordet «pils» viser at det er en praksis og et regelverk som er helt i utakt med tiden.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) sier det er bekymringsfullt at serveringssteder ikke kan bruke sosiale medier i markedsføringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Njåstad tror konsekvensene er at det blir veldig vanskelig å drive i bransjen.

– Man kan ikke fortelle om produktene og arrangementene sine uten å bli tatt for regelbrudd.

Det omtaler han som bekymringsfullt.

– Næringslivet fortjener en opprydding sånn at det blir lettere å drive butikk i Norge.

Om Frp bestemte hadde det ikke vært ulovlig å reklamere for lovlige produkter, understreker stortingsrepresentanten.

Og legger til at partiet alltid har ønsket å fjerne forbudet.

Craig Alibone Pâtisserie & Champagneria forteller at de sliter med å opplyse folk om at de har servering på kveldstid. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Det må i hvert fall praktiseres med sunn fornuft. Alle skjønner at bruk av en emoji i en facebookoppdatering ikke er brudd på norsk lov.

På Helsedirektoratet sine sider står det blant annet at hovedformålet med loven er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig drikke.

– Jeg tror ikke eksemplene vi nå ser bidrar til at folk drikker mer. Jeg tror ikke folk får lyst på en drink bare fordi de ser et drinkglass på Facebook, sier Njålstad.

– Jeg tror man skyter seg selv i foten med å ha et så strengt og firkanta regelverk i Norge.

Helsepolitikk – ikke næringspolitikk

Leder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, er uenig.

– Norsk alkoholpolitikk fungerer. Vi har en lang tradisjon for en ansvarlig alkoholpolitikk.

– Det mener jeg fortsatt må ligge til grunn – av hensyn til dem som sliter med alkoholmisbruk, og deres pårørende.

– Faktorer som trafikksikkerhet og folkehelse må veie tyngre enn for eksempel konkurransemessige fordeler, sier partileder Olaug Bollestad (KrF) Foto: Christian Ziegler Remme

Hun sier at KrF opptatt av at alkoholpolitikken skal være solidarisk, trygghetsskapende og restriktiv.

– Fra store deler av handelsnæringen og alkoholbransjen kommer det stadig forsøk på å liberalisere alkohollovverket ved å åpne for salg på nye arenaer.

De ønsker å opprettholde den restriktive linjen i norsk alkoholpolitikk, og mener det må legges til rette for alkoholfrie soner i samfunnet.

– For KrF er ikke alkoholpolitikk primært næringspolitikk, men helsepolitikk.

– Alkohol fra små bedrifter er ikke mindre skadelig

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) sier loven skal hindre små bedrifter til å markedsføre seg selv.

– Alkohol fra små bedrifter er ikke mindre skadelig enn alkohol fra andre aktører.

Reklameforbudet gjelder for alle – både små og store bedrifter, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap). Foto: Esten Borgos

– Er det rettferdig at det er fritt fram å reklamere for bakverk om man eier et bakeri, men ikke øl om man har et bryggeri?

– Ja, fordi de alkoholpolitiske målene om å begrense alkoholkonsumet i befolkningen er viktigere enn de næringspolitiske målene for alkoholprodusentene.

Han mener nye kommunikasjonskanaler som sosiale medier ikke er noe argument i seg selv for å svekke reklameforbudet.

– Sosiale medier er en kraftfull markedsføringskanal fordi dette er informasjon som også når forbrukere som ikke oppsøker slik informasjon.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen ønsker å opprettholde den strenge norske alkoholpolitikken.

Bjørkholt sier de ikke har noen planer om å endre loven i liberal retning.

